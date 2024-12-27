https://ria.ru/20241227/putin-1991570091.html

Путин рассказал о ключевой задаче МЧС

Путин рассказал о ключевой задаче МЧС - РИА Новости, 27.12.2024

Путин рассказал о ключевой задаче МЧС

Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:34:00+03:00

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2024-12-27T00:34:00+03:00

общество

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "Среди ключевых задач назову и дальнейшее техническое оснащение ведомства, совершенствование системы гражданской обороны. И, конечно, укрепление социальных гарантий сотрудников МЧС и их семей", - сказал Путин в видеообращении. Также российский лидер отметил, что за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии. Президент поздравил ветеранов и личный состав МЧС с праздником и с наступающим 2025 годом. "Желаю вам крепкого здоровья и новых результатов в службе. Благополучия и успехов вашим близким", - заключил глава государства.

https://ria.ru/20240808/zakon-1965012276.html

россия

донбасс

новороссия

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Поздравление Путина с Днем спасателя Поздравление Путина с Днем спасателя. 2024-12-27T00:34 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)