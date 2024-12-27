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В Молдавии сравнили энергетический кризис со спадом экономики в 90-х годах - РИА Новости, 27.12.2024
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17:47 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/moldavija-1991738626.html
В Молдавии сравнили энергетический кризис со спадом экономики в 90-х годах
В Молдавии сравнили энергетический кризис со спадом экономики в 90-х годах - РИА Новости, 27.12.2024
В Молдавии сравнили энергетический кризис со спадом экономики в 90-х годах
Нынешний беспрецедентный энергетический кризис в Молдавии сравним со спадом экономики в 90-х годах, заявил депутат от оппозиционного в республике блока "Победа" РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:47:00+03:00
2024-12-27T17:47:00+03:00
молдавия
днестр
василий боля
дорин речан
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экономика
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Нынешний беспрецедентный энергетический кризис в Молдавии сравним со спадом экономики в 90-х годах, заявил депутат от оппозиционного в республике блока "Победа" Василий Боля. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% спроса покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов. "В преддверии нового года мы столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом, сравнимым разве что со спадом 90-х годов. Кроме того, существует неопределенность относительно того, как нынешнее правительство справится с этими проблемами. Остается еще надежда на то, что наступающий год преподнесет лучшие условия гражданам Молдовы. Однако все это будет достигнуто в основном за счет индивидуальных усилий людей, а не благодаря действиям правительства", - написал Боля в своем Telegram-канале. Он отметил, что в этом году власти равнодушно отнеслись к просьбам учителей о повышении зарплаты, с таким же безразличием столкнулись фермеры, обеспечивающие продовольственную безопасность страны. "А те, кто осмелились критиковать власть, сталкивались с репрессиями - либо со стороны правоохранительных органов, либо со стороны системы юстиции. Обещания властей о серьезных реформах, в том числе в системе правосудия, в основном остались на бумаге", - подчеркнул депутат. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20241220/moldavija-1990401500.html
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молдавия, днестр, василий боля, дорин речан, в мире, экономика
Молдавия, Днестр, Василий Боля, Дорин Речан, В мире, Экономика
В Молдавии сравнили энергетический кризис со спадом экономики в 90-х годах

Депутат Боля: энергокризис в Молдавии сравним со спадом экономики в 90-х годах

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 дек - РИА Новости. Нынешний беспрецедентный энергетический кризис в Молдавии сравним со спадом экономики в 90-х годах, заявил депутат от оппозиционного в республике блока "Победа" Василий Боля.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% спроса покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии в других источниках неизбежно приведет к росту тарифов.
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"В преддверии нового года мы столкнулись с беспрецедентным энергетическим кризисом, сравнимым разве что со спадом 90-х годов. Кроме того, существует неопределенность относительно того, как нынешнее правительство справится с этими проблемами. Остается еще надежда на то, что наступающий год преподнесет лучшие условия гражданам Молдовы. Однако все это будет достигнуто в основном за счет индивидуальных усилий людей, а не благодаря действиям правительства", - написал Боля в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в этом году власти равнодушно отнеслись к просьбам учителей о повышении зарплаты, с таким же безразличием столкнулись фермеры, обеспечивающие продовольственную безопасность страны. "А те, кто осмелились критиковать власть, сталкивались с репрессиями - либо со стороны правоохранительных органов, либо со стороны системы юстиции. Обещания властей о серьезных реформах, в том числе в системе правосудия, в основном остались на бумаге", - подчеркнул депутат.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
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МолдавияДнестрВасилий БоляДорин РечанВ миреЭкономика
 
 
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