https://ria.ru/20241227/plennyy-1991583174.html
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции - РИА Новости, 27.12.2024
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции
Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:50:00+03:00
2024-12-27T05:50:00+03:00
2024-12-27T05:50:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь. Цвели, стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, в конце ноября сдался в плен при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области. "Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально - пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми", - сказал он. Украинский военный также рассказал о потерях в его группе, которая пыталась выйти из окружения. "Минометка работала по нам. У нас практически через день, наверное, был "трехсотый" (раненый)", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции
Украинский пленный Цвели призвал сослуживцев бросать позиции и сдаваться
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.
Цвели, стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ
, в конце ноября сдался в плен при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области
.
"Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально - пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми", - сказал он.
Украинский военный также рассказал о потерях в его группе, которая пыталась выйти из окружения.
"Минометка работала по нам. У нас практически через день, наверное, был "трехсотый" (раненый)", - подчеркнул он.