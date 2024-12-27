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"Физически не осталось": украинцы получили мрачное предупреждение - РИА Новости, 27.12.2024
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02:55 27.12.2024
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"Физически не осталось": украинцы получили мрачное предупреждение
"Физически не осталось": украинцы получили мрачное предупреждение - РИА Новости, 27.12.2024
"Физически не осталось": украинцы получили мрачное предупреждение
Временные отключения света на Украине будут продолжаться еще долгое время, заявил директор Центра энергетических исследований Александр Харченко в интервью... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T02:55:00+03:00
2024-12-27T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные отключения света на Украине будут продолжаться еще долгое время, заявил директор Центра энергетических исследований Александр Харченко в интервью каналу "Киев 24"."Отключения света с нами надолго. Надолго &lt;....&gt; — это на пару лет", — предупредил он.По словам эксперта, такая ситуация сохранится даже в случае восстановления энергосистемы Украины. Длительность отключений будет варьироваться в зависимости от погодных и других внешних условий."Привычная ситуация, когда при температуре минус пять градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране", — подчеркнул Харченко.Украинские власти регулярно вводят аварийные отключения света в различных регионах страны. Чаще всего такие меры обосновывают повреждением объектов энергетики.В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации страны. Зеленский в июне сообщал об уничтожении девяти ГВт мощностей генерации энергии.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986350028.html
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в мире, украина
В мире, Украина
"Физически не осталось": украинцы получили мрачное предупреждение

На Украине заявили, что отключения света будут продолжаться еще долго

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные отключения света на Украине будут продолжаться еще долгое время, заявил директор Центра энергетических исследований Александр Харченко в интервью каналу "Киев 24".
"Отключения света с нами надолго. Надолго <....> — это на пару лет", — предупредил он.
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По словам эксперта, такая ситуация сохранится даже в случае восстановления энергосистемы Украины. Длительность отключений будет варьироваться в зависимости от погодных и других внешних условий.
"Привычная ситуация, когда при температуре минус пять градусов и ниже у нас есть ограничения. У нас просто физически не осталось достаточного объема генерации в стране", — подчеркнул Харченко.
Украинские власти регулярно вводят аварийные отключения света в различных регионах страны. Чаще всего такие меры обосновывают повреждением объектов энергетики.
В начале сентября Центр противодействия дезинформации при СНБО опубликовал прогноз эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. По одному из сценариев, в ближайшую зиму жители Украины будут проводить без тепла и света до 20 часов в сутки. Отмечается, что такое возможно, если будут продолжаться удары по энергетической инфраструктуре в сочетании с некоторыми другими условиями. По оптимистичному прогнозу специалиста, отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
В октябре премьер Украины Денис Шмыгаль заявил об уничтожении или повреждении почти 90 процентов всей тепловой энергогенерации страны. Зеленский в июне сообщал об уничтожении девяти ГВт мощностей генерации энергии.
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