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Из Молдавии делают базу НАТО, заявил Шор - РИА Новости, 27.12.2024
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16:00 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/moldaviya-1991701773.html
Из Молдавии делают базу НАТО, заявил Шор
Из Молдавии делают базу НАТО, заявил Шор - РИА Новости, 27.12.2024
Из Молдавии делают базу НАТО, заявил Шор
Власти в Кишиневе делают из Молдавии базу НАТО, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя утвержденную парламентом до 2034 года стратегию РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:00:00+03:00
2024-12-27T16:00:00+03:00
в мире
молдавия
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Власти в Кишиневе делают из Молдавии базу НАТО, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя утвержденную парламентом до 2034 года стратегию национальной обороны. Накануне высший законодательный орган страны одобрил стратегию обороны на 2024-2034 годы. Она предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты блока "Победа" бойкотировали заседание, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов выразили опасение, что проект противоречит нейтральному статусу страны. "(Президент Молдавии Майя) Санду делает из Молдавии базу НАТО. Оборонный бюджет страны будет увеличен к 2030 году вдвое. В новой стратегии национальной обороны прямо сказано: молдавские военные будут участвовать в операциях под эгидой НАТО. Это значит, наши ребята будут погибать в мясорубках, которые устраивает альянс... Не скрывается, что документ был написан под диктовку США и Румынии. Их интересны очевидны: продолжать войну с Россией и присваивать наши территории", - приводятся слова Шора в Telegram-канале возглавляемого им политобъединения. Кабмин Молдавии в июле одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности. Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, молдавия, сша, румыния, илан шор, нато, евросоюз
В мире, Молдавия, США, Румыния, Илан Шор, НАТО, Евросоюз
Из Молдавии делают базу НАТО, заявил Шор

Лидер "Победы" Шор: власти в Кишиневе делают из Молдавии базу НАТО

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Власти в Кишиневе делают из Молдавии базу НАТО, заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор, комментируя утвержденную парламентом до 2034 года стратегию национальной обороны.
Накануне высший законодательный орган страны одобрил стратегию обороны на 2024-2034 годы. Она предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты блока "Победа" бойкотировали заседание, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов выразили опасение, что проект противоречит нейтральному статусу страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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"(Президент Молдавии Майя) Санду делает из Молдавии базу НАТО. Оборонный бюджет страны будет увеличен к 2030 году вдвое. В новой стратегии национальной обороны прямо сказано: молдавские военные будут участвовать в операциях под эгидой НАТО. Это значит, наши ребята будут погибать в мясорубках, которые устраивает альянс... Не скрывается, что документ был написан под диктовку США и Румынии. Их интересны очевидны: продолжать войну с Россией и присваивать наши территории", - приводятся слова Шора в Telegram-канале возглавляемого им политобъединения.
Кабмин Молдавии в июле одобрил стратегию национальной обороны, в котором говорится о необходимости увеличения оборонного бюджета страны до 1% от ВВП к 2030 году. Также в документе подчеркивается, что российский военный контингент в Приднестровье и местные военные формирования представляют угрозу национальной безопасности Молдавии. В стратегии прописано, что Молдавия также стремится к полной интеграции в военные структуры ЕС, планируя активизировать участие в миротворческих и гражданских миссиях Евросоюза, а тесное сотрудничество НАТО является гарантом безопасности.
Согласно конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
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