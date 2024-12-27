СМИ: в Израиле полагают, что Трамп может поддержать ограничение помощи Газе
Axios: в Израиле полагают, что Трамп может поддержать ограничение помощи Газе
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В Израиле полагают, что избранный президент США Дональд Трамп может поддержать меры по ограничению гуманитарной помощи в секторе Газа после своего вступления в должность 20 января 2025 года, сообщает портал Axios.
В ноябре представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжит проводить свою нынешнюю внешнюю политику на Ближнем Востоке по прекращению войны в Газе и Ливане и росту гуманитарной помощи до вступления в должность Трампа.
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"Израильские чиновники полагают, что если сделка не будет достигнута, новый президент (Трамп - ред.) может поддержать израильские меры, против которых выступала администрация Байдена, например, ограничение гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газа", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно Axios, чиновники опасаются, что, если переговоры по достижению соглашения не принесут плодов к 20 января, вступление Трампа в должность, скорее всего, отложит переговоры на несколько месяцев.
Источник в офисе израильского премьера Биньямина Нетаньяху заявлял 17 декабря РИА Новости о высокой вероятности заключения сделки по сектору Газа "в ближайшие дни", а 23 декабря Нетаньяху заявлял, что в переговорах по сделке достигнут "определенный прогресс". Позднее движение ХАМАС обвинило Израиль в выдвижении новых условий по сделке, а канцелярия израильского премьера заявила, что ХАМАС "отказывается от уже достигнутых договоренностей" и продолжает нарушать ход переговоров.
Как ранее сообщал РИА Новости член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф, переговоры по Газе приобрели большой темп, заинтересованные стороны торопятся завершить соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению пленных до вступления Трампа в должность.
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