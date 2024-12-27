https://ria.ru/20241227/moshenniki-1991588468.html
Россиян предупредили об активизации мошенников перед новогодними каникулами
Россиян предупредили об активизации мошенников перед новогодними каникулами - РИА Новости, 27.12.2024
Россиян предупредили об активизации мошенников перед новогодними каникулами
ВТБ перед новогодними праздниками предупредил о росте активности мошенников с помощью поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:15:00+03:00
2024-12-27T08:15:00+03:00
2024-12-27T10:55:00+03:00
технологии
новый год
россия
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_4b79d84e9845751ddc1cc81d6da2220a.jpg
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВТБ перед новогодними праздниками предупредил о росте активности мошенников с помощью поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных программ на устройства, сообщила пресс-служба банка. "В преддверии новогодних каникул ВТБ фиксирует рост активности мошенников, которые используют ситуативный фишинг", - говорится в сообщении.Как рассказали в банке, аферисты создают поддельные приложения компаний, заманивая очень выгодными предложениями. Помимо этого, растет число угроз, связанных с использованием шпионского ПО и троянов удаленного доступа (RAT).Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, мошенники активизируются на фоне предпраздничной суеты. По его словам, эта тенденция сохранится и в праздники, когда люди чувствуют себя расслабленно. Он также добавил, что злоумышленники адаптируют мошеннические схемы под новогодний контекст, маскируя ссылки под маркетплейсы и завлекая покупателей большими скидками.Пресс-служба выделила наиболее распространенные мошеннические схемы. Аферисты могут использовать схему с ложными уведомлениями о выплатах, когда под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить "официальное приложение". После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону. Злоумышленники также используют фальшивые распродажи и скидки. Они создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний, а пользователь, используя их, скачивает вредоносное ПО, которое собирает данные карт, учетных записей и пароли. Также мошенники рассылают "новогодние открытки" или "видео" в мессенджерах, а переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона. Кроме того, аферисты используют новогодние приложения с вредоносным программным обеспечением: пользователям предлагают скачать "праздничные обои" или "новогодние чек-листы". Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона. ВТБ предупредил, что использование шпионского ПО позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и учетных записей; перехватывать пароли и коды подтверждения; "угонять" аккаунты в мессенджерах для дальнейшего распространения вредоносных ссылок контактам жертвы; управлять устройством для совершения транзакций без ведома владельца. В банке также подчеркнули, что особую опасность представляют устройства с функцией NFC на Android, потому что их могут использовать для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.
https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html
https://ria.ru/20241217/moshenniki-1989655620.html
https://ria.ru/20241210/vtb-1988346708.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148340/76/1483407615_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_296acd356054c5377f0bf1dfc085ccc6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, новый год, россия, втб (банк)
Технологии, Новый год, Россия, ВТБ (банк)
Россиян предупредили об активизации мошенников перед новогодними каникулами
ВТБ раскрыл новые схемы мошенничества в преддверии новогодних праздников
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВТБ перед новогодними праздниками предупредил о росте активности мошенников с помощью поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных программ на устройства, сообщила пресс-служба банка.
"В преддверии новогодних каникул ВТБ фиксирует рост активности мошенников, которые используют ситуативный фишинг", - говорится в сообщении.
Как рассказали в банке, аферисты создают поддельные приложения компаний, заманивая очень выгодными предложениями. Помимо этого, растет число угроз, связанных с использованием шпионского ПО и троянов удаленного доступа (RAT).
Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, мошенники активизируются на фоне предпраздничной суеты. По его словам, эта тенденция сохранится и в праздники, когда люди чувствуют себя расслабленно. Он также добавил, что злоумышленники адаптируют мошеннические схемы под новогодний контекст, маскируя ссылки под маркетплейсы и завлекая покупателей большими скидками.
Пресс-служба выделила наиболее распространенные мошеннические схемы. Аферисты могут использовать схему с ложными уведомлениями о выплатах, когда под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить "официальное приложение". После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону.
Злоумышленники также используют фальшивые распродажи и скидки. Они создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний, а пользователь, используя их, скачивает вредоносное ПО, которое собирает данные карт, учетных записей и пароли.
Также мошенники рассылают "новогодние открытки" или "видео" в мессенджерах, а переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона.
Кроме того, аферисты используют новогодние приложения с вредоносным программным обеспечением: пользователям предлагают скачать "праздничные обои" или "новогодние чек-листы". Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона.
ВТБ предупредил, что использование шпионского ПО позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и учетных записей; перехватывать пароли и коды подтверждения; "угонять" аккаунты в мессенджерах для дальнейшего распространения вредоносных ссылок контактам жертвы; управлять устройством для совершения транзакций без ведома владельца. В банке также подчеркнули, что особую опасность представляют устройства с функцией NFC на Android, потому что их могут использовать для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.