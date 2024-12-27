Рейтинг@Mail.ru
Звезды спорта, эстрады, ТВ и моды посетили II Московскую неделю красоты - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:31 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/nedelya_krasoty-1991614932.html
Звезды спорта, эстрады, ТВ и моды посетили II Московскую неделю красоты
Звезды спорта, эстрады, ТВ и моды посетили II Московскую неделю красоты - РИА Новости, 27.12.2024
Звезды спорта, эстрады, ТВ и моды посетили II Московскую неделю красоты
В первый день работы II Московская неделя красоты, которая проходит в выставочном зале "Манеж" с 26 по 29 декабря, собрала на своей площадке ведущих экспертов... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:31:00+03:00
2024-12-27T10:31:00+03:00
елизавета арзамасова
илья авербух
роман костомаров
лера кудрявцева
анфиса чехова
дарья донцова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991611784_0:128:2456:1510_1920x0_80_0_0_543aac28c0e7d68ea9d81a24c004450f.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В первый день работы II Московская неделя красоты, которая проходит в выставочном зале "Манеж" с 26 по 29 декабря, собрала на своей площадке ведущих экспертов индустрии, российских звезд спорта, эстрады, кино и телевидения, сообщают организаторы. Так, актриса Елизавета Арзамасова и тренер Илья Авербух упаковывали подарки гостей мероприятия. Легендарный фигурист Роман Костомаров посетил стенд агрегатора благотворительных фондов "Город неравнодушных" и пообщался с его представителями, а писательница Дарья Донцова угощала участников выставки яблоками в карамели, создавая новогоднюю атмосферу. Кроме того, выставку посетили телеведущие Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева. Хедлайнером первого дня в рамках серии бесплатных мастер-классов стала блогер Елена Крыгина. Бьюти-эксперт рассказала о хитростях макияжа и дала мастер-класс по созданию новогоднего образа. Помимо этого, косметологи Анна Климашина и Ксения Борисова поделились со зрителями секретами ухода за кожей, что особенно актуально в праздничные дни. Уже в первый день центром притяжения стала зона преображения. Бьюти-эксперты помогают всем желающим создать новогодний образ всего за 30 минут. Рядом находится стилизованная фотозона, на которой можно запечатлеть свое перевоплощение. Все четыре дня на площадке Недели будет работать ярмарка, на которой свою продукцию представили более 500 московских брендов. Посетители могут купить товары для красоты и здоровья, украшения, кондитерские изделия. Пока взрослые делают покупки, маленьким гостям мероприятия предлагают подготовиться к Новому году в "Волшебной лаборатории подарков": сделать открытки, браслеты, расписать игрушку. Кроме того, ежедневно для детей проводят увлекательные квесты и другие активности, посвященные празднику. В следующие три дня участников II Московской недели красоты ожидает не менее насыщенная программа. Так, в пятницу на площадке выступит визажист Сафи Коваленко. Темами мастер-классов 28 декабря станут тренды макияжа и уходовая косметика. В завершение посетители смогут создать ароматную карту желаний. Работу продолжат ярмарка, зона преображения и фотозона. II Московская неделя красоты — одно из самых масштабных событий в рамках проекта "Зима в Москве". Цель предновогоднего мероприятия — создать как можно больше новых традиций, помочь жителям и гостям столицы в поиске идеального подарка и познакомить посетителей с достижениями индустрии красоты и здоровья.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991611784_137:0:2320:1637_1920x0_80_0_0_87d77b22f05b49c831a78b890b12ba70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елизавета арзамасова, илья авербух, роман костомаров, лера кудрявцева, анфиса чехова, дарья донцова, москва
Елизавета Арзамасова, Илья Авербух, Роман Костомаров, Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова, Дарья Донцова, Москва
Звезды спорта, эстрады, ТВ и моды посетили II Московскую неделю красоты

Звезды спорта, эстрады, кино и моды посетили II Московскую неделю красоты

© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
Московская неделя красоты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. В первый день работы II Московская неделя красоты, которая проходит в выставочном зале "Манеж" с 26 по 29 декабря, собрала на своей площадке ведущих экспертов индустрии, российских звезд спорта, эстрады, кино и телевидения, сообщают организаторы.
Так, актриса Елизавета Арзамасова и тренер Илья Авербух упаковывали подарки гостей мероприятия. Легендарный фигурист Роман Костомаров посетил стенд агрегатора благотворительных фондов "Город неравнодушных" и пообщался с его представителями, а писательница Дарья Донцова угощала участников выставки яблоками в карамели, создавая новогоднюю атмосферу. Кроме того, выставку посетили телеведущие Анфиса Чехова и Лера Кудрявцева.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
Московская неделя красоты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
Хедлайнером первого дня в рамках серии бесплатных мастер-классов стала блогер Елена Крыгина. Бьюти-эксперт рассказала о хитростях макияжа и дала мастер-класс по созданию новогоднего образа. Помимо этого, косметологи Анна Климашина и Ксения Борисова поделились со зрителями секретами ухода за кожей, что особенно актуально в праздничные дни.
Уже в первый день центром притяжения стала зона преображения. Бьюти-эксперты помогают всем желающим создать новогодний образ всего за 30 минут. Рядом находится стилизованная фотозона, на которой можно запечатлеть свое перевоплощение.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
Московская неделя красоты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
Все четыре дня на площадке Недели будет работать ярмарка, на которой свою продукцию представили более 500 московских брендов. Посетители могут купить товары для красоты и здоровья, украшения, кондитерские изделия.
Пока взрослые делают покупки, маленьким гостям мероприятия предлагают подготовиться к Новому году в "Волшебной лаборатории подарков": сделать открытки, браслеты, расписать игрушку. Кроме того, ежедневно для детей проводят увлекательные квесты и другие активности, посвященные празднику.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
Московская неделя красоты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
В следующие три дня участников II Московской недели красоты ожидает не менее насыщенная программа. Так, в пятницу на площадке выступит визажист Сафи Коваленко. Темами мастер-классов 28 декабря станут тренды макияжа и уходовая косметика. В завершение посетители смогут создать ароматную карту желаний. Работу продолжат ярмарка, зона преображения и фотозона.
II Московская неделя красоты — одно из самых масштабных событий в рамках проекта "Зима в Москве". Цель предновогоднего мероприятия — создать как можно больше новых традиций, помочь жителям и гостям столицы в поиске идеального подарка и познакомить посетителей с достижениями индустрии красоты и здоровья.
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красотыМосковская неделя красоты
Московская неделя красоты - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой Московской недели красоты
Московская неделя красоты
 
Елизавета АрзамасоваИлья АвербухРоман КостомаровЛера КудрявцеваАнфиса ЧеховаДарья ДонцоваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала