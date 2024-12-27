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В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку
В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку - РИА Новости, 27.12.2024
В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку
Российские трансплантологи помогли коллегам из Узбекистана впервые в республике пересадить печень ребенку, сообщила пресс-служба узбекистанского Минздрава. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:46:00+03:00
2024-12-27T09:46:00+03:00
2024-12-27T11:48:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 27 дек — РИА Новости. Российские трансплантологи помогли коллегам из Узбекистана впервые в республике пересадить печень ребенку, сообщила пресс-служба узбекистанского Минздрава. "Эта высокотехнологичная операция была проведена в сотрудничестве с хирургами и трансплантологами центра и ведущими специалистами Центра трансплантации и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова", — говорится в релизе.В Минздраве подчеркнули, что пересадка печени — очень редкая операция, особенно трудно проводить ее у детей. Первым таким пациентом стал 15-летний мальчик, у которого диагностировали хроническую печеночную недостаточность и аутоиммунный гепатит. Его прооперировали в Детском национальном медицинском центре. В результате ребенок избавился от боли, добавили в Минздраве, отметив, что мальчик чувствует себя хорошо и пока остается под наблюдением врачей.
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В Узбекистане с помощью российских врачей впервые пересадили печень ребенку
В Узбекистане с помощью врачей из России впервые пересадили печень подростку
ТАШКЕНТ, 27 дек — РИА Новости.
Российские трансплантологи помогли коллегам из Узбекистана впервые в республике пересадить печень ребенку, сообщила пресс-служба
узбекистанского Минздрава.
"Эта высокотехнологичная операция была проведена в сотрудничестве с хирургами и трансплантологами центра и ведущими специалистами Центра трансплантации и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова", — говорится в релизе.
В Минздраве подчеркнули, что пересадка печени — очень редкая операция, особенно трудно проводить ее у детей. Первым таким пациентом стал 15-летний мальчик, у которого диагностировали хроническую печеночную недостаточность и аутоиммунный гепатит. Его прооперировали в Детском национальном медицинском центре.
В результате ребенок избавился от боли, добавили в Минздраве, отметив, что мальчик чувствует себя хорошо и пока остается под наблюдением врачей.