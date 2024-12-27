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Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.12.2024
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14:24 27.12.2024 (обновлено: 14:38 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/rada-1991678279.html
Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест
Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест - РИА Новости, 27.12.2024
Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест
Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:24:00+03:00
2024-12-27T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского, сообщает украинское издание "Общественное Львов", Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в среду сообщило о задержании Доманского и его сообщника – заместителя мэра одной из территориальных общин региона, за попытку обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен (28,6 тысячи долларов). Им вменяется статья "Мошенничество в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. "Утром 27 декабря в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения для депутата Львовского областного совета от партии ЕС Владимира Доманского - круглосуточный домашний арест. Его срок завершается 25 февраля. Мужчину вместе с заместителем мэра Яворова Виталием Денегой подозревают в мошенничестве на тендерных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Отмечается, что Доманский не может покидать место жительства и должен сдать на хранение документы для выезда за границу.
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в мире, украина, киев, европейская солидарность, евросоюз, происшествия
В мире, Украина, Киев, Европейская солидарность, Евросоюз, Происшествия
Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест

Украинский суд отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата

© Фото : соцсетиСуд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского
Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии Европейская солидарность Владимира Доманского - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : соцсети
Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского, сообщает украинское издание "Общественное Львов",
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в среду сообщило о задержании Доманского и его сообщника – заместителя мэра одной из территориальных общин региона, за попытку обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен (28,6 тысячи долларов). Им вменяется статья "Мошенничество в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Утром 27 декабря в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения для депутата Львовского областного совета от партии ЕС Владимира Доманского - круглосуточный домашний арест. Его срок завершается 25 февраля. Мужчину вместе с заместителем мэра Яворова Виталием Денегой подозревают в мошенничестве на тендерных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что Доманский не может покидать место жительства и должен сдать на хранение документы для выезда за границу.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.12.2024
В Раду после сообщений о взрывах пришло только 45 депутатов
20 декабря, 16:00
 
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