"Достанет до Москвы". Киев представил "оружие отчаяния"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости, Давид Нармания. Украина пытается наладить собственное ракетное производство. Первые результаты, как пишет британский журнал The Economist, уже есть, однако планы куда более амбициозные. О новой разработке, ее сильных и слабых сторонах — в материале РИА Новости.Забытые технологииВ советские времена ракетная отрасль на Украине была очень хорошо развита. После распада СССР — постепенно отмирала. Теперь же в Киеве надеются ее реанимировать.В правительстве делятся смелыми прогнозами: "2025-й станет годом украинской крылатой ракеты", — приводит The Economist слова вице-премьера Михаила Федорова.Один из примеров новых разработок — ракета "Трембита". К двухметровому корпусу с двумя парами крыльев — в передней и задней части — прикреплен пульсирующий воздушно-реактивный двигатель.Аналогичная технология использовалась еще в 1944-м на немецкой "Фау-1". Сейчас подобного практически нет — только после войны в СССР, Франции и США занимались исследованиями в этой области. Американцы создали аналог ракеты вермахта. Советский Союз разработал целое семейство ракет — 10Х, 14Х и 16Х. Но инженерная мысль шагнула дальше — появились турбореактивные двигатели, и от "пульсджетов" решили отказаться.Главное преимуществоХарактеристики нового детища украинского ВПК довольно скромные. Дальность — до 200 километров, скорость — около 400 километров в час. По данным американского военно-аналитического портала Army Recognition, ракета может оснащаться боевой частью весом в 20-25 килограммов.Информация о разработке этого оружия появилась еще весной 2023-го. По данным украинского портала "Милитарный", занималось этим волонтерское КБ PARS, которому помогали сотрудники общественной организации "Отпор". При этом тогда указывали, что она способна поражать цели на расстоянии до 140 километров.Вес боеприпаса в снаряженном состоянии — около 100 килограммов. По словам одного из разработчиков, Акима Клейменова, в полете двигатель издает рев мощностью в 100 децибел. Вероятно, именно поэтому ракету и назвали в честь гуцульского духового инструмента — трембиты.Предельная высота полета — 2000 метров, минимальная — 30.Главное преимущество "Трембиты", как отмечал в интервью The Guardian руководитель проекта и бывший депутат Верховной рады Виктор Романюк, — дешевизна. Для работы двигателя требуется всего 30 литров топлива — бензина либо дизеля. Для запуска используются пневмокатапульты или твердотопливные ускорители. По словам разработчиков, стоимость ракеты в боевом оснащении составит всего 15 тысяч долларов, однако ее также можно применять в качестве приманки для ПВО — тогда она обойдется всего в три тысячи долларов за счет экономии на боевой части и навигационной системе."Мы — ракета-бомж", — приводит The Economist слова Сергея Бирюкова, возглавляющего команду инженеров-разработчиков. По его словам, низкая стоимость этого оружия может стать важным фактором в борьбе на истощение с российской ПВО.Сейчас "Трембита" проходит полевые испытания, после которых может начаться серийное производство. При этом создатели ракеты утверждают, что работают над более дальнобойной версией, которая будет способна доставать до Москвы.Амбициозные планыНа фоне угрозы сокращения помощи от Запада Киев стремится найти способы локализовать ракетное производство и запустить собственное.По словам Михаила Федорова, украинские власти пытаются предложить европейским производителем наладить выпуск ракет на территории самой Украины. Тогда, указывает он, оружие с идентичными характеристиками обходилось бы в 12 раз дешевле.Параллельно работают и с местными КБ. Как отмечает The Economist, часть сборки переместилась в защищенные подземные бункеры, при этом производство децентрализовано по сотням локаций, включая обычные гаражи.Однако есть и крупные производители. В частности, киевское конструкторское бюро "Луч" разработало ракету "Нептун". По словам главы украинского Минобороны Рустема Умерова, собрана первая сотня таких боеприпасов. Помимо этого, расположенное в Днепропетровске КБ "Южное" выпускает оперативно-тактический комплекс "Гром-2", который также применялся ВСУ.Еще в августе Владимир Зеленский заявлял об успешных испытаниях первой баллистической ракеты местного производства. Он не уточнил, о каком именно оружии идет речь, однако советник главы офиса президента Михаил Подоляк позже отметил, что дальность ее полета — 600-700 километров.В декабре украинский концерн "Укроборонпром" представил ракету-дрон "Пекло" с дальностью 700 километров и скоростью 700 километров в час. Спустя несколько дней Зеленский также заявил об успешных испытаниях другой ракеты, "Рута", а ракета-дрон "Паляныця" вышла в серийное производство. При этом последняя, по словам разработчика, состоит на 70% из украинских компонентов. "Паляныця" способна нести боевую часть весом в сто килограммов. Дальность не разглашается.Всего же, как отметил Зеленский ранее, киевский режим планирует произвести за 2025-й три тысячи крылатых ракет и ракет-дронов. Основную информацию об их характеристиках держат в секрете, однако по обнародованным данным можно сделать вывод, что они существенно уступают в мощности российским аналогам. Тем не менее украинское производство развивается, и эту угрозу необходимо учитывать.

