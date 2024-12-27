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В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство - РИА Новости, 27.12.2024
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18:29 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mnogozhenstvo-1991746677.html
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство - РИА Новости, 27.12.2024
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:29:00+03:00
2024-12-27T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных. "Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство"", - сказано в документе. Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство. Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей. "Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект против рекламы, пропагандирующей многоженство

Останина внесла в Госдуму проект против рекламы, пропагандирующей многоженство

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, согласно которому реклама в России не должна содержать информацию, пропагандирующую многожёнство, законопроект доступен в думской базе данных.
"Пункт 6 части 4 статьи 5 Федерального закона от 13 марта 2006 года No 38-Ф3 "О рекламе" после слов "и (или) предпочтения," дополнить словом "многоженство"", - сказано в документе.
Кроме того, изменения предлагается внести в федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", направленные на то, чтобы владельцы сайтов в интернете выявляли информацию, пропагандирующую многожёнство.
Также автор законопроекта предлагает отнести такую информацию к запрещённой для распространения среди детей.
"Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных семейных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
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