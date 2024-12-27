Депутата Львовского облсовета отправили под домашний арест
Украинский суд отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата
© Фото : соцсетиСуд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского
© Фото : соцсети
Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Суд на Украине отправил под домашний арест обвиняемого в вымогательстве депутата Львовского областного совета от партии "Европейская солидарность" Владимира Доманского, сообщает украинское издание "Общественное Львов",
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в среду сообщило о задержании Доманского и его сообщника – заместителя мэра одной из территориальных общин региона, за попытку обмануть местного частного предпринимателя и мошенническим методом забрать у него 1 миллион 200 тысяч гривен (28,6 тысячи долларов). Им вменяется статья "Мошенничество в особо крупных размерах". Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
"Утром 27 декабря в Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения для депутата Львовского областного совета от партии ЕС Владимира Доманского - круглосуточный домашний арест. Его срок завершается 25 февраля. Мужчину вместе с заместителем мэра Яворова Виталием Денегой подозревают в мошенничестве на тендерных закупках", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Отмечается, что Доманский не может покидать место жительства и должен сдать на хранение документы для выезда за границу.
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20 декабря, 16:00