Снижение призывного возраста не спасет Украину, считает аналитик
Independent: снижение призывного возраста не поможет укомплектовать ВСУ до 85%
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Снижение мобилизационного возраста до 18 лет не поможет Украине повысить укомплектованность вооруженных сил даже до 85%, дезертирство в рядах украинской армии продолжится на фоне отсутствия ротации кадров, ограниченного вооружения и уверенного продвижения России на линии фронта, пишет газета Independent со ссылкой на аналитика базирующейся в Финляндии компании Black Bird Group Эмиля Кастехельми.
"Если система не работает, то понижение призывного возраста тут уже особо не повлияет", – приводит издание слова эксперта.
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Как заявил Кастехельми, ссылаясь на неназванные источники, Киеву необходимо набрать 160 тысяч солдат, чтобы укомплектовать свои бригады на 85%. Однако, по его словам, "дела обстоят сложнее", чем кажется.
"Условия на фронте тяжелые, многие солдаты годами участвуют в боевых действиях без ротации и с ограниченным вооружением, и все это на фоне медленного, но уверенного продвижения российских сил", – говорится в сообщении издания.
По мнению аналитика, подобные условия приводят к "большой проблеме" дезертирства – как на передовой, так и в военных учебных центрах.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон и его союзники согласны с мнением о необходимости мобилизации граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет. Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин затем выступил с утверждением, что на Украине не планируют мобилизовать 18-летних граждан. Как заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер, говоря о перспективах такой мобилизации на Украине, США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.