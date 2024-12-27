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Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции - РИА Новости, 27.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:50 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/plennyy-1991583174.html
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции - РИА Новости, 27.12.2024
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции
Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:50:00+03:00
2024-12-27T05:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
в мире
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь. Цвели, стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, в конце ноября сдался в плен при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области. "Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально - пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми", - сказал он. Украинский военный также рассказал о потерях в его группе, которая пыталась выйти из окружения. "Минометка работала по нам. У нас практически через день, наверное, был "трехсотый" (раненый)", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html
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курская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции

Украинский пленный Цвели призвал сослуживцев бросать позиции и сдаваться

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 27 дек - РИА Новости. Сдавшийся в плен в Курской области украинский военнослужащий Александр Цвели в беседе с РИА Новости призвал сослуживцев бросать свои позиции и сдаваться в плен, чтобы сохранить жизнь.
Цвели, стрелок-рядовой из роты охраны 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, в конце ноября сдался в плен при попытке его подразделения выйти из оперативного окружения в Курской области.
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"Ну если они еще не на боевых позициях, пускай туда не едут, если хотят жить. А если уже на позициях, то если есть возможность, пускай уходят. Минимально - пускай сдаются в плен, тогда у них есть шанс остаться живыми", - сказал он.
Украинский военный также рассказал о потерях в его группе, которая пыталась выйти из окружения.
"Минометка работала по нам. У нас практически через день, наверное, был "трехсотый" (раненый)", - подчеркнул он.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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