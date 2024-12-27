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Производственная гимнастика: комплекс упражнений для работников, цель, формы и виды
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13:04 27.12.2024 (обновлено: 13:08 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/proizvodstvennaya-gimnastika-1843539922.html
Назад в СССР: производственная гимнастика спасет на работе
Производственная гимнастика: комплекс упражнений для работников, цель, формы и виды
Назад в СССР: производственная гимнастика спасет на работе
Производственная гимнастика — вид физической активности на рабочем месте с целью улучшения продуктивности, снятия усталости и предупреждения проблем со... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:04:00+03:00
2024-12-27T13:08:00+03:00
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Производственная гимнастика — вид физической активности на рабочем месте с целью улучшения продуктивности, снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у работников. Как правило, состоит из комплекса простых упражнений, подобранных с учетом особенностей профессии, и проводится в определенной форме, подходящей под установленные условия труда в компании.Производственная гимнастикаПроизводственная гимнастика — известные физкультминутки, во время которых сотрудники выполняют оздоровительные упражнения. Часто физкультурные паузы проводятся в течение рабочего дня, что помогает трудящимся отвлечься от непрекращающегося потока задач, снизить утомляемость и удерживать свое состояние здоровья в норме.Постепенное внедрение гимнастики в режим трудовой деятельности началось в 1930 году с момента выхода Постановления Президиума ЦИК СССР, в котором указывалось, что физическая культура должна быть всемерно использована как массовый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессиональным вредом производства. Указание стало действенной пропагандой здорового образа жизни, которая помогла значительно увеличить производительность труда на 2-4%, поддерживать высокий уровень трудоспособности граждан, снизить частоту травматизма и производственного брака. Планы тренировок, разработанные и утвержденные ведущими медиками Советского Союза, остаются эффективными и на сегодняшний день, из-за чего активно внедряются современными компаниями в трудовой режим работника.Цели, польза и важностьПервоначальная цель производственной гимнастики основывалась на увеличении производительности и поддержании здоровья трудящихся, что помогало сохранять трудовые рабочие единицы и создавать правильный настрой на продуктивную работу. Также введение гимнастических пауз в рабочий день было основным методом популяризации и поддержки здорового образа жизни у населения.Использование производственной гимнастики в современных реалиях помогает снизить вред от сидячей умственной работы, которая приводит к повышению нервно-эмоционального напряжения и уменьшению мышечной активности. Постоянная сидячая работа за компьютером без движения и перерывов на другие виды деятельности — основная причина появления эмоционального выгорания, ментальных расстройств и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, глаз. Для снижения рисков появления перечисленных проблем со здоровьем рекомендуется физическая активность в течение рабочего дня, которая поможет:Небольшие паузы на гимнастику также будут полезны людям, связанным с тяжелым физическим трудом. Для этой категории подбираются расслабляющие упражнения, которые способствуют профилактике варикоза, мышечных спазмов, межпозвоночных грыж и физического перенапряжения.Каким работникам необходимаПроизводственная гимнастика необходима всем трудящимся, так как комплекс упражнений для проведения физкультурных перерывов составляется с учетом особенностей профессиональной деятельности. Для этой цели все рабочие той или иной профессии соотносятся по 4 группам:Гимнастика для первой и четвертой группы трудящихся направлена на разгрузку нервной системы, расслабление, профилактику геморроя, ожирения, заболеваний позвоночника и суставов, гастрита и простатита. Комплексы для второй и третьей группы дополнительно включают в себя упражнения на укрепление слабых и расслабление перенапряженных мышц, снятию напряжения с позвоночника, шеи и ног.Формы и видыПроизводственную гимнастику проводится в специально отведенное время, либо в течение всего рабочего дня. В первом случае это перерыв длительностью от 30 минут до 1 часа, в течение которого разрешена прогулка на свежем воздухе или посещение корпоративного спортзала, бассейна. При втором производственная гимнастика включается в начале или середине дня, в конце каждого рабочего часа или в микропаузах во время работы. Таким образом, ее можно разделить на 4 основных вида.Вводная гимнастикаПроводится перед началом трудового дня. Помогает сотрудникам взбодриться, зарядиться энергией и настроиться на продуктивную работу. Комплекс упражнений напоминает классическую утреннюю зарядку с наклонами, махами ногами, вращением головой, руками, тазом.Физкультурная паузаВыполняется в первой, если не включена вводная тренировка, и второй половине дня. Представляет собой комплекс из 5-10 упражнений, которые помогут снять усталость, эмоционально расслабиться и продлить работоспособность.ФизкультминуткаПроводится в конце каждого рабочего часа до 5 раз в день. Включает в себя 2-3 простых упражнения на разминку суставов, снятие напряжение с глаз и эмоциональное расслабление. Помогает переключиться на другой вид деятельности, что благотворно влияет на работу головного мозга и работоспособность человека в целом.МикропаузаВыполняется по усмотрению трудящегося. Предназначена для снятия умственного и физического напряжения с помощью 2-3 движений длительностью в 30 секунд, независимо от рабочего часа.Правила и подготовка к проведению производственной гимнастикиВ некоторых компаниях правила организации рабочего процесса не предусматривают перерывы на физическую активность, несмотря на ее важность в сохранении работоспособности сотрудника. В этом случае рекомендуется самостоятельно включать физпаузы в свободные от работы минуты. Такой отдых будет полезен организму и снизит риски эмоционального выгорания и развития наиболее распространенных производственных болезней: заболеваний и расстройств ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также нервных расстройств.Для большей эффективности гимнастики важно учитывать следующие правила:Для определения времени занятий, следует ориентироваться на фазы работоспособности в течение дня. В восьмичасовом и двенадцатичасовом рабочем дне оптимально проводить физкультпаузы перед началом трудовой деятельности и во второй половине дня (примерно до 15-16 часов), когда происходит спад активности. Также можно заниматься по стандартному плану проведения производственной гимнастики для каждой рабочей группы:Перед началом тренировки нужно проветрить помещение. Не рекомендуется злоупотреблять кондиционерами и обогревателями, так как они снижают уровень влаги в помещении и "съедают" кислород. По желанию и возможности гимнастику можно проводить под музыку вместе с коллегами.Упражнения для работниковНа практике комплекс вводной гимнастики включает в себя:В комплексе физкультурной паузы используются следующие элементы:Также тренировку можно дополнить упражнениями для глаз и движениями из суставной гимнастики.Указанные рекомендации — принятые нормы, которые используются при составлении плана занятий. Для самостоятельных тренировок также подойдут следующие примерные комплексы упражнений.Комплекс при работе в офисе и на производствеКомплекс для людей, работающих в офисе (исходное положение — стоя, спина прямая, ноги на ширине плеч):Комплекс для полноценной физкультурной паузы для работников на производстве:В каждый приведенный комплекс можно включить упражнения на растяжку и дополнительные дыхательные практики для расслабления.Комплекс для глазГимнастика для глаз, которую можно выполнять во время работы:При постоянной работе за компьютером рекомендуется делать небольшие перерывы каждые 40-60 минут для выполнения данного комплекса.Во время полноценных физкультурных пауз подойдет следующий комплекс:Упражнения выполняются сидя. Перед началом занятий следует расслабиться, быстро и медленно поморгать глазами. Комплекс рекомендовано выполнять 2-3 раза в течение рабочего дня. Особенно следует уделить внимание гимнастике глаз работникам 1, 2 и 4 группы.
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здоровье
ЗОЖ, Здоровье

Назад в СССР: производственная гимнастика спасет на работе

© РИА Новости / Суходольский | Перейти в медиабанкСотрудницы Чеховского полиграфического комбината делают производственную гимнастику. 1988 год
Сотрудницы Чеховского полиграфического комбината делают производственную гимнастику. 1988 год - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Суходольский
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Оглавление
Производственная гимнастика — вид физической активности на рабочем месте с целью улучшения продуктивности, снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у работников. Как правило, состоит из комплекса простых упражнений, подобранных с учетом особенностей профессии, и проводится в определенной форме, подходящей под установленные условия труда в компании.

Производственная гимнастика

Производственная гимнастика — известные физкультминутки, во время которых сотрудники выполняют оздоровительные упражнения. Часто физкультурные паузы проводятся в течение рабочего дня, что помогает трудящимся отвлечься от непрекращающегося потока задач, снизить утомляемость и удерживать свое состояние здоровья в норме.
Постепенное внедрение гимнастики в режим трудовой деятельности началось в 1930 году с момента выхода Постановления Президиума ЦИК СССР, в котором указывалось, что физическая культура должна быть всемерно использована как массовый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессиональным вредом производства.
© РИА Новости / Игнатович | Перейти в медиабанкПроизводственная гимнастика на минском часовом заводе "Луч". 1985 год
Производственная гимнастика на минском часовом заводе Луч. 1985 год - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости / Игнатович
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Производственная гимнастика на минском часовом заводе "Луч". 1985 год
Указание стало действенной пропагандой здорового образа жизни, которая помогла значительно увеличить производительность труда на 2-4%, поддерживать высокий уровень трудоспособности граждан, снизить частоту травматизма и производственного брака. Планы тренировок, разработанные и утвержденные ведущими медиками Советского Союза, остаются эффективными и на сегодняшний день, из-за чего активно внедряются современными компаниями в трудовой режим работника.

Цели, польза и важность

Первоначальная цель производственной гимнастики основывалась на увеличении производительности и поддержании здоровья трудящихся, что помогало сохранять трудовые рабочие единицы и создавать правильный настрой на продуктивную работу. Также введение гимнастических пауз в рабочий день было основным методом популяризации и поддержки здорового образа жизни у населения.
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Использование производственной гимнастики в современных реалиях помогает снизить вред от сидячей умственной работы, которая приводит к повышению нервно-эмоционального напряжения и уменьшению мышечной активности. Постоянная сидячая работа за компьютером без движения и перерывов на другие виды деятельности — основная причина появления эмоционального выгорания, ментальных расстройств и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, глаз. Для снижения рисков появления перечисленных проблем со здоровьем рекомендуется физическая активность в течение рабочего дня, которая поможет:
  1. 1.
    Настроиться на продуктивный рабочий день.
  2. 2.
    Снять эмоциональное напряжение и улучшить настроение.
  3. 3.
    Размять затекшие или неактивные мышцы и нормализовать кровообращение.
  4. 4.
    Поддерживать уровень метаболизма и функционирование всех органов в норме.
  5. 5.
    Поддерживать состояние позвоночника и суставов в норме.
  6. 6.
    Повысить иммунитет и стрессоустойчивость.
Небольшие паузы на гимнастику также будут полезны людям, связанным с тяжелым физическим трудом. Для этой категории подбираются расслабляющие упражнения, которые способствуют профилактике варикоза, мышечных спазмов, межпозвоночных грыж и физического перенапряжения.
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Каким работникам необходима

Производственная гимнастика необходима всем трудящимся, так как комплекс упражнений для проведения физкультурных перерывов составляется с учетом особенностей профессиональной деятельности. Для этой цели все рабочие той или иной профессии соотносятся по 4 группам:
  1. 1.
    Первая группа — работники, чья профессия связана с малой подвижностью, выполнением монотонных задач, высоким эмоциональным напряжением и требует точной координации, повышенного внимания и напряжения зрения. К этой категории относятся сборщики мелких механизмов, рабочие конвейеров, швеи-мотористки и т. п.
  2. 2.
    Вторая группа — рабочие, чья трудовая деятельность сочетает в себе физический и умственный труд. Такие профессии характеризуются средней физической активностью и небольшим разнообразием движений. Часто труд выполняется стоя и требует повышенного внимания, напряжения зрения. Сюда можно отнести продавцов, токарей, фрезеровщиков, упаковщиков и т. д.
  3. 3.
    Третья группа — специалисты, работающие на тяжелой физической работе. Это шахтеры, грузчики, строители, формовщики, повара и др.
  4. 4.
    Четвертая группа — сотрудники, чья работа связана исключительно с умственным трудом и минимальной подвижностью в течение рабочего дня. К этой группе относятся медработники, бухгалтеры, инженеры, преподаватели, офисные клерки, операторы call-центров, секретари, мастера маникюра, программисты и др.
Гимнастика для первой и четвертой группы трудящихся направлена на разгрузку нервной системы, расслабление, профилактику геморроя, ожирения, заболеваний позвоночника и суставов, гастрита и простатита. Комплексы для второй и третьей группы дополнительно включают в себя упражнения на укрепление слабых и расслабление перенапряженных мышц, снятию напряжения с позвоночника, шеи и ног.
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Формы и виды

Производственную гимнастику проводится в специально отведенное время, либо в течение всего рабочего дня. В первом случае это перерыв длительностью от 30 минут до 1 часа, в течение которого разрешена прогулка на свежем воздухе или посещение корпоративного спортзала, бассейна. При втором производственная гимнастика включается в начале или середине дня, в конце каждого рабочего часа или в микропаузах во время работы. Таким образом, ее можно разделить на 4 основных вида.

Вводная гимнастика

Проводится перед началом трудового дня. Помогает сотрудникам взбодриться, зарядиться энергией и настроиться на продуктивную работу. Комплекс упражнений напоминает классическую утреннюю зарядку с наклонами, махами ногами, вращением головой, руками, тазом.
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Физкультурная пауза

Выполняется в первой, если не включена вводная тренировка, и второй половине дня. Представляет собой комплекс из 5-10 упражнений, которые помогут снять усталость, эмоционально расслабиться и продлить работоспособность.

Физкультминутка

Проводится в конце каждого рабочего часа до 5 раз в день. Включает в себя 2-3 простых упражнения на разминку суставов, снятие напряжение с глаз и эмоциональное расслабление. Помогает переключиться на другой вид деятельности, что благотворно влияет на работу головного мозга и работоспособность человека в целом.

Микропауза

Выполняется по усмотрению трудящегося. Предназначена для снятия умственного и физического напряжения с помощью 2-3 движений длительностью в 30 секунд, независимо от рабочего часа.
© Фото : Freepik/yanalyaДыхательная гимнастика
Дыхательная гимнастика - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© Фото : Freepik/yanalya
Дыхательная гимнастика

Правила и подготовка к проведению производственной гимнастики

В некоторых компаниях правила организации рабочего процесса не предусматривают перерывы на физическую активность, несмотря на ее важность в сохранении работоспособности сотрудника. В этом случае рекомендуется самостоятельно включать физпаузы в свободные от работы минуты. Такой отдых будет полезен организму и снизит риски эмоционального выгорания и развития наиболее распространенных производственных болезней: заболеваний и расстройств ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также нервных расстройств.
Для большей эффективности гимнастики важно учитывать следующие правила:
  1. 1.
    Комплекс должен состоять из простых упражнений, подходящих под уровень физической подготовки. Нельзя допускать интенсивные и тяжелые физические нагрузки, так как это может привести к эмоциональному и физическому переутомлению, что наоборот снизит работоспособность и продуктивность.
  2. 2.
    Тренировки следует проводить за 1-2 часа до и после еды. Во время и после занятия можно выпить стакан воды.
  3. 3.
    Во избежание травм нужно заниматься в удобной одежде. Также обязательно наличие сменной обуви (кроссовки).
  4. 4.
    Тренировка в формате вводной гимнастики или физкультурных пауз должна длиться 10-15 минут. Остальные виды физических нагрузок — от 5 до 10 минут.
  5. 5.
    Для большей эффективности в комплекс включаются упражнения на разминку суставов, на укрепление мышц, расслабление глаз. Для эмоционального расслабления можно выполнить несколько дыхательных упражнений.
Для определения времени занятий, следует ориентироваться на фазы работоспособности в течение дня. В восьмичасовом и двенадцатичасовом рабочем дне оптимально проводить физкультпаузы перед началом трудовой деятельности и во второй половине дня (примерно до 15-16 часов), когда происходит спад активности. Также можно заниматься по стандартному плану проведения производственной гимнастики для каждой рабочей группы:
  1. 1.
    Первая — вводная гимнастика перед началом работы, первая физкультурная пауза через 2,5-3 часа, вторая с меньшей интенсивностью — в середине второй половины рабочего дня.
  2. 2.
    Вторая — вводная гимнастика, через 2 часа первая физпауза, в середине второй половины дня — вторая физпауза. При необходимости включаются физкультминутки.
  3. 3.
    Третья — физкультурная пауза через 1,5-2 часа активной работы, физкультминутки по возможности и желанию. Дополнительно рекомендуется сочетать периоды пассивного и активного отдыха.
  4. 4.
    Четвертая — вводная гимнастика, через 3-3,5 часа физпауза. Во второй половине дня проводится вторая физпауза, а в течение всего режима работы проводятся физкультминутки и микропаузы.
Перед началом тренировки нужно проветрить помещение. Не рекомендуется злоупотреблять кондиционерами и обогревателями, так как они снижают уровень влаги в помещении и "съедают" кислород. По желанию и возможности гимнастику можно проводить под музыку вместе с коллегами.

Упражнения для работников

На практике комплекс вводной гимнастики включает в себя:
  • ходьбу;
  • дыхательные упражнения;
  • упражнения на корпус — наклоны, повороты туловища с большой амплитудой и движением рук;
  • упражнения для укрепления и растяжки мышц ног — приседания, подскоки, бег на месте, полушпагат;
  • упражнения для мышц плечевого пояса;
  • упражнения на координацию и концентрацию внимания.
В комплексе физкультурной паузы используются следующие элементы:
  • потягивания;
  • упражнения на корпус и мышцы рук, ног;
  • махи рук и ног;
  • прыжки, приседания и бег, переходящий в ходьбу;
  • упражнения на расслабление мышц голеней и бедра;
  • упражнения для расслабления;
  • упражнения на координацию.
Также тренировку можно дополнить упражнениями для глаз и движениями из суставной гимнастики.
Указанные рекомендации — принятые нормы, которые используются при составлении плана занятий. Для самостоятельных тренировок также подойдут следующие примерные комплексы упражнений.

Комплекс при работе в офисе и на производстве

Комплекс для людей, работающих в офисе (исходное положение — стоя, спина прямая, ноги на ширине плеч):
  1. 1.
    Поочередные наклоны головы влево, вправо, вверх вниз. После — медленные вращения по часовой и против часовой стрелки. Каждое движение повторить по 7 раз.
  2. 2.
    Поочередное вращение кистями рук, затем одновременно обеими руками со сменой направления. Повторить 7 раз на каждую сторону.
  3. 3.
    Повороты корпуса в сторону с одновременным отведением в сторону поворота противоположной руки. Сделать 8-10 повторений.
  4. 4.
    Попеременное расслабление и напряжение мышц живота 8-10 раз.
  5. 5.
    Сесть на стул. Немного приподнять вытянутые ноги вперед и опустить их вниз. Повторить 7-10 раз.
  6. 6.
    Встать прямо. Поочередно приподняться на носках, затем на пятках. Каждое движение повторить по 10-15 раз.
  7. 7.
    Поставить руки на пояс и выполнить 7-10 вращений тазов по часовой и против часовой стрелки.
  8. 8.
    Спокойная ходьба на месте — от 30 секунд до 1 минуты.
  9. 9.
    Наклоны вперед, стараясь дотронуться руками пола — 5-10 раз.
  10. 10.
    Сесть на стул и расслабленно посидеть около 30 секунд.
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Дыхательная гимнастика Стрельниковой: польза и комплекс упражнений
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Комплекс для полноценной физкультурной паузы для работников на производстве:
  1. 1.
    Ходьба на месте в спокойном темпе с расслабленным движением рук — 20-25 секунд.
  2. 2.
    Подтягивания. Встать ровно, руки опустить вдоль тела. На вдохе подняться на носки, одновременно поднимая руки вверх через стороны. На выдохе вернуться в исходное положение. Выполнить 5-6 раз.
  3. 3.
    Наклоны корпуса в сторону. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На выдохе наклонить туловище вправо с махом левой руки в сторону назад. На вдохе вернуться в исходное положение, на выдохе — повторить движение в другую сторону. Сделать 4-6 раз на каждую сторону.
  4. 4.
    Наклоны вперед. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки завести за голову. На выдохе сделать 3 пружинистых наклона вперед, стараясь кончиками пальцев коснуться пола. На вдохе вернуться в исходное положение, прогнуться в грудной части позвоночника и на выдохе повторить движение. Выполнить 10-12 раз.
  5. 5.
    Вращение тазом. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки на боках. Выполнить вращение тазом по часовой и против часовой стрелке по 15-30 секунд на каждую сторону.
  6. 6.
    Махи ногами вперед с касанием стоп. Встать прямо, ноги на ширине плеч. На вдохе поднять ногу на максимально возможную высоту, касаясь носка противоположной рукой. Важно удерживать спину прямой. На выдохе опустить ногу, на вдохе — повторить движение на другую сторону. Сделать 8-10 раз на каждую ногу.
  7. 7.
    Приседания. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Руки вытянуть вперед, кисти расслабить и опустить вниз. На выдохе присесть, отводя руки назад, на вдохе — выпрямиться, отвести руки назад и встать на носочки. Повторить 6-12 раз.
  8. 8.
    Для расслабления. На вдохе, поднимая руки вверх, прогнуться назад, на выдохе наклониться вперед, держа руки на поясе. Сделать 7-10 повторов.
  9. 9.
    На улучшение концентрации внимания и координации. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуть вперед на уровне груди. Попеременно отводить правую и левую руку в сторону, делая вдох, на выдохе — опускать руки.
  10. 10.
    Спокойная ходьба на месте с высоким подниманием бедра. Для физически подготовленных людей — легкий бег на месте. Длительность — 1-3 минуты.
В каждый приведенный комплекс можно включить упражнения на растяжку и дополнительные дыхательные практики для расслабления.
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Гимнастика для глаз: эти простые упражнения улучшат ваше зрение
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Комплекс для глаз

Гимнастика для глаз, которую можно выполнять во время работы:
  1. 1.
    Раз в 1-2 часа переключать зрение с близкого на дальнее расстояние, смотря вдаль в течение 5-7 минут.
  2. 2.
    Максимально зажмурить, затем широко открыть глаза — 10 раз.
  3. 3.
    Двигать глазами вверх-вниз, вправо-влево, по часовой и против часовой стрелке — по 10 раз.
  4. 4.
    Свести глаза к носу, затем расслабить — 10 раз.
При постоянной работе за компьютером рекомендуется делать небольшие перерывы каждые 40-60 минут для выполнения данного комплекса.
Во время полноценных физкультурных пауз подойдет следующий комплекс:
  1. 1.
    Движение глазами вверх-вниз — 2 раза. После — активно поморгать глазами.
  2. 2.
    Движение глазами вправо-влево — 2 раза. После — активно поморгать.
  3. 3.
    Нарисовать глазами квадрат сначала 2 раза по часовой стрелке, затем 2 раза против часовой. Между подходами активно моргать глазами.
  4. 4.
    Нарисовать глазами круг 2 раза по часовой и 2 раза против часовой стрелки. Между подходами — активное моргание.
  5. 5.
    Нарисовать глазами зигзаг в правую сторону, затем в левую. Поморгать глазами.
  6. 6.
    Закрыть глаза. Тремя пальцами каждой руки слегка нажать на верхние веки, через 1-2 секунды убрать пальцы. Повторить 3 раза.
  7. 7.
    Разогреть ладони растиранием и приложить их к глазам. По желанию можно повторить 1-5 упражнения или посидеть в расслабленном положении, думая о чем-нибудь хорошем, около 1 минуты.
  8. 8.
    Часто моргая, открыть глаза и посидеть в расслабленном состоянии еще 1 минуту.
Упражнения выполняются сидя. Перед началом занятий следует расслабиться, быстро и медленно поморгать глазами. Комплекс рекомендовано выполнять 2-3 раза в течение рабочего дня. Особенно следует уделить внимание гимнастике глаз работникам 1, 2 и 4 группы.
 
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