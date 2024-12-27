https://ria.ru/20241227/medpomosch-1991600617.html
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделят 2,9 миллиарда рублей
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделят 2,9 миллиарда рублей - РИА Новости, 27.12.2024
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделят 2,9 миллиарда рублей
На специализированную медицинскую помощь дополнительно выделят почти три миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T09:45:00+03:00
2024-12-27T09:45:00+03:00
2024-12-27T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На специализированную медицинскую помощь дополнительно выделят почти три миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства. "На оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи будет дополнительно направлено более 2,9 миллиарда рублей, — говорится в релизе.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Деньги выделят из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Это позволит сохранить доступность специализированной и высокотехнологичной бесплатной медпомощи в федеральных медучреждениях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, пояснили в пресс-службе. Сейчас в России в рамках базовой программы ОМС оказывается более 80 различных видов высокотехнологичной медпомощи, в том числе связанной с лечением сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.
https://ria.ru/20241012/minzdrav-1977698648.html
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
На высокотехнологичную медпомощь дополнительно выделят 2,9 миллиарда рублей
Правительство направит более 2,9 млрд рублей на высокотехнологичную медпомощь