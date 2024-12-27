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Вильфанд рассказал о погоде в январе на европейской части России
Вильфанд рассказал о погоде в январе на европейской части России - РИА Новости, 27.12.2024
Вильфанд рассказал о погоде в январе на европейской части России
Температура в январе будет около и выше нормы на европейской части РФ, ниже нормы - на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T21:38:00+03:00
2024-12-27T21:38:00+03:00
2024-12-27T21:38:00+03:00
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роман вильфанд
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Температура в январе будет около и выше нормы на европейской части РФ, ниже нормы - на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В январе... на европейской территории России температура около и выше нормы, а вот на азиатской части это не так, там будет антициклон, расчёты показывают, что там погода будет нормальная, азиатская, сибирская зима", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. Согласно представленному им слайду, на территории Дальнего Востока в январе прогнозируется погода ниже нормы.
https://ria.ru/20241201/pogoda-1986708807.html
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общество, россия, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Дальний Восток, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в январе на европейской части России
Вильфанд: температура в январе будет выше нормы на европейской части России