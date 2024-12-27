https://ria.ru/20241227/plennyy-1991583174.html

Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции

Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции - РИА Новости, 27.12.2024

Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции

Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:50:00+03:00

2024-12-27T05:50:00+03:00

2024-12-27T05:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь. Цвели, стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, в конце ноября сдался в плен при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области. "Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально - пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми", - сказал он. Украинский военный также рассказал о потерях в его группе, которая пыталась выйти из окружения. "Минометка работала по нам. У нас практически через день, наверное, был "трехсотый" (раненый)", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html

https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html

курская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, в мире