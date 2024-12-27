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В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
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19:17 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/pridnestrove-1991753838.html
В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине
В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине
Вопрос решения приднестровского конфликта должен быть включен в переговоры о мирном урегулировании конфликта Украины и России, считает министр иностранных дел... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:17:00+03:00
2024-12-27T19:17:00+03:00
в мире
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Вопрос решения приднестровского конфликта должен быть включен в переговоры о мирном урегулировании конфликта Украины и России, считает министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой. "Приднестровский вопрос должен стать частью мирного диалога, чтобы за спиной Украины и внутри Республики Молдова не было больше той уязвимости, которая снижает инвестиционную привлекательность нашей страны", — заявил Попшой в эфире телеканала Moldova 1. По его словам, реального конфликта между жителями двух берегов Днестра нет, а приднестровский вопрос — результат "искусственного конфликта". Попшой считает, что, когда дойдет до мирных переговоров по Украине, возникнут благоприятные условия и для мирного решения приднестровского вопроса, чего хотят граждане с обоих берегов Днестра. "У граждан нет конфликтов друг с другом. Реинтеграция должна происходить мирно, органично и естественно. Уже существует естественное сотрудничество, особенно в экономической сфере, где 80% экспорта приднестровского региона идет на европейский рынок по документам Республики Молдова, и в спорте, где представители региона вносят свой вклад в победы нашей страны", - заявил министр. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241223/svr-1990775764.html
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в мире, украина, молдавия, днестр, михай попшой
В мире, Украина, Молдавия, Днестр, Михай Попшой
В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине

Глава МИД Молдавии Попшой: Приднестровье должно стать частью диалога по Украине

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Вопрос решения приднестровского конфликта должен быть включен в переговоры о мирном урегулировании конфликта Украины и России, считает министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.
"Приднестровский вопрос должен стать частью мирного диалога, чтобы за спиной Украины и внутри Республики Молдова не было больше той уязвимости, которая снижает инвестиционную привлекательность нашей страны", — заявил Попшой в эфире телеканала Moldova 1.
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По его словам, реального конфликта между жителями двух берегов Днестра нет, а приднестровский вопрос — результат "искусственного конфликта". Попшой считает, что, когда дойдет до мирных переговоров по Украине, возникнут благоприятные условия и для мирного решения приднестровского вопроса, чего хотят граждане с обоих берегов Днестра.
"У граждан нет конфликтов друг с другом. Реинтеграция должна происходить мирно, органично и естественно. Уже существует естественное сотрудничество, особенно в экономической сфере, где 80% экспорта приднестровского региона идет на европейский рынок по документам Республики Молдова, и в спорте, где представители региона вносят свой вклад в победы нашей страны", - заявил министр.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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В миреУкраинаМолдавияДнестрМихай Попшой
 
 
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