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Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:20 27.12.2024 (обновлено: 13:31 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/pvo-1991660282.html
Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю
Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю - РИА Новости, 27.12.2024
Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю
Российские средства ПВО сбили за неделю четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:20:00+03:00
2024-12-27T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
франция
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 584 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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великобритания, франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Франция, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю

МО РФ: средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты Storm Shadow за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 584 единицы специальной военной автомобильной техники.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияФранцияСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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