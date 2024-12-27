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Мишустин сообщил, что после праздников соберет совещание с кабмином - РИА Новости, 27.12.2024
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17:14 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mishustin-1991728002.html
Мишустин сообщил, что после праздников соберет совещание с кабмином
Мишустин сообщил, что после праздников соберет совещание с кабмином - РИА Новости, 27.12.2024
Мишустин сообщил, что после праздников соберет совещание с кабмином
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что после новогодних праздников соберет совещание с правительством, в ходе которого обсудит реализацию данных... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:14:00+03:00
2024-12-27T17:14:00+03:00
экономика
россия
курская область
республика коми
михаил мишустин
михаил мурашко
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что после новогодних праздников соберет совещание с правительством, в ходе которого обсудит реализацию данных кабинету министров поручений, в том числе по своевременному заключению соглашений с регионами о субсидиях. Мишустин в ходе совещания с кабмином в пятницу поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко до конца года заключить соглашения с правительствами Курской области и Республики Коми о предоставлении субсидий на строительство лечебных учреждений, а также следить, чтобы все планы по их сооружению исполнялись в срок. "Это касается всех соглашений о субсидиях. Надо внимательно мониторить. Я буквально в первую неделю после Нового года буду проводить соответствующее совещание по тому, как исполнили мы все поручения, которые были даны", - сказал Мишустин на совещании с правительством. На заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в начале декабря Мишустин доложил главе государства, что перед правительством стоит задача до конца года принять все необходимые нормативно-правовые акты и заключить соглашения с российскими субъектами, в том числе о предоставлении финансирования. Всего, по его словам, в 2025 году надо довести до субъектов России больше 1 триллиона рублей – это 83 субсидии.
https://ria.ru/20241227/mishustin-1991725207.html
https://ria.ru/20241223/mishustin-1990880949.html
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экономика, россия, курская область, республика коми, михаил мишустин, михаил мурашко
Экономика, Россия, Курская область, Республика Коми, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко
Мишустин сообщил, что после праздников соберет совещание с кабмином

Мишустин обсудит с правительством заключение соглашений с регионами о субсидиях

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что после новогодних праздников соберет совещание с правительством, в ходе которого обсудит реализацию данных кабинету министров поручений, в том числе по своевременному заключению соглашений с регионами о субсидиях.
Мишустин в ходе совещания с кабмином в пятницу поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко до конца года заключить соглашения с правительствами Курской области и Республики Коми о предоставлении субсидий на строительство лечебных учреждений, а также следить, чтобы все планы по их сооружению исполнялись в срок.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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"Это касается всех соглашений о субсидиях. Надо внимательно мониторить. Я буквально в первую неделю после Нового года буду проводить соответствующее совещание по тому, как исполнили мы все поручения, которые были даны", - сказал Мишустин на совещании с правительством.
На заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам в начале декабря Мишустин доложил главе государства, что перед правительством стоит задача до конца года принять все необходимые нормативно-правовые акты и заключить соглашения с российскими субъектами, в том числе о предоставлении финансирования. Всего, по его словам, в 2025 году надо довести до субъектов России больше 1 триллиона рублей – это 83 субсидии.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
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ЭкономикаРоссияКурская областьРеспублика КомиМихаил МишустинМихаил Мурашко
 
 
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