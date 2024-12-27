https://ria.ru/20241227/mobilizatsiya-1991743350.html

Снижение призывного возраста не спасет Украину, считает аналитик

Снижение призывного возраста не спасет Украину, считает аналитик - РИА Новости, 27.12.2024

Снижение призывного возраста не спасет Украину, считает аналитик

Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине повысить укомплектованность вооруженных сил даже до 85%, дезертирство в рядах украинской армии... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:04:00+03:00

2024-12-27T18:04:00+03:00

2024-12-27T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине повысить укомплектованность вооруженных сил даже до 85%, дезертирство в рядах украинской армии продолжится на фоне отсутствия ротации кадров, ограниченного вооружения и уверенного продвижения России на линии фронта, пишет газета Independent со ссылкой на аналитика базирующейся в Финляндии компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми. "Если система не работает, то понижение призывного возраста тут уже особо не повлияет", – приводит издание слова эксперта. Как заявил Кастехельми, ссылаясь на неназванные источники, Киеву необходимо набрать 160 тысяч солдат, чтобы укомплектовать свои бригады на 85%. Однако, по его словам, "дела обстоят сложнее", чем кажется. "Условия на фронте тяжелые, многие солдаты годами участвуют в боевых действиях без ротации и с ограниченным вооружением, и все это на фоне медленного, но уверенного продвижения российских сил", – говорится в сообщении издания. По мнению аналитика, подобные условия приводят к "большой проблеме" дезертирства – как на передовой, так и в военных учебных центрах. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241226/plennyy-1991402196.html

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в мире, украина, киев, сша, энтони блинкен, владимир зеленский, вооруженные силы украины