https://ria.ru/20241227/mishustin-1991725207.html

Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных

Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных - РИА Новости, 27.12.2024

Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных

Правительство России должно в период новогодних праздников работать без выходных, контролировать ситуацию и оперативно реагировать, поскольку для многих служб... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:00:00+03:00

2024-12-27T17:00:00+03:00

2024-12-27T17:00:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569139848_0:1257:2047:2408_1920x0_80_0_0_e6033f3c4557fef7388d138c60f92837.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России должно в период новогодних праздников работать без выходных, контролировать ситуацию и оперативно реагировать, поскольку для многих служб это время повышенного внимания, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства в пятницу он попросил вице-премьеров и министров оперативно принимать необходимые меры во время предстоящих праздников. "Уважаемые коллеги, впереди длительные новогодние каникулы. Взрослые и дети в нашей стране очень любят эти праздники, в эти дни все семьи встречаются с друзьями, с близкими, путешествуют. Но для многих служб это время повышенного внимания. И здесь правительство должно работать без выходных. Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно", - обратился Мишустин к членам кабмина.

https://ria.ru/20241227/opros-1991643406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, правительство рф