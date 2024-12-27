https://ria.ru/20241227/raketa-1991757997.html
В Курской области уничтожили две украинские ракеты
В Курской области уничтожили две украинские ракеты - РИА Новости, 27.12.2024
В Курской области уничтожили две украинские ракеты
Две ракеты ВСУ были уничтожена в небе Курской области во время объявленной ракетной опасности, сообщили в региональном правительстве. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:50:00+03:00
2024-12-27T19:50:00+03:00
2024-12-27T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
спецоперация
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КУРСК, 27 дек - РИА Новости. Две ракеты ВСУ были уничтожена в небе Курской области во время объявленной ракетной опасности, сообщили в региональном правительстве.Ранее сообщалось об уничтожении одной ракеты в небе над регионом."Еще две украинские ракеты были уничтожены в небе Курской области во время ракетной опасности", - сообщили в Telegram-канале правительства региона.Ранее ракетная опасность в Курской области была объявлена в 16:23, она длилась 12 минут.
https://ria.ru/20241227/vsu-1991744531.html
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курская область, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
В Курской области уничтожили две украинские ракеты
В Курской области уничтожили две украинские ракеты во время ракетной опасности