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Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного - РИА Новости, 27.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/plen-1991657252.html
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного - РИА Новости, 27.12.2024
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного
В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:06:00+03:00
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специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.
https://ria.ru/20241227/plennyy-1991583174.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного

Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военнослужащего за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкУкраинские пленные
Украинские пленные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Украинский пленный призвал сослуживцев бросать позиции
05:50
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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