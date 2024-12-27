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Во Франции отреагировали на заявление Путина о Байдене - РИА Новости, 27.12.2024
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16:01 27.12.2024 (обновлено: 16:05 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/putin-1991702808.html
Во Франции отреагировали на заявление Путина о Байдене
Во Франции отреагировали на заявление Путина о Байдене - РИА Новости, 27.12.2024
Во Франции отреагировали на заявление Путина о Байдене
Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о предложении главы Белого дома Джо Байдена по Украине и НАТО. "Путин... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:01:00+03:00
2024-12-27T16:05:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о предложении главы Белого дома Джо Байдена по Украине и НАТО. "Путин совершенно прав", — написал один из комментаторов. "Нет никакого смысла принимать Украину в НАТО. Все страны, граничащие с Россией, на протяжении 70 лет служили буфером между Востоком и Западом. Неудивительно, что сейчас Россия чувствует себя под угрозой. И это стратегическая ошибка, потому что эти страны на самом деле не являются образцами демократии. Создавать там базы может оказаться пустой тратой сил и средств, даже в краткосрочной перспективе", — отметил другой. "Украину точно никогда не возьмут в НАТО, потому что требуется единогласное решение всех стран, а на данный момент 50 процентов членов против этого. Украина была доверенным лицом США в их войне против России, ее роль сыграна", — поделился мнением еще один из пользователей. "В коммюнике НАТО по итогам саммита в мае 2008 года прямо говорилось о принятии решения о вступлении в блок Грузии и Украины. Срок не был указан, но именно после этого заявления Атлантического альянса напряженность росла вплоть до нынешнего конфликта", — заключили читатели. Накануне российский лидер заявил, что Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Путин ответил, что если Россия согласится, то Украину подготовят к присоединению к НАТО в будущем, а с исторической точки зрения подобные сроки являются мгновением. Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241227/zelenskiy-1991632633.html
https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html
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в мире, украина, россия, нато, владимир путин, джо байден
В мире, Украина, Россия, НАТО, Владимир Путин, Джо Байден

Во Франции отреагировали на заявление Путина о Байдене

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают заявление президента России Владимира Путина о предложении главы Белого дома Джо Байдена по Украине и НАТО.

"Путин совершенно прав", — написал один из комментаторов.
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"Нет никакого смысла принимать Украину в НАТО. Все страны, граничащие с Россией, на протяжении 70 лет служили буфером между Востоком и Западом. Неудивительно, что сейчас Россия чувствует себя под угрозой. И это стратегическая ошибка, потому что эти страны на самом деле не являются образцами демократии. Создавать там базы может оказаться пустой тратой сил и средств, даже в краткосрочной перспективе", — отметил другой.

"Украину точно никогда не возьмут в НАТО, потому что требуется единогласное решение всех стран, а на данный момент 50 процентов членов против этого. Украина была доверенным лицом США в их войне против России, ее роль сыграна", — поделился мнением еще один из пользователей.

"В коммюнике НАТО по итогам саммита в мае 2008 года прямо говорилось о принятии решения о вступлении в блок Грузии и Украины. Срок не был указан, но именно после этого заявления Атлантического альянса напряженность росла вплоть до нынешнего конфликта", — заключили читатели.

Накануне российский лидер заявил, что Байден предлагал ему еще в 2021 году отложить принятие Украины в НАТО на 10-15 лет. Путин ответил, что если Россия согласится, то Украину подготовят к присоединению к НАТО в будущем, а с исторической точки зрения подобные сроки являются мгновением.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
НАТО не хватает пороха для войны с Россией
26 ноября, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияНАТОВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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