https://ria.ru/20241227/magdeburg-1991754505.html

Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова

Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова - РИА Новости, 27.12.2024

Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова

Немецкие власти проигнорировали многочисленные предупреждения о том, что совершивший теракт мужчина может иметь экстремистские взгляды, видимо, будучи занятыми... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:25:00+03:00

2024-12-27T19:25:00+03:00

2024-12-27T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкие власти проигнорировали многочисленные предупреждения о том, что совершивший теракт мужчина может иметь экстремистские взгляды, видимо, будучи занятыми поиском "русских хакеров" и борьбой с российскими дипломатами и СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. "Когда прошёл первый шок, журналисты и правоохранительные органы начали выяснять причины, побудившие преступника совершить это чудовищное преступление. Всплыли крайне тревожные подробности. Оказывается, после переезда Аль-Абдулмохсена в Германию Саудовская Аравия четырежды направляла официальные дипломатические ноты в МИД ФРГ и спецслужбы о том, что он может иметь экстремистские взгляды. Более того, эти данные поступили и в США", - написала Захарова в Telegram-канале. По её словам, власти спустили предостережения на региональный уровень, а в Саксонии-Анхальт после проверки решили, что мужчина не представляет никакой угрозы. "Фактически Берлин не внял, а по сути проигнорировал многочисленные предупреждения. Видимо, были вновь заняты поиском "русских хакеров", тем, что закрывали наши генконсульства, высылали российских дипломатов или боролись с отечественными СМИ", - отметила Захарова. Она напомнила подобный случай, когда в 2013 году на Бостонском марафоне Тамерлан Царнаев совместно с братом устроили двойной теракт. "Тогда пострадали сотни американцев, трое человек погибли. Уже после взрыва выяснилось, что ФСБ России за несколько лет до теракта — в 2011 году — предупреждала ФБР о том, что проживающий на территории США Тамерлан Царнаев может иметь связи с вооружёнными исламистскими группировками и придерживаться радикальных взглядов", - добавила Захарова. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что тогда в Штатах таким же образом проигнорировали предостережения, проведя лишь формальную проверку. "А на прямой вопрос российской стороны, понимают ли они в Вашингтоне, что с братьями Царнаевыми не всё чисто, был получен ответ в духе "не берите в голову". Американские дипломаты и спецслужбы занимались "русским вопросом" совсем в другом ключе: Вашингтон окончательно встал на рельсы противостояния с Россией. Были похоронены даже самые невинные обещания "перезагрузки": был принят "Акт Магнитского", продолжала разрушаться система контроля за вооружениями в части работы над ПРО и многое другое. Наши обоснованные опасения о том, что на американской земле может произойти страшный теракт, сами же американцы даже не восприняли всерьёз. Или намеренно его допустили", - написала Захарова. Она заявила, что демонизация России и её граждан совсем не способствует укреплению безопасности. "Терроризм не признаёт ни границ, ни паспортов, игнорирует культурные и религиозные нормы, работает против всех и против каждого. Борьба с ним не может иметь политической или культурно-цивилизационной конъюнктуры. Иначе террористы будут достигать своих целей. А в этом, хочется надеяться, не заинтересован никто. Хотя, судя по тому, сколь рьяно западные страны спонсируют террористский режим Зеленского, как сказал Владимир Владимирович, "значит, это кому-нибудь нужно", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html

https://ria.ru/20241224/zaveschanie-1990926841.html

https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html

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в мире, россия, германия, саксония-анхальт, мария захарова, тамерлан царнаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, теракт в магдебурге, берлин (город)