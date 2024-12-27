https://ria.ru/20241227/operatsiya-1991601194.html

В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку

В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку - РИА Новости, 27.12.2024

В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку

Российские трансплантологи помогли коллегам из Узбекистана впервые в республике пересадить печень ребенку, сообщила пресс-служба узбекистанского Минздрава. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T09:46:00+03:00

2024-12-27T09:46:00+03:00

2024-12-27T11:48:00+03:00

хорошие новости

узбекистан

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991590865_34:0:1239:678_1920x0_80_0_0_146e3c12486b5f869f0eb8e3cc370dc4.jpg

ТАШКЕНТ, 27 дек — РИА Новости. Российские трансплантологи помогли коллегам из Узбекистана впервые в республике пересадить печень ребенку, сообщила пресс-служба узбекистанского Минздрава. "Эта высокотехнологичная операция была проведена в сотрудничестве с хирургами и трансплантологами центра и ведущими специалистами Центра трансплантации и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова", — говорится в релизе.В Минздраве подчеркнули, что пересадка печени — очень редкая операция, особенно трудно проводить ее у детей. Первым таким пациентом стал 15-летний мальчик, у которого диагностировали хроническую печеночную недостаточность и аутоиммунный гепатит. Его прооперировали в Детском национальном медицинском центре. В результате ребенок избавился от боли, добавили в Минздраве, отметив, что мальчик чувствует себя хорошо и пока остается под наблюдением врачей.

https://ria.ru/20240718/porok-1960401543.html

узбекистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, россия, в мире