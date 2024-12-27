Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Минобороны сообщило об освобождении харьковского села Загрызово и Ивановки в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю с 21 по 27 декабря.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Загрызово в Харьковской области
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Загрызово в Харьковской области
Загрызово — село в Боровском районе Харьковской области с довоенным населением около 540 человек. Расположено в трех километрах южнее Кругляковки и в 14 — к северу от важного логистического пункта ВСУ в Боровой. Отсюда российским войскам открываются два варианта действий: пробиваться на юг вдоль Оскола на Богуславку, Новоплатоновку и Боровую или попытаться форсировать реку, чтобы создать плацдармы на западном берегу.
Ивановка — освобождение этого села еще сильнее ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ивановка в ДНР
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ивановка в ДНР
Об освобождении Лозовой Минобороны отчиталось 22 декабря.
Кроме того, за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад и отразили 25 контратак штурмовых групп.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за неделю составили:
- более 3080 солдат убитыми и ранеными;
- три танка, в том числе немецкий Leopard;
- три бронетранспортера, включая два американских М113;
- 38 автомобилей;
- 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства.
Уничтожены также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
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