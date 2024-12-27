Фигурант дела о покушении на Прозорова после задержания дает показания
Фигурант дела о покушении на Прозорова дает последовательные показания
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, дает последовательные показания, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию.
"С момента задержания Паскарь дает последовательные показания, он просто занимался своей работой (перевозками - ред.) и не знал, что ему подложили это взрывное устройство. И уж если бы ему что-то и подложили, то это вскрылось бы при прохождении таможенного досмотра на границе", - заявил собеседник агентства.
В четверг Замоскворецкий суд Москвы продлил ему арест до 12 апреля. Как следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости, Паскарь и его защита просили суд смягчить ему меру пресечения, суду было представлено согласие его друга на проживание Паскаря в его квартире во время домашнего ареста.
По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.
Кроме того, арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля.
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Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в минувший понедельник был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.