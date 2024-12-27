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Путин рассказал о ключевой задаче МЧС - РИА Новости, 27.12.2024
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00:34 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/putin-1991570091.html
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС - РИА Новости, 27.12.2024
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС
Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:34:00+03:00
2024-12-27T00:34:00+03:00
общество
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "Среди ключевых задач назову и дальнейшее техническое оснащение ведомства, совершенствование системы гражданской обороны. И, конечно, укрепление социальных гарантий сотрудников МЧС и их семей", - сказал Путин в видеообращении. Также российский лидер отметил, что за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии. Президент поздравил ветеранов и личный состав МЧС с праздником и с наступающим 2025 годом. "Желаю вам крепкого здоровья и новых результатов в службе. Благополучия и успехов вашим близким", - заключил глава государства.
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россия
донбасс
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Поздравление Путина с Днем спасателя
Поздравление Путина с Днем спасателя.
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общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС

Путин назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкГлава МЧС РФ Александр Куренков
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Глава МЧС РФ Александр Куренков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС.
Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя.
"Среди ключевых задач назову и дальнейшее техническое оснащение ведомства, совершенствование системы гражданской обороны. И, конечно, укрепление социальных гарантий сотрудников МЧС и их семей", - сказал Путин в видеообращении.
Также российский лидер отметил, что за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии.
Президент поздравил ветеранов и личный состав МЧС с праздником и с наступающим 2025 годом. "Желаю вам крепкого здоровья и новых результатов в службе. Благополучия и успехов вашим близким", - заключил глава государства.
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ОбществоРоссияДонбассНовороссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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