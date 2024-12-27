Назад в СССР: производственная гимнастика спасет на работе
© РИА Новости / Суходольский | Перейти в медиабанкСотрудницы Чеховского полиграфического комбината делают производственную гимнастику. 1988 год
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Производственная гимнастика — вид физической активности на рабочем месте с целью улучшения продуктивности, снятия усталости и предупреждения проблем со здоровьем у работников. Как правило, состоит из комплекса простых упражнений, подобранных с учетом особенностей профессии, и проводится в определенной форме, подходящей под установленные условия труда в компании.
Производственная гимнастика
Производственная гимнастика — известные физкультминутки, во время которых сотрудники выполняют оздоровительные упражнения. Часто физкультурные паузы проводятся в течение рабочего дня, что помогает трудящимся отвлечься от непрекращающегося потока задач, снизить утомляемость и удерживать свое состояние здоровья в норме.
Постепенное внедрение гимнастики в режим трудовой деятельности началось в 1930 году с момента выхода Постановления Президиума ЦИК СССР, в котором указывалось, что физическая культура должна быть всемерно использована как массовый фактор повышения производительности труда и борьбы с профессиональным вредом производства.
© РИА Новости / Игнатович | Перейти в медиабанкПроизводственная гимнастика на минском часовом заводе "Луч". 1985 год
Производственная гимнастика на минском часовом заводе "Луч". 1985 год
Указание стало действенной пропагандой здорового образа жизни, которая помогла значительно увеличить производительность труда на 2-4%, поддерживать высокий уровень трудоспособности граждан, снизить частоту травматизма и производственного брака. Планы тренировок, разработанные и утвержденные ведущими медиками Советского Союза, остаются эффективными и на сегодняшний день, из-за чего активно внедряются современными компаниями в трудовой режим работника.
Цели, польза и важность
Первоначальная цель производственной гимнастики основывалась на увеличении производительности и поддержании здоровья трудящихся, что помогало сохранять трудовые рабочие единицы и создавать правильный настрой на продуктивную работу. Также введение гимнастических пауз в рабочий день было основным методом популяризации и поддержки здорового образа жизни у населения.
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Использование производственной гимнастики в современных реалиях помогает снизить вред от сидячей умственной работы, которая приводит к повышению нервно-эмоционального напряжения и уменьшению мышечной активности. Постоянная сидячая работа за компьютером без движения и перерывов на другие виды деятельности — основная причина появления эмоционального выгорания, ментальных расстройств и развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, глаз. Для снижения рисков появления перечисленных проблем со здоровьем рекомендуется физическая активность в течение рабочего дня, которая поможет:
- 1.Настроиться на продуктивный рабочий день.
- 2.Снять эмоциональное напряжение и улучшить настроение.
- 3.Размять затекшие или неактивные мышцы и нормализовать кровообращение.
- 4.Поддерживать уровень метаболизма и функционирование всех органов в норме.
- 5.Поддерживать состояние позвоночника и суставов в норме.
- 6.Повысить иммунитет и стрессоустойчивость.
Небольшие паузы на гимнастику также будут полезны людям, связанным с тяжелым физическим трудом. Для этой категории подбираются расслабляющие упражнения, которые способствуют профилактике варикоза, мышечных спазмов, межпозвоночных грыж и физического перенапряжения.
Каким работникам необходима
Производственная гимнастика необходима всем трудящимся, так как комплекс упражнений для проведения физкультурных перерывов составляется с учетом особенностей профессиональной деятельности. Для этой цели все рабочие той или иной профессии соотносятся по 4 группам:
- 1.Первая группа — работники, чья профессия связана с малой подвижностью, выполнением монотонных задач, высоким эмоциональным напряжением и требует точной координации, повышенного внимания и напряжения зрения. К этой категории относятся сборщики мелких механизмов, рабочие конвейеров, швеи-мотористки и т. п.
- 2.Вторая группа — рабочие, чья трудовая деятельность сочетает в себе физический и умственный труд. Такие профессии характеризуются средней физической активностью и небольшим разнообразием движений. Часто труд выполняется стоя и требует повышенного внимания, напряжения зрения. Сюда можно отнести продавцов, токарей, фрезеровщиков, упаковщиков и т. д.
- 3.Третья группа — специалисты, работающие на тяжелой физической работе. Это шахтеры, грузчики, строители, формовщики, повара и др.
- 4.Четвертая группа — сотрудники, чья работа связана исключительно с умственным трудом и минимальной подвижностью в течение рабочего дня. К этой группе относятся медработники, бухгалтеры, инженеры, преподаватели, офисные клерки, операторы call-центров, секретари, мастера маникюра, программисты и др.
Гимнастика для первой и четвертой группы трудящихся направлена на разгрузку нервной системы, расслабление, профилактику геморроя, ожирения, заболеваний позвоночника и суставов, гастрита и простатита. Комплексы для второй и третьей группы дополнительно включают в себя упражнения на укрепление слабых и расслабление перенапряженных мышц, снятию напряжения с позвоночника, шеи и ног.
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Формы и виды
Производственную гимнастику проводится в специально отведенное время, либо в течение всего рабочего дня. В первом случае это перерыв длительностью от 30 минут до 1 часа, в течение которого разрешена прогулка на свежем воздухе или посещение корпоративного спортзала, бассейна. При втором производственная гимнастика включается в начале или середине дня, в конце каждого рабочего часа или в микропаузах во время работы. Таким образом, ее можно разделить на 4 основных вида.
Вводная гимнастика
Проводится перед началом трудового дня. Помогает сотрудникам взбодриться, зарядиться энергией и настроиться на продуктивную работу. Комплекс упражнений напоминает классическую утреннюю зарядку с наклонами, махами ногами, вращением головой, руками, тазом.
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Физкультурная пауза
Выполняется в первой, если не включена вводная тренировка, и второй половине дня. Представляет собой комплекс из 5-10 упражнений, которые помогут снять усталость, эмоционально расслабиться и продлить работоспособность.
Физкультминутка
Проводится в конце каждого рабочего часа до 5 раз в день. Включает в себя 2-3 простых упражнения на разминку суставов, снятие напряжение с глаз и эмоциональное расслабление. Помогает переключиться на другой вид деятельности, что благотворно влияет на работу головного мозга и работоспособность человека в целом.
Микропауза
Выполняется по усмотрению трудящегося. Предназначена для снятия умственного и физического напряжения с помощью 2-3 движений длительностью в 30 секунд, независимо от рабочего часа.
Правила и подготовка к проведению производственной гимнастики
В некоторых компаниях правила организации рабочего процесса не предусматривают перерывы на физическую активность, несмотря на ее важность в сохранении работоспособности сотрудника. В этом случае рекомендуется самостоятельно включать физпаузы в свободные от работы минуты. Такой отдых будет полезен организму и снизит риски эмоционального выгорания и развития наиболее распространенных производственных болезней: заболеваний и расстройств ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также нервных расстройств.
Для большей эффективности гимнастики важно учитывать следующие правила:
- 1.Комплекс должен состоять из простых упражнений, подходящих под уровень физической подготовки. Нельзя допускать интенсивные и тяжелые физические нагрузки, так как это может привести к эмоциональному и физическому переутомлению, что наоборот снизит работоспособность и продуктивность.
- 2.Тренировки следует проводить за 1-2 часа до и после еды. Во время и после занятия можно выпить стакан воды.
- 3.Во избежание травм нужно заниматься в удобной одежде. Также обязательно наличие сменной обуви (кроссовки).
- 4.Тренировка в формате вводной гимнастики или физкультурных пауз должна длиться 10-15 минут. Остальные виды физических нагрузок — от 5 до 10 минут.
- 5.Для большей эффективности в комплекс включаются упражнения на разминку суставов, на укрепление мышц, расслабление глаз. Для эмоционального расслабления можно выполнить несколько дыхательных упражнений.
Для определения времени занятий, следует ориентироваться на фазы работоспособности в течение дня. В восьмичасовом и двенадцатичасовом рабочем дне оптимально проводить физкультпаузы перед началом трудовой деятельности и во второй половине дня (примерно до 15-16 часов), когда происходит спад активности. Также можно заниматься по стандартному плану проведения производственной гимнастики для каждой рабочей группы:
- 1.Первая — вводная гимнастика перед началом работы, первая физкультурная пауза через 2,5-3 часа, вторая с меньшей интенсивностью — в середине второй половины рабочего дня.
- 2.Вторая — вводная гимнастика, через 2 часа первая физпауза, в середине второй половины дня — вторая физпауза. При необходимости включаются физкультминутки.
- 3.Третья — физкультурная пауза через 1,5-2 часа активной работы, физкультминутки по возможности и желанию. Дополнительно рекомендуется сочетать периоды пассивного и активного отдыха.
- 4.Четвертая — вводная гимнастика, через 3-3,5 часа физпауза. Во второй половине дня проводится вторая физпауза, а в течение всего режима работы проводятся физкультминутки и микропаузы.
Перед началом тренировки нужно проветрить помещение. Не рекомендуется злоупотреблять кондиционерами и обогревателями, так как они снижают уровень влаги в помещении и "съедают" кислород. По желанию и возможности гимнастику можно проводить под музыку вместе с коллегами.
Упражнения для работников
На практике комплекс вводной гимнастики включает в себя:
- ходьбу;
- дыхательные упражнения;
- упражнения на корпус — наклоны, повороты туловища с большой амплитудой и движением рук;
- упражнения для укрепления и растяжки мышц ног — приседания, подскоки, бег на месте, полушпагат;
- упражнения для мышц плечевого пояса;
- упражнения на координацию и концентрацию внимания.
В комплексе физкультурной паузы используются следующие элементы:
- потягивания;
- упражнения на корпус и мышцы рук, ног;
- махи рук и ног;
- прыжки, приседания и бег, переходящий в ходьбу;
- упражнения на расслабление мышц голеней и бедра;
- упражнения для расслабления;
- упражнения на координацию.
Также тренировку можно дополнить упражнениями для глаз и движениями из суставной гимнастики.
Указанные рекомендации — принятые нормы, которые используются при составлении плана занятий. Для самостоятельных тренировок также подойдут следующие примерные комплексы упражнений.
Комплекс при работе в офисе и на производстве
Комплекс для людей, работающих в офисе (исходное положение — стоя, спина прямая, ноги на ширине плеч):
- 1.Поочередные наклоны головы влево, вправо, вверх вниз. После — медленные вращения по часовой и против часовой стрелки. Каждое движение повторить по 7 раз.
- 2.Поочередное вращение кистями рук, затем одновременно обеими руками со сменой направления. Повторить 7 раз на каждую сторону.
- 3.Повороты корпуса в сторону с одновременным отведением в сторону поворота противоположной руки. Сделать 8-10 повторений.
- 4.Попеременное расслабление и напряжение мышц живота 8-10 раз.
- 5.Сесть на стул. Немного приподнять вытянутые ноги вперед и опустить их вниз. Повторить 7-10 раз.
- 6.Встать прямо. Поочередно приподняться на носках, затем на пятках. Каждое движение повторить по 10-15 раз.
- 7.Поставить руки на пояс и выполнить 7-10 вращений тазов по часовой и против часовой стрелки.
- 8.Спокойная ходьба на месте — от 30 секунд до 1 минуты.
- 9.Наклоны вперед, стараясь дотронуться руками пола — 5-10 раз.
- 10.Сесть на стул и расслабленно посидеть около 30 секунд.
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Комплекс для полноценной физкультурной паузы для работников на производстве:
- 1.Ходьба на месте в спокойном темпе с расслабленным движением рук — 20-25 секунд.
- 2.Подтягивания. Встать ровно, руки опустить вдоль тела. На вдохе подняться на носки, одновременно поднимая руки вверх через стороны. На выдохе вернуться в исходное положение. Выполнить 5-6 раз.
- 3.Наклоны корпуса в сторону. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На выдохе наклонить туловище вправо с махом левой руки в сторону назад. На вдохе вернуться в исходное положение, на выдохе — повторить движение в другую сторону. Сделать 4-6 раз на каждую сторону.
- 4.Наклоны вперед. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки завести за голову. На выдохе сделать 3 пружинистых наклона вперед, стараясь кончиками пальцев коснуться пола. На вдохе вернуться в исходное положение, прогнуться в грудной части позвоночника и на выдохе повторить движение. Выполнить 10-12 раз.
- 5.Вращение тазом. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки на боках. Выполнить вращение тазом по часовой и против часовой стрелке по 15-30 секунд на каждую сторону.
- 6.Махи ногами вперед с касанием стоп. Встать прямо, ноги на ширине плеч. На вдохе поднять ногу на максимально возможную высоту, касаясь носка противоположной рукой. Важно удерживать спину прямой. На выдохе опустить ногу, на вдохе — повторить движение на другую сторону. Сделать 8-10 раз на каждую ногу.
- 7.Приседания. Встать прямо, ноги на ширине плеч. Руки вытянуть вперед, кисти расслабить и опустить вниз. На выдохе присесть, отводя руки назад, на вдохе — выпрямиться, отвести руки назад и встать на носочки. Повторить 6-12 раз.
- 8.Для расслабления. На вдохе, поднимая руки вверх, прогнуться назад, на выдохе наклониться вперед, держа руки на поясе. Сделать 7-10 повторов.
- 9.На улучшение концентрации внимания и координации. Встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуть вперед на уровне груди. Попеременно отводить правую и левую руку в сторону, делая вдох, на выдохе — опускать руки.
- 10.Спокойная ходьба на месте с высоким подниманием бедра. Для физически подготовленных людей — легкий бег на месте. Длительность — 1-3 минуты.
В каждый приведенный комплекс можно включить упражнения на растяжку и дополнительные дыхательные практики для расслабления.
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Комплекс для глаз
Гимнастика для глаз, которую можно выполнять во время работы:
- 1.Раз в 1-2 часа переключать зрение с близкого на дальнее расстояние, смотря вдаль в течение 5-7 минут.
- 2.Максимально зажмурить, затем широко открыть глаза — 10 раз.
- 3.Двигать глазами вверх-вниз, вправо-влево, по часовой и против часовой стрелке — по 10 раз.
- 4.Свести глаза к носу, затем расслабить — 10 раз.
При постоянной работе за компьютером рекомендуется делать небольшие перерывы каждые 40-60 минут для выполнения данного комплекса.
Во время полноценных физкультурных пауз подойдет следующий комплекс:
- 1.Движение глазами вверх-вниз — 2 раза. После — активно поморгать глазами.
- 2.Движение глазами вправо-влево — 2 раза. После — активно поморгать.
- 3.Нарисовать глазами квадрат сначала 2 раза по часовой стрелке, затем 2 раза против часовой. Между подходами активно моргать глазами.
- 4.Нарисовать глазами круг 2 раза по часовой и 2 раза против часовой стрелки. Между подходами — активное моргание.
- 5.Нарисовать глазами зигзаг в правую сторону, затем в левую. Поморгать глазами.
- 6.Закрыть глаза. Тремя пальцами каждой руки слегка нажать на верхние веки, через 1-2 секунды убрать пальцы. Повторить 3 раза.
- 7.Разогреть ладони растиранием и приложить их к глазам. По желанию можно повторить 1-5 упражнения или посидеть в расслабленном положении, думая о чем-нибудь хорошем, около 1 минуты.
- 8.Часто моргая, открыть глаза и посидеть в расслабленном состоянии еще 1 минуту.
Упражнения выполняются сидя. Перед началом занятий следует расслабиться, быстро и медленно поморгать глазами. Комплекс рекомендовано выполнять 2-3 раза в течение рабочего дня. Особенно следует уделить внимание гимнастике глаз работникам 1, 2 и 4 группы.