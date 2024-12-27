Половина немцев считают расходы на оборону недостаточными, показал опрос
YouGov: почти половина немцев считают расходы на оборону недостаточными
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Почти половина жителей Германии считают расходы ФРГ на оборону слишком маленькими, следует из исследования, проведенного компанией YouGov.
По результатам исследования, 45% респондентов заявили о "слишком маленьких" расходах ФРГ на оборону. С таким же мнением о своих странах выступили 40% британцев, 39% датчан, 33% шведов, 27% французов, 26% испанцев и лишь 12% итальянцев.
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Напротив, жители Италии отметили крупные расходы Италии на оборонный сектор - 46% респондентов считают, что страна тратит на оборону "слишком много". Кроме того, около четверти испанцев (26%) и французов (25%) выразили такую же точку зрения. Среди датчан этот показатель составляет 21%, а среди немцев, британцев и шведов он не достигает даже 20%.
Исследование проводилось с 3 по 18 декабря среди 2119 взрослых граждан Великобритании, 1014 - Франции, 2198 - Германии, 1005 - Дании, 1003 - Швеции, 1064 - Испании и 1011 - Италии. Статистическая погрешность исследования не приводится.
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе в 2023 году договорились тратить на оборону минимум 2% ВВП. На данный момент, согласно данным альянса, 2% ВВП тратят 23 государства из 32 членов НАТО. По данным западных СМИ, избранный президент США Дональд Трамп, критиковавший Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО, намерен требовать от государств-членов организации увеличить траты на оборону до 3% ВВП.
Ранее Трамп также выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из организации в случае, если европейские партнёры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
Россия неоднократно заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
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