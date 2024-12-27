Звезды спорта, эстрады, ТВ и моды посетили II Московскую неделю красоты
Звезды спорта, эстрады, кино и моды посетили II Московскую неделю красоты
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В первый день работы II Московская неделя красоты, которая проходит в выставочном зале "Манеж" с 26 по 29 декабря, собрала на своей площадке ведущих экспертов индустрии, российских звезд спорта, эстрады, кино и телевидения, сообщают организаторы.
Так, актриса Елизавета Арзамасова и тренер Илья Авербух упаковывали подарки гостей мероприятия. Легендарный фигурист Роман Костомаров посетил стенд агрегатора благотворительных фондов "Город неравнодушных" и пообщался с его представителями, а писательница Дарья Донцова угощала участников выставки яблоками в карамели, создавая новогоднюю атмосферу. Кроме того, выставку посетили телеведущие Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
Хедлайнером первого дня в рамках серии бесплатных мастер-классов стала блогер Елена Крыгина. Бьюти-эксперт рассказала о хитростях макияжа и дала мастер-класс по созданию новогоднего образа. Помимо этого, косметологи Анна Климашина и Ксения Борисова поделились со зрителями секретами ухода за кожей, что особенно актуально в праздничные дни.
Уже в первый день центром притяжения стала зона преображения. Бьюти-эксперты помогают всем желающим создать новогодний образ всего за 30 минут. Рядом находится стилизованная фотозона, на которой можно запечатлеть свое перевоплощение.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
Все четыре дня на площадке Недели будет работать ярмарка, на которой свою продукцию представили более 500 московских брендов. Посетители могут купить товары для красоты и здоровья, украшения, кондитерские изделия.
Пока взрослые делают покупки, маленьким гостям мероприятия предлагают подготовиться к Новому году в "Волшебной лаборатории подарков": сделать открытки, браслеты, расписать игрушку. Кроме того, ежедневно для детей проводят увлекательные квесты и другие активности, посвященные празднику.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
В следующие три дня участников II Московской недели красоты ожидает не менее насыщенная программа. Так, в пятницу на площадке выступит визажист Сафи Коваленко. Темами мастер-классов 28 декабря станут тренды макияжа и уходовая косметика. В завершение посетители смогут создать ароматную карту желаний. Работу продолжат ярмарка, зона преображения и фотозона.
II Московская неделя красоты — одно из самых масштабных событий в рамках проекта "Зима в Москве". Цель предновогоднего мероприятия — создать как можно больше новых традиций, помочь жителям и гостям столицы в поиске идеального подарка и познакомить посетителей с достижениями индустрии красоты и здоровья.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты