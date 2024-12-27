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Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:18 27.12.2024 (обновлено: 14:42 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/osvobozhdenie-1991659419.html
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области - РИА Новости, 27.12.2024
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области
Российские войска взяли под контроль села Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:18:00+03:00
2024-12-27T14:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны."Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю с 21 по 27 декабря.Об освобождении Лозовой Минобороны отчиталось 22 декабря.Кроме того, за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад и отразили 25 контратак штурмовых групп.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за неделю составили:Уничтожены также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
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в мире, харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Минобороны сообщило об освобождении харьковского села Загрызово и Ивановки в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль села Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобождены населенные пункты Лозовая, Загрызово Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю с 21 по 27 декабря.
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Загрызово в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Загрызово в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Загрызово в Харьковской области

Загрызово — село в Боровском районе Харьковской области с довоенным населением около 540 человек. Расположено в трех километрах южнее Кругляковки и в 14 — к северу от важного логистического пункта ВСУ в Боровой. Отсюда российским войскам открываются два варианта действий: пробиваться на юг вдоль Оскола на Богуславку, Новоплатоновку и Боровую или попытаться форсировать реку, чтобы создать плацдармы на западном берегу.

Ивановка — освобождение этого села еще сильнее ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.

Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ивановка в ДНР
Подразделения группировки войск Запад освободили село Ивановка в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Ивановка в ДНР
Об освобождении Лозовой Минобороны отчиталось 22 декабря.
Кроме того, за неделю бойцы "Запада" нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад и отразили 25 контратак штурмовых групп.
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за неделю составили:
  • более 3080 солдат убитыми и ранеными;
  • три танка, в том числе немецкий Leopard;
  • три бронетранспортера, включая два американских М113;
  • 38 автомобилей;
  • 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства.
Уничтожены также восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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