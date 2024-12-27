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Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран - РИА Новости, 27.12.2024
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06:07 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/morgulov-1991583492.html
Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран
Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран - РИА Новости, 27.12.2024
Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран
Главной мишенью ограничений недружественных стран в 2024 году была финансовая сфера, что создало трудности для проведения платежей между Россией и Китаем,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:07:00+03:00
2024-12-27T06:07:00+03:00
россия
китай
игорь моргулов
санкции в отношении россии
экономика
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Главной мишенью ограничений недружественных стран в 2024 году была финансовая сфера, что создало трудности для проведения платежей между Россией и Китаем, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "В уходящем году главной мишенью таких ограничений стала финансовая сфера", - заявил Моргулов. Он отметил, что "это создало определенные трудности для проведения платежей между экономическими операторами двух стран".
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россия, китай, игорь моргулов, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Китай, Игорь Моргулов, Санкции в отношении России, Экономика
Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран

Посол Моргулов: главной мишенью ограничений в 2024 году стала финансовая сфера

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкИгорь Моргулов
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Игорь Моргулов . Архивное фото
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Главной мишенью ограничений недружественных стран в 2024 году была финансовая сфера, что создало трудности для проведения платежей между Россией и Китаем, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
"В уходящем году главной мишенью таких ограничений стала финансовая сфера", - заявил Моргулов.
Он отметил, что "это создало определенные трудности для проведения платежей между экономическими операторами двух стран".
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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РоссияКитайИгорь МоргуловСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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