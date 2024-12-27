https://ria.ru/20241227/mazut-1991729335.html

Волонтеры, очищающие кубанские пляжи, не сообщали о токсических отравлениях

Волонтеры, очищающие кубанские пляжи, не сообщали о токсических отравлениях - РИА Новости, 27.12.2024

Волонтеры, очищающие кубанские пляжи, не сообщали о токсических отравлениях

Никто из добровольцев, помогающих ликвидировать мазут на побережье Краснодарского края, не обращался к врачам с токсическим отравлением, сообщил... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:41:00+03:00

2024-12-27T17:41:00+03:00

2024-12-27T17:41:00+03:00

происшествия

краснодарский край

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 27 авг - РИА Новости. Никто из добровольцев, помогающих ликвидировать мазут на побережье Краснодарского края, не обращался к врачам с токсическим отравлением, сообщил анестезиолог-реаниматолог выездной бригады Центра медицины катастроф Дмитрий Татаринцев, работающий в зоне ЧС. "За время работы были обращения только с обострениями хронических соматических заболеваний. С токсическими воздействиями в связи с ликвидацией ЧС никто пока не обращался. Все работают на открытом воздухе. Специфических воздействий не было", - сказал Татаринцев в видеоролике, опубликованном оперштабом Кубани. По его словам, медики будут находится здесь до полной ликвидации ЧС. Как уточняют в оперштабе, ежедневно медицинские работники дежурят в четырех пунктах обогрева на пляжах Анапы. Также в трех местах размещения волонтеров дежурят бригады скорой медицинской помощи. Всем волонтерам раздают памятки о безопасной работе с нефтепродуктами. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Президент России Владимир Путин сообщил, что в море вытекло около 40% топлива. В четверг на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают несколько центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20241226/anapa-1991567210.html

https://ria.ru/20241226/mazut-1991563048.html

краснодарский край

анапа

керченский пролив

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происшествия, краснодарский край, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия