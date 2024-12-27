https://ria.ru/20241227/moshenniki-1991588468.html

Россиян предупредили об активизации мошенников перед новогодними каникулами

Россиян предупредили об активизации мошенников перед новогодними каникулами - РИА Новости, 27.12.2024

Россиян предупредили об активизации мошенников перед новогодними каникулами

ВТБ перед новогодними праздниками предупредил о росте активности мошенников с помощью поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:15:00+03:00

2024-12-27T08:15:00+03:00

2024-12-27T10:55:00+03:00

технологии

новый год

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ВТБ перед новогодними праздниками предупредил о росте активности мошенников с помощью поддельных приложений, сайтов и рассылок для установки вредоносных программ на устройства, сообщила пресс-служба банка. "В преддверии новогодних каникул ВТБ фиксирует рост активности мошенников, которые используют ситуативный фишинг", - говорится в сообщении.Как рассказали в банке, аферисты создают поддельные приложения компаний, заманивая очень выгодными предложениями. Помимо этого, растет число угроз, связанных с использованием шпионского ПО и троянов удаленного доступа (RAT).Как отметил руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, мошенники активизируются на фоне предпраздничной суеты. По его словам, эта тенденция сохранится и в праздники, когда люди чувствуют себя расслабленно. Он также добавил, что злоумышленники адаптируют мошеннические схемы под новогодний контекст, маскируя ссылки под маркетплейсы и завлекая покупателей большими скидками.Пресс-служба выделила наиболее распространенные мошеннические схемы. Аферисты могут использовать схему с ложными уведомлениями о выплатах, когда под видом новогодних бонусов или социальных выплат пользователям предлагают установить "официальное приложение". После загрузки у мошенников появляется доступ к телефону. Злоумышленники также используют фальшивые распродажи и скидки. Они создают поддельные сайты и приложения с заманчивыми предложениями от имени разных компаний, а пользователь, используя их, скачивает вредоносное ПО, которое собирает данные карт, учетных записей и пароли. Также мошенники рассылают "новогодние открытки" или "видео" в мессенджерах, а переход по таким ссылкам активирует шпионское ПО, получающее доступ к данным смартфона. Кроме того, аферисты используют новогодние приложения с вредоносным программным обеспечением: пользователям предлагают скачать "праздничные обои" или "новогодние чек-листы". Такие приложения предоставляют злоумышленникам доступ к камере, микрофону, банковским приложениям и данным с телефона. ВТБ предупредил, что использование шпионского ПО позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и учетных записей; перехватывать пароли и коды подтверждения; "угонять" аккаунты в мессенджерах для дальнейшего распространения вредоносных ссылок контактам жертвы; управлять устройством для совершения транзакций без ведома владельца. В банке также подчеркнули, что особую опасность представляют устройства с функцией NFC на Android, потому что их могут использовать для клонирования банковских карт и проведения бесконтактных платежей.

https://ria.ru/20241221/moshenniki-1990566363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, новый год, россия, втб (банк)