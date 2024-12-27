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Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного - РИА Новости, 27.12.2024
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного
В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:06:00+03:00
2024-12-27T13:06:00+03:00
2024-12-27T13:06:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.
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Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного
Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военнослужащего за неделю