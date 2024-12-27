https://ria.ru/20241227/putin-1991570091.html
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС - РИА Новости, 27.12.2024
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС
Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:34:00+03:00
2024-12-27T00:34:00+03:00
2024-12-27T00:34:00+03:00
общество
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850975165_0:188:2876:1805_1920x0_80_0_0_fe775942232dfafb7851d49989baf1b7.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в обращении по случаю Дня спасателя назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС. Ежегодно 27 декабря в России отмечается профессиональный праздник День спасателя. "Среди ключевых задач назову и дальнейшее техническое оснащение ведомства, совершенствование системы гражданской обороны. И, конечно, укрепление социальных гарантий сотрудников МЧС и их семей", - сказал Путин в видеообращении. Также российский лидер отметил, что за последние годы было много сделано для организации работы подразделений МЧС в исторических российских регионах Донбасса и Новороссии. Президент поздравил ветеранов и личный состав МЧС с праздником и с наступающим 2025 годом. "Желаю вам крепкого здоровья и новых результатов в службе. Благополучия и успехов вашим близким", - заключил глава государства.
https://ria.ru/20240808/zakon-1965012276.html
россия
донбасс
новороссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850975165_67:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7ee272bb825f75553a98d21e261af6fc.jpg
Поздравление Путина с Днем спасателя
Поздравление Путина с Днем спасателя.
2024-12-27T00:34
true
PT2M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин рассказал о ключевой задаче МЧС
Путин назвал совершенствование системы гражданской обороны ключевой задачей МЧС