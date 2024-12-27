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Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой - РИА Новости, 27.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:57 27.12.2024 (обновлено: 19:46 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/minoborony-1991751413.html
Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой
Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой - РИА Новости, 27.12.2024
Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой
Российские военные водрузили флаг страны в центре населенного пункта Лозовая в Харьковской области, соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:57:00+03:00
2024-12-27T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные водрузили флаг страны в центре населенного пункта Лозовая в Харьковской области, соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России."Военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг России в центре населенного пункта", — говорится в сообщении.О взятии под контроль этого села оборонное ведомство сообщило в воскресенье, 22 декабря.За минувшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в том числе освободили населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР.Армия противника за семь дней потеряла на этом участке:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
донецкая народная республика
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Флаг России в освобожденном населенном пункте Лозовая в Харьковской области
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харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия
Минобороны показало, как водружали российский флаг в Лозовой

МО показало кадры водружения российского флага в Лозовой Харьковской области

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные водрузили флаг страны в центре населенного пункта Лозовая в Харьковской области, соответствующие кадры опубликовало Министерство обороны России.
"Военнослужащие подразделения 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад", принимавшие участие в освобождении села Лозовая Харьковской области, водрузили флаг России в центре населенного пункта", — говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
Подразделения группировки войск Запад освободили село Лозовая в Харьковской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили село Лозовая в Харьковской области
О взятии под контроль этого села оборонное ведомство сообщило в воскресенье, 22 декабря.
За минувшую неделю подразделения группировки войск "Запад" в том числе освободили населенные пункты Загрызово в Харьковской области и Ивановка в ДНР.
Армия противника за семь дней потеряла на этом участке:
  • более 3080 военнослужащих;
  • три танка, в том числе Leopard производства ФРГ;
  • три бронетранспортера, включая два М113 производства США;
  • 38 автомобилей;
  • 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 западного производства;
  • восемь станций радиоэлектронной борьбы;
  • четыре полевых склада боеприпасов.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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