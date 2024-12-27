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Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного

Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного - РИА Новости, 27.12.2024

Минобороны сообщило о взятии в плен 51 украинского военного

В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:06:00+03:00

2024-12-27T13:06:00+03:00

2024-12-27T13:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения взят в плен 51 украинский военнослужащий", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20241227/plennyy-1991583174.html

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