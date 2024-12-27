https://ria.ru/20241227/politsija-1991569906.html

Финская полиция заподозрила судно Eagle S в повреждении электрокабеля

Финская полиция заподозрила судно Eagle S в повреждении электрокабеля - РИА Новости, 27.12.2024

Финская полиция заподозрила судно Eagle S в повреждении электрокабеля

Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом островов Кука повредило электрокабель EstLink 2, сообщают в четверг правоохранители. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:31:00+03:00

2024-12-27T00:31:00+03:00

2024-12-27T02:42:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом островов Кука повредило электрокабель EstLink 2, сообщают в четверг правоохранители. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция в свою очередь заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению. "Полиция и пограничная охрана остановили 230-метровый танкер с грузом нефти, курсировавший под флагом островов Кука. Есть основания подозревать, что это судно... повредило кабель электросети EstLink, но мы подозреваем, что и другие кабели также были повреждены", - сказал начальник полиции Илкка Коскимяки на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ. Как уточнили правоохранители, речь идет о судне Eagle S. Как утверждает полиция, оно повредило кабель якорем. На данном этапе дело расследуется как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается центральная криминальная полиция. Как уточняет полиция, таможня также проводит предварительное расследование по факту нарушения санкционного законодательства. Финская таможня бездоказательно утверждает, что подозреваемое в повреждении кабеля судно Eagle S якобы входит в так называемый "теневой флот", якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой. Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.

https://ria.ru/20241226/estoniya-1991510596.html

https://ria.ru/20241226/litva-1991537917.html

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Дарья Буймова

в мире, финляндия, эстония, россия, нато