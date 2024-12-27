Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова
Захарова: МИД ФРГ игнорировал предупреждения о совершившем теракт в Магдебурге
© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкие власти проигнорировали многочисленные предупреждения о том, что совершивший теракт мужчина может иметь экстремистские взгляды, видимо, будучи занятыми поиском "русских хакеров" и борьбой с российскими дипломатами и СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
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"Когда прошёл первый шок, журналисты и правоохранительные органы начали выяснять причины, побудившие преступника совершить это чудовищное преступление. Всплыли крайне тревожные подробности. Оказывается, после переезда Аль-Абдулмохсена в Германию Саудовская Аравия четырежды направляла официальные дипломатические ноты в МИД ФРГ и спецслужбы о том, что он может иметь экстремистские взгляды. Более того, эти данные поступили и в США", - написала Захарова в Telegram-канале.
По её словам, власти спустили предостережения на региональный уровень, а в Саксонии-Анхальт после проверки решили, что мужчина не представляет никакой угрозы.
"Фактически Берлин не внял, а по сути проигнорировал многочисленные предупреждения. Видимо, были вновь заняты поиском "русских хакеров", тем, что закрывали наши генконсульства, высылали российских дипломатов или боролись с отечественными СМИ", - отметила Захарова.
Она напомнила подобный случай, когда в 2013 году на Бостонском марафоне Тамерлан Царнаев совместно с братом устроили двойной теракт. "Тогда пострадали сотни американцев, трое человек погибли. Уже после взрыва выяснилось, что ФСБ России за несколько лет до теракта — в 2011 году — предупреждала ФБР о том, что проживающий на территории США Тамерлан Царнаев может иметь связи с вооружёнными исламистскими группировками и придерживаться радикальных взглядов", - добавила Захарова.
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Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что тогда в Штатах таким же образом проигнорировали предостережения, проведя лишь формальную проверку.
"А на прямой вопрос российской стороны, понимают ли они в Вашингтоне, что с братьями Царнаевыми не всё чисто, был получен ответ в духе "не берите в голову". Американские дипломаты и спецслужбы занимались "русским вопросом" совсем в другом ключе: Вашингтон окончательно встал на рельсы противостояния с Россией. Были похоронены даже самые невинные обещания "перезагрузки": был принят "Акт Магнитского", продолжала разрушаться система контроля за вооружениями в части работы над ПРО и многое другое. Наши обоснованные опасения о том, что на американской земле может произойти страшный теракт, сами же американцы даже не восприняли всерьёз. Или намеренно его допустили", - написала Захарова.
Она заявила, что демонизация России и её граждан совсем не способствует укреплению безопасности.
"Терроризм не признаёт ни границ, ни паспортов, игнорирует культурные и религиозные нормы, работает против всех и против каждого. Борьба с ним не может иметь политической или культурно-цивилизационной конъюнктуры. Иначе террористы будут достигать своих целей. А в этом, хочется надеяться, не заинтересован никто. Хотя, судя по тому, сколь рьяно западные страны спонсируют террористский режим Зеленского, как сказал Владимир Владимирович, "значит, это кому-нибудь нужно", - заключила Захарова.
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