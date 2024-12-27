Рейтинг@Mail.ru
Путин сменил посла в Нигерии - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/posol-1991690921.html
Путин сменил посла в Нигерии
Путин сменил посла в Нигерии - РИА Новости, 27.12.2024
Путин сменил посла в Нигерии
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии вместо Алексея Шебаршина, соответствующие... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:07:00+03:00
2024-12-27T15:07:00+03:00
политика
россия
нигерия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии вместо Алексея Шебаршина, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Подъёлышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерии", - говорится в документе. Другим указом российский президент освободил от этих обязанностей Алексея Шебаршина.
https://ria.ru/20241010/putin-1977429070.html
россия
нигерия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1802044269_0:0:2714:2035_1920x0_80_0_0_8a0a35228d3771343d9659aecae367ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, нигерия, владимир путин
Политика, Россия, Нигерия, Владимир Путин
Путин сменил посла в Нигерии

Путин назначил Подъелышева новым послом в Нигерии вместо Шебаршина

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Нигерии вместо Алексея Шебаршина, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Подъёлышева Андрея Леонидовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Федеративной Республике Нигерии", - говорится в документе.
Другим указом российский президент освободил от этих обязанностей Алексея Шебаршина.
Здание посольства России в Республике Конго - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Путин назначил нового посла России в Конго
10 октября, 16:27
 
ПолитикаРоссияНигерияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала