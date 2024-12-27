Российские войска освободили два села в ДНР и Харьковской области

Загрызово — село в Боровском районе Харьковской области с довоенным населением около 540 человек. Расположено в трех километрах южнее Кругляковки и в 14 — к северу от важного логистического пункта ВСУ в Боровой. Отсюда российским войскам открываются два варианта действий: пробиваться на юг вдоль Оскола на Богуславку, Новоплатоновку и Боровую или попытаться форсировать реку, чтобы создать плацдармы на западном берегу.

Ивановка — освобождение этого села еще сильнее ограничивает плацдарм ВСУ к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.