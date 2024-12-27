https://ria.ru/20241227/morgulov-1991583492.html

Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран

Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран - РИА Новости, 27.12.2024

Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран

Главной мишенью ограничений недружественных стран в 2024 году была финансовая сфера, что создало трудности для проведения платежей между Россией и Китаем,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T06:07:00+03:00

2024-12-27T06:07:00+03:00

2024-12-27T06:07:00+03:00

россия

китай

игорь моргулов

санкции в отношении россии

экономика

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Главной мишенью ограничений недружественных стран в 2024 году была финансовая сфера, что создало трудности для проведения платежей между Россией и Китаем, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "В уходящем году главной мишенью таких ограничений стала финансовая сфера", - заявил Моргулов. Он отметил, что "это создало определенные трудности для проведения платежей между экономическими операторами двух стран".

https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, игорь моргулов, санкции в отношении россии, экономика