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Фигурант дела о покушении на Прозорова после задержания дает показания - РИА Новости, 27.12.2024
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05:25 27.12.2024 (обновлено: 11:06 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/pokushenie-1991581751.html
Фигурант дела о покушении на Прозорова после задержания дает показания
Фигурант дела о покушении на Прозорова после задержания дает показания - РИА Новости, 27.12.2024
Фигурант дела о покушении на Прозорова после задержания дает показания
Курьер Иван Паскарь, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, дает последовательные... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:25:00+03:00
2024-12-27T11:06:00+03:00
происшествия
москва
варшава
россия
ростислав журавлев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
toyota corolla
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, дает последовательные показания, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию. "С момента задержания Паскарь дает последовательные показания, он просто занимался своей работой (перевозками - ред.) и не знал, что ему подложили это взрывное устройство. И уж если бы ему что-то и подложили, то это вскрылось бы при прохождении таможенного досмотра на границе", - заявил собеседник агентства. В четверг Замоскворецкий суд Москвы продлил ему арест до 12 апреля. Как следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости, Паскарь и его защита просили суд смягчить ему меру пресечения, суду было представлено согласие его друга на проживание Паскаря в его квартире во время домашнего ареста. По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске. Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно. Кроме того, арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля. По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву. Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в минувший понедельник был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.
https://ria.ru/20240423/pokushenie-1941852902.html
https://ria.ru/20240424/zaderzhanie-1941909658.html
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происшествия, москва, варшава, россия, ростислав журавлев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, toyota corolla, взрыв на рязанском проспекте в москве
Происшествия, Москва, Варшава, Россия, Ростислав Журавлев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Toyota Corolla, Взрыв на Рязанском проспекте в Москве
Фигурант дела о покушении на Прозорова после задержания дает показания

Фигурант дела о покушении на Прозорова дает последовательные показания

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramИван Паскарь в зале суда
Иван Паскарь в зале суда - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Иван Паскарь в зале суда
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Курьер Иван Паскарь, доставивший посылку с компонентами взрывного устройства для покушения на экс-полковника СБУ Владимира Прозорова, дает последовательные показания, рассказал РИА Новости источник, близкий к следствию.
"С момента задержания Паскарь дает последовательные показания, он просто занимался своей работой (перевозками - ред.) и не знал, что ему подложили это взрывное устройство. И уж если бы ему что-то и подложили, то это вскрылось бы при прохождении таможенного досмотра на границе", - заявил собеседник агентства.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Прозоров объяснил, почему покушавшиеся на него не нашли взрывчатку в России
23 апреля, 18:33
В четверг Замоскворецкий суд Москвы продлил ему арест до 12 апреля. Как следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости, Паскарь и его защита просили суд смягчить ему меру пресечения, суду было представлено согласие его друга на проживание Паскаря в его квартире во время домашнего ареста.
По делу арестованы пять человек, двое из них заочно, они находятся в международном розыске.
Согласно материалам дела, украинский агент Владимир Головченко в марте прибыл в Россию, он получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал бомбу и заминировал Toyota Land Cruiser Prado Прозорова. Она сработала у дома на Коровинском шоссе в Москве 12 апреля, но сам Прозоров пострадал незначительно.
Кроме того, арестован его сообщник Ростислав Журавлев и курьер Иван Паскарь. Их уголовные дела были объединены в одно производство, Головченко и Журавлеву суд также продлил арест до 12 апреля.
Василий Прозоров - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Прозоров ожидает новые задержания по делу о покушении
24 апреля, 04:23
По версии следствия, Паскарь получил в Литве посылку из Варшавы с компонентами радиоуправляемого взрывного устройства, закамуфлированными в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, и доставил ее на автомобиле в Москву.
Посылку, по данным ФСБ, отправляла Ярослава Хрестина. Как заявил на видеокадрах оперативной съемки ФСБ задержанный гражданин Украины, проживающий в Луганске, в 2021 году он познакомился с Ярославой Хрестиной, в общении с ней выяснил, что она общается с сотрудниками СБУ и выполняет их поручения. В мае 2023 года по её просьбе за 4 тысячи рублей он делал снимки дома на Коровинском шоссе и машин возле него. А в апреле 2024 года Хрестина попросила задержанного перевести 10 тысяч рублей водителю Паскарю, который перевозил пакет с компонентами взрывчатки из Варшавы в Москву. Суд заочно выдал санкцию на ее арест, она объявлена в международный розыск. Кроме того, в минувший понедельник был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще один фигурант Максим Чупрун.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Появились еще два фигуранта в деле о покушении на экс-подполковника СБУ
Вчера, 13:42
 
ПроисшествияМоскваВаршаваРоссияРостислав ЖуравлевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба безопасности УкраиныToyota CorollaВзрыв на Рязанском проспекте в Москве
 
 
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