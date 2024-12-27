"Физически не осталось": украинцы получили мрачное предупреждение
На Украине заявили, что отключения света будут продолжаться еще долго
© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные отключения света на Украине будут продолжаться еще долгое время, заявил директор Центра энергетических исследований Александр Харченко в интервью каналу "Киев 24".
"Отключения света с нами надолго. Надолго <....> — это на пару лет", — предупредил он.
По словам эксперта, такая ситуация сохранится даже в случае восстановления энергосистемы Украины. Длительность отключений будет варьироваться в зависимости от погодных и других внешних условий.
"Привычная ситуация, когда при температуре минус пять градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране", — подчеркнул Харченко.
Украинские власти регулярно вводят аварийные отключения света в различных регионах страны. Чаще всего такие меры обосновывают повреждением объектов энергетики.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации страны. Зеленский в июне сообщал об уничтожении девяти ГВт мощностей генерации энергии.
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