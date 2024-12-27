Во Франции отреагировали на заявление Путина о Байдене
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о предложении главы Белого дома Джо Байдена по Украине и НАТО.
"Путин совершенно прав", — написал один из комментаторов.
"Путин совершенно прав", — написал один из комментаторов.
"Нет никакого смысла принимать Украину в НАТО. Все страны, граничащие с Россией, на протяжении 70 лет служили буфером между Востоком и Западом. Неудивительно, что сейчас Россия чувствует себя под угрозой. И это стратегическая ошибка, потому что эти страны на самом деле не являются образцами демократии. Создавать там базы может оказаться пустой тратой сил и средств, даже в краткосрочной перспективе", — отметил другой.
"Украину точно никогда не возьмут в НАТО, потому что требуется единогласное решение всех стран, а на данный момент 50 процентов членов против этого. Украина была доверенным лицом США в их войне против России, ее роль сыграна", — поделился мнением еще один из пользователей.
"В коммюнике НАТО по итогам саммита в мае 2008 года прямо говорилось о принятии решения о вступлении в блок Грузии и Украины. Срок не был указан, но именно после этого заявления Атлантического альянса напряженность росла вплоть до нынешнего конфликта", — заключили читатели.
Накануне российский лидер заявил, что Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Путин ответил, что если Россия согласится, то Украину подготовят к присоединению к НАТО в будущем, а с исторической точки зрения подобные сроки являются мгновением.
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"Украину точно никогда не возьмут в НАТО, потому что требуется единогласное решение всех стран, а на данный момент 50 процентов членов против этого. Украина была доверенным лицом США в их войне против России, ее роль сыграна", — поделился мнением еще один из пользователей.
"В коммюнике НАТО по итогам саммита в мае 2008 года прямо говорилось о принятии решения о вступлении в блок Грузии и Украины. Срок не был указан, но именно после этого заявления Атлантического альянса напряженность росла вплоть до нынешнего конфликта", — заключили читатели.
Накануне российский лидер заявил, что Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Путин ответил, что если Россия согласится, то Украину подготовят к присоединению к НАТО в будущем, а с исторической точки зрения подобные сроки являются мгновением.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
НАТО не хватает пороха для войны с Россией
26 ноября, 08:00