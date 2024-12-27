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Моргулов оценил предложения Китая по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
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05:30 27.12.2024 (обновлено: 05:31 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/morgulov-1991581966.html
Моргулов оценил предложения Китая по Украине
Моргулов оценил предложения Китая по Украине - РИА Новости, 27.12.2024
Моргулов оценил предложения Китая по Украине
Многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T05:30:00+03:00
2024-12-27T05:31:00+03:00
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов. "Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по ситуации на Украине, в том числе на рабочем уровне поддерживается взаимодействие между дипломатами в столицах и международных организациях", - заявил Моргулов. Он отметил, что "Пекин с самого начала кризиса занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст". "Исходя из искреннего стремления содействовать скорейшему урегулированию конфликта, партнеры выступили с рядом инициатив, включая создание на площадке ООН "Группы друзей мира" по украинской проблематике, куда вошел целый ряд разделяющих здравомыслящие подходы государств Глобального Юга. Полагаем, что многое из высказываемых китайскими коллегами идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках", - подчеркнул посол.
https://ria.ru/20241002/kitay-1975852859.html
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в мире, китай, украина, россия, игорь моргулов, оон
В мире, Китай, Украина, Россия, Игорь Моргулов, ООН
Моргулов оценил предложения Китая по Украине

Посол Моргулов: многое из идей Китая можно взять за основу в работе по Украине

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
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ПЕКИН, 27 дек – РИА Новости. Многое из предлагаемых Китаем идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках по урегулированию на Украине, заявил в интервью РИА Новости по итогам года посол России в Китае Игорь Моргулов.
"Мы находимся в постоянном контакте с китайской стороной по ситуации на Украине, в том числе на рабочем уровне поддерживается взаимодействие между дипломатами в столицах и международных организациях", - заявил Моргулов.
Он отметил, что "Пекин с самого начала кризиса занимает взвешенную позицию, учитывающую его международный, исторический и цивилизационный контекст".
"Исходя из искреннего стремления содействовать скорейшему урегулированию конфликта, партнеры выступили с рядом инициатив, включая создание на площадке ООН "Группы друзей мира" по украинской проблематике, куда вошел целый ряд разделяющих здравомыслящие подходы государств Глобального Юга. Полагаем, что многое из высказываемых китайскими коллегами идей может быть взято за основу в дальнейшей работе на различных треках", - подчеркнул посол.
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