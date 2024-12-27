https://ria.ru/20241227/pogoda-1991767955.html

Вильфанд рассказал о погоде в январе на европейской части России

Вильфанд рассказал о погоде в январе на европейской части России - РИА Новости, 27.12.2024

Вильфанд рассказал о погоде в январе на европейской части России

Температура в январе будет около и выше нормы на европейской части РФ, ниже нормы - на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T21:38:00+03:00

2024-12-27T21:38:00+03:00

2024-12-27T21:38:00+03:00

общество

россия

дальний восток

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Температура в январе будет около и выше нормы на европейской части РФ, ниже нормы - на Дальнем Востоке, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В январе... на европейской территории России температура около и выше нормы, а вот на азиатской части это не так, там будет антициклон, расчёты показывают, что там погода будет нормальная, азиатская, сибирская зима", - сказал Вильфанд на пресс-конференции. Согласно представленному им слайду, на территории Дальнего Востока в январе прогнозируется погода ниже нормы.

https://ria.ru/20241201/pogoda-1986708807.html

россия

дальний восток

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общество, россия, дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр