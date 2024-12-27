https://ria.ru/20241227/minoborony-1991751413.html

Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой

Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой - РИА Новости, 27.12.2024

Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой

Российские военные водрузили флаг страны в центре населенного пункта Лозовая в Харьковской области, соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:57:00+03:00

2024-12-27T18:57:00+03:00

2024-12-27T19:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные водрузили флаг страны в центре населенного пункта Лозовая в Харьковской области, соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России."Военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг России в центре населенного пункта", — говорится в сообщении.О взятии под контроль этого села оборонное ведомство сообщило в воскресенье, 22 декабря.За минувшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в том числе освободили населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР.Армия противника за семь дней потеряла на этом участке:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

украина

донецкая народная республика

россия

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Флаг России в освобожденном населенном пункте Лозовая в Харьковской области Триколор в центре освобожденного населенного пункта Лозовая Харьковской области 2024-12-27T18:57 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, россия