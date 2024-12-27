https://ria.ru/20241227/oborona-1991765321.html

Половина немцев считают расходы на оборону недостаточными, показал опрос

Половина немцев считают расходы на оборону недостаточными, показал опрос - РИА Новости, 27.12.2024

Половина немцев считают расходы на оборону недостаточными, показал опрос

Почти половина жителей Германии считают расходы ФРГ на оборону слишком маленькими, следует из исследования, проведенного компанией YouGov. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T21:03:00+03:00

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2024-12-27T21:03:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти половина жителей Германии считают расходы ФРГ на оборону слишком маленькими, следует из исследования, проведенного компанией YouGov. По результатам исследования, 45% респондентов заявили о "слишком маленьких" расходах ФРГ на оборону. С таким же мнением о своих странах выступили 40% британцев, 39% датчан, 33% шведов, 27% французов, 26% испанцев и лишь 12% итальянцев. Напротив, жители Италии отметили крупные расходы Италии на оборонный сектор - 46% респондентов считают, что страна тратит на оборону "слишком много". Кроме того, около четверти испанцев (26%) и французов (25%) выразили такую же точку зрения. Среди датчан этот показатель составляет 21%, а среди немцев, британцев и шведов он не достигает даже 20%. Исследование проводилось с 3 по 18 декабря среди 2119 взрослых граждан Великобритании, 1014 - Франции, 2198 - Германии, 1005 - Дании, 1003 - Швеции, 1064 - Испании и 1011 - Италии. Статистическая погрешность исследования не приводится. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, избранный президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП. Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.

https://ria.ru/20241126/nato-1985594143.html

https://ria.ru/20241223/oreshnik-1990762124.html

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в мире, германия, италия, сша, дональд трамп, владимир путин, такер карлсон, нато