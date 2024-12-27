https://ria.ru/20241227/mnogozhenstvo-1991746677.html
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство - РИА Новости, 27.12.2024
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:29:00+03:00
2024-12-27T18:29:00+03:00
2024-12-27T18:29:00+03:00
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e57d8ae96dabe194e6be8ac34a1b431c.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных. "Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство"", - сказано в документе. Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство. Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей. "Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20241224/fadeev-1991057807.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство
Останина внесла в Госдуму проект против рекламы, пропагандирующей многоженство
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных.
"Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство"", - сказано в документе.
Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство.
Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей.
"Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.