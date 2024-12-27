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Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных - РИА Новости, 27.12.2024
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17:00 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/mishustin-1991725207.html
Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных
Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных - РИА Новости, 27.12.2024
Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных
Правительство России должно в период новогодних праздников работать без выходных, контролировать ситуацию и оперативно реагировать, поскольку для многих служб... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:00:00+03:00
2024-12-27T17:00:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России должно в период новогодних праздников работать без выходных, контролировать ситуацию и оперативно реагировать, поскольку для многих служб это время повышенного внимания, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства в пятницу он попросил вице-премьеров и министров оперативно принимать необходимые меры во время предстоящих праздников. "Уважаемые коллеги, впереди длительные новогодние каникулы. Взрослые и дети в нашей стране очень любят эти праздники, в эти дни все семьи встречаются с друзьями, с близкими, путешествуют. Но для многих служб это время повышенного внимания. И здесь правительство должно работать без выходных. Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно", - обратился Мишустин к членам кабмина.
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин попросил правительство в новогодние каникулы работать без выходных

Мишустин: правительство РФ в новогодние каникулы будет работать без выходных

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Правительство России должно в период новогодних праздников работать без выходных, контролировать ситуацию и оперативно реагировать, поскольку для многих служб это время повышенного внимания, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства в пятницу он попросил вице-премьеров и министров оперативно принимать необходимые меры во время предстоящих праздников.
"Уважаемые коллеги, впереди длительные новогодние каникулы. Взрослые и дети в нашей стране очень любят эти праздники, в эти дни все семьи встречаются с друзьями, с близкими, путешествуют. Но для многих служб это время повышенного внимания. И здесь правительство должно работать без выходных. Прошу держать ситуацию на контроле, все необходимые меры принимать оперативно", - обратился Мишустин к членам кабмина.
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