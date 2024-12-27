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Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран
Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран - РИА Новости, 27.12.2024
Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран
Главной мишенью ограничений недружественных стран в 2024 году была финансовая сфера, что создало трудности для проведения платежей между Россией и Китаем,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T06:07:00+03:00
2024-12-27T06:07:00+03:00
2024-12-27T06:07:00+03:00
россия
китай
игорь моргулов
санкции в отношении россии
экономика
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Главной мишенью ограничений недружественных стран в 2024 году была финансовая сфера, что создало трудности для проведения платежей между Россией и Китаем, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "В уходящем году главной мишенью таких ограничений стала финансовая сфера", - заявил Моргулов. Он отметил, что "это создало определенные трудности для проведения платежей между экономическими операторами двух стран".
https://ria.ru/20241002/razvitie-1975863161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, игорь моргулов, санкции в отношении россии, экономика
Россия, Китай, Игорь Моргулов, Санкции в отношении России, Экономика
Моргулов назвал главную цель ограничений со стороны недружественных стран
Посол Моргулов: главной мишенью ограничений в 2024 году стала финансовая сфера