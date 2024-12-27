https://ria.ru/20241227/posol-1991690921.html
Путин сменил посла в Нигерии
Путин сменил посла в Нигерии - РИА Новости, 27.12.2024
Путин сменил посла в Нигерии
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии вместо Алексея Шебаршина, соответствующие... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:07:00+03:00
2024-12-27T15:07:00+03:00
2024-12-27T15:07:00+03:00
политика
россия
нигерия
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии вместо Алексея Шебаршина, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Подъёлышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерии", - говорится в документе. Другим указом российский президент освободил от этих обязанностей Алексея Шебаршина.
https://ria.ru/20241010/putin-1977429070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, нигерия, владимир путин
Политика, Россия, Нигерия, Владимир Путин
Путин сменил посла в Нигерии
Путин назначил Подъелышева новым послом в Нигерии вместо Шебаршина