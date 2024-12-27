https://ria.ru/20241227/raketa-1991757997.html

В Курской области уничтожили две украинские ракеты

В Курской области уничтожили две украинские ракеты - РИА Новости, 27.12.2024

В Курской области уничтожили две украинские ракеты

Две ракеты ВСУ были уничтожена в небе Курской области во время объявленной ракетной опасности, сообщили в региональном правительстве. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:50:00+03:00

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специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

спецоперация

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КУРСК, 27 дек - РИА Новости. Две ракеты ВСУ были уничтожена в небе Курской области во время объявленной ракетной опасности, сообщили в региональном правительстве.Ранее сообщалось об уничтожении одной ракеты в небе над регионом."Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области во время ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале правительства региона.Ранее ракетная опасность в Курской области была объявлена в 16:23, она длилась 12 минут.

https://ria.ru/20241227/vsu-1991744531.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, спецоперация