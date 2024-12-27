https://ria.ru/20241227/rada-1991678279.html

Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест

Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.12.2024

Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест

Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:24:00+03:00

2024-12-27T14:24:00+03:00

2024-12-27T14:38:00+03:00

в мире

украина

киев

европейская солидарность

евросоюз

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991683215_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_19d004ea339b68262c1f015f9c09e2ff.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского, сообщает украинское издание "Общественное Львов", Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в среду сообщило о задержании Доманского и его сообщника – заместителя мэра одной из территориальных общин региона, за попытку обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен (28,6 тысячи долларов). Им вменяется статья "Мошенничество в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. "Утром 27 декабря в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения для депутата Львовского областного совета от партии ЕС Владимира Доманского - круглосуточный домашний арест. Его срок завершается 25 февраля. Мужчину вместе с заместителем мэра Яворова Виталием Денегой подозревают в мошенничестве на тендерных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что Доманский не может покидать место жительства и должен сдать на хранение документы для выезда за границу.

https://ria.ru/20241220/rada-1990440334.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, европейская солидарность, евросоюз, происшествия