https://ria.ru/20241227/pvo-1991660282.html

Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю

Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю - РИА Новости, 27.12.2024

Российская ПВО сбила четыре ракеты Storm Shadow за неделю

Российские средства ПВО сбили за неделю четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:20:00+03:00

2024-12-27T13:20:00+03:00

2024-12-27T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

великобритания

франция

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили за неделю четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании, управляемая ракета большой дальности "Нептун", две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 496 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 648 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20 057 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20 043 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 584 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, франция, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф