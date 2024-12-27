https://ria.ru/20241227/proizvodstvennaya-gimnastika-1843539922.html

Назад в СССР: производственная гимнастика спасет на работе

Производственная гимнастика: комплекс упражнений для работников, цель, формы и виды

Назад в СССР: производственная гимнастика спасет на работе

Производственная гимнастика — вид физической активности на рабочем месте с целью улучшения продуктивности, снятия усталости и предупреждения проблем со... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:04:00+03:00

2024-12-27T13:04:00+03:00

2024-12-27T13:08:00+03:00

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Производственная гимнастика — вид физической активности на рабочем месте с целью улучшения продуктивности, снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у работников. Как правило, состоит из комплекса простых упражнений, подобранных с учетом особенностей профессии, и проводится в определенной форме, подходящей под установленные условия труда в компании.Производственная гимнастикаПроизводственная гимнастика — известные физкультминутки, во время которых сотрудники выполняют оздоровительные упражнения. Часто физкультурные паузы проводятся в течение рабочего дня, что помогает трудящимся отвлечься от непрекращающегося потока задач, снизить утомляемость и удерживать свое состояние здоровья в норме.Постепенное внедрение гимнастики в режим трудовой деятельности началось в 1930 году с момента выхода Постановления Президиума ЦИК СССР, в котором указывалось, что физическая культура должна быть всемерно использована как массовый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессиональным вредом производства. Указание стало действенной пропагандой здорового образа жизни, которая помогла значительно увеличить производительность труда на 2-4%, поддерживать высокий уровень трудоспособности граждан, снизить частоту травматизма и производственного брака. Планы тренировок, разработанные и утвержденные ведущими медиками Советского Союза, остаются эффективными и на сегодняшний день, из-за чего активно внедряются современными компаниями в трудовой режим работника.Цели, польза и важностьПервоначальная цель производственной гимнастики основывалась на увеличении производительности и поддержании здоровья трудящихся, что помогало сохранять трудовые рабочие единицы и создавать правильный настрой на продуктивную работу. Также введение гимнастических пауз в рабочий день было основным методом популяризации и поддержки здорового образа жизни у населения.Использование производственной гимнастики в современных реалиях помогает снизить вред от сидячей умственной работы, которая приводит к повышению нервно-эмоционального напряжения и уменьшению мышечной активности. Постоянная сидячая работа за компьютером без движения и перерывов на другие виды деятельности — основная причина появления эмоционального выгорания, ментальных расстройств и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, глаз. Для снижения рисков появления перечисленных проблем со здоровьем рекомендуется физическая активность в течение рабочего дня, которая поможет:Небольшие паузы на гимнастику также будут полезны людям, связанным с тяжелым физическим трудом. Для этой категории подбираются расслабляющие упражнения, которые способствуют профилактике варикоза, мышечных спазмов, межпозвоночных грыж и физического перенапряжения.Каким работникам необходимаПроизводственная гимнастика необходима всем трудящимся, так как комплекс упражнений для проведения физкультурных перерывов составляется с учетом особенностей профессиональной деятельности. Для этой цели все рабочие той или иной профессии соотносятся по 4 группам:Гимнастика для первой и четвертой группы трудящихся направлена на разгрузку нервной системы, расслабление, профилактику геморроя, ожирения, заболеваний позвоночника и суставов, гастрита и простатита. Комплексы для второй и третьей группы дополнительно включают в себя упражнения на укрепление слабых и расслабление перенапряженных мышц, снятию напряжения с позвоночника, шеи и ног.Формы и видыПроизводственную гимнастику проводится в специально отведенное время, либо в течение всего рабочего дня. В первом случае это перерыв длительностью от 30 минут до 1 часа, в течение которого разрешена прогулка на свежем воздухе или посещение корпоративного спортзала, бассейна. При втором производственная гимнастика включается в начале или середине дня, в конце каждого рабочего часа или в микропаузах во время работы. Таким образом, ее можно разделить на 4 основных вида.Вводная гимнастикаПроводится перед началом трудового дня. Помогает сотрудникам взбодриться, зарядиться энергией и настроиться на продуктивную работу. Комплекс упражнений напоминает классическую утреннюю зарядку с наклонами, махами ногами, вращением головой, руками, тазом.Физкультурная паузаВыполняется в первой, если не включена вводная тренировка, и второй половине дня. Представляет собой комплекс из 5-10 упражнений, которые помогут снять усталость, эмоционально расслабиться и продлить работоспособность.ФизкультминуткаПроводится в конце каждого рабочего часа до 5 раз в день. Включает в себя 2-3 простых упражнения на разминку суставов, снятие напряжение с глаз и эмоциональное расслабление. Помогает переключиться на другой вид деятельности, что благотворно влияет на работу головного мозга и работоспособность человека в целом.МикропаузаВыполняется по усмотрению трудящегося. Предназначена для снятия умственного и физического напряжения с помощью 2-3 движений длительностью в 30 секунд, независимо от рабочего часа.Правила и подготовка к проведению производственной гимнастикиВ некоторых компаниях правила организации рабочего процесса не предусматривают перерывы на физическую активность, несмотря на ее важность в сохранении работоспособности сотрудника. В этом случае рекомендуется самостоятельно включать физпаузы в свободные от работы минуты. Такой отдых будет полезен организму и снизит риски эмоционального выгорания и развития наиболее распространенных производственных болезней: заболеваний и расстройств ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также нервных расстройств.Для большей эффективности гимнастики важно учитывать следующие правила:Для определения времени занятий, следует ориентироваться на фазы работоспособности в течение дня. В восьмичасовом и двенадцатичасовом рабочем дне оптимально проводить физкультпаузы перед началом трудовой деятельности и во второй половине дня (примерно до 15-16 часов), когда происходит спад активности. Также можно заниматься по стандартному плану проведения производственной гимнастики для каждой рабочей группы:Перед началом тренировки нужно проветрить помещение. Не рекомендуется злоупотреблять кондиционерами и обогревателями, так как они снижают уровень влаги в помещении и "съедают" кислород. По желанию и возможности гимнастику можно проводить под музыку вместе с коллегами.Упражнения для работниковНа практике комплекс вводной гимнастики включает в себя:В комплексе физкультурной паузы используются следующие элементы:Также тренировку можно дополнить упражнениями для глаз и движениями из суставной гимнастики.Указанные рекомендации — принятые нормы, которые используются при составлении плана занятий. Для самостоятельных тренировок также подойдут следующие примерные комплексы упражнений.Комплекс при работе в офисе и на производствеКомплекс для людей, работающих в офисе (исходное положение — стоя, спина прямая, ноги на ширине плеч):Комплекс для полноценной физкультурной паузы для работников на производстве:В каждый приведенный комплекс можно включить упражнения на растяжку и дополнительные дыхательные практики для расслабления.Комплекс для глазГимнастика для глаз, которую можно выполнять во время работы:При постоянной работе за компьютером рекомендуется делать небольшие перерывы каждые 40-60 минут для выполнения данного комплекса.Во время полноценных физкультурных пауз подойдет следующий комплекс:Упражнения выполняются сидя. Перед началом занятий следует расслабиться, быстро и медленно поморгать глазами. Комплекс рекомендовано выполнять 2-3 раза в течение рабочего дня. Особенно следует уделить внимание гимнастике глаз работникам 1, 2 и 4 группы.

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https://rsport.ria.ru/20220725/dykhatelnaya_gimnastika-1804886002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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