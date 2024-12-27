https://ria.ru/20241227/morgulov-1991581966.html

Моргулов оценил предложения Китая по Украине

Моргулов оценил предложения Китая по Украине - РИА Новости, 27.12.2024

Моргулов оценил предложения Китая по Украине

Многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T05:30:00+03:00

2024-12-27T05:30:00+03:00

2024-12-27T05:31:00+03:00

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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по ситуации на Украине, в том числе на рабочем уровне поддерживается взаимодействие между дипломатами в столицах и международных организациях", - заявил Моргулов. Он отметил, что "Пекин с самого начала кризиса занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст". "Исходя из искреннего стремления содействовать скорейшему урегулированию конфликта, партнеры выступили с рядом инициатив, включая создание на площадке ООН "Группы друзей мира" по украинской проблематике, куда вошел целый ряд разделяющих здравомыслящие подходы государств Глобального Юга. Полагаем, что многое из высказываемых китайскими коллегами идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html

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Дарья Буймова

в мире, китай, украина, россия, игорь моргулов, оон