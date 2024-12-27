Рейтинг@Mail.ru
Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:25 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/magdeburg-1991754505.html
Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова
Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова - РИА Новости, 27.12.2024
Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова
Немецкие власти проигнорировали многочисленные предупреждения о том, что совершивший теракт мужчина может иметь экстремистские взгляды, видимо, будучи занятыми... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T19:25:00+03:00
2024-12-27T19:25:00+03:00
в мире
россия
германия
саксония-анхальт
мария захарова
тамерлан царнаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990573487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_83243bb69461a87a02864ec449e589a9.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкие власти проигнорировали многочисленные предупреждения о том, что совершивший теракт мужчина может иметь экстремистские взгляды, видимо, будучи занятыми поиском "русских хакеров" и борьбой с российскими дипломатами и СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ. "Когда прошёл первый шок, журналисты и правоохранительные органы начали выяснять причины, побудившие преступника совершить это чудовищное преступление. Всплыли крайне тревожные подробности. Оказывается, после переезда Аль-Абдулмохсена в Германию Саудовская Аравия четырежды направляла официальные дипломатические ноты в МИД ФРГ и спецслужбы о том, что он может иметь экстремистские взгляды. Более того, эти данные поступили и в США", - написала Захарова в Telegram-канале. По её словам, власти спустили предостережения на региональный уровень, а в Саксонии-Анхальт после проверки решили, что мужчина не представляет никакой угрозы. "Фактически Берлин не внял, а по сути проигнорировал многочисленные предупреждения. Видимо, были вновь заняты поиском "русских хакеров", тем, что закрывали наши генконсульства, высылали российских дипломатов или боролись с отечественными СМИ", - отметила Захарова. Она напомнила подобный случай, когда в 2013 году на Бостонском марафоне Тамерлан Царнаев совместно с братом устроили двойной теракт. "Тогда пострадали сотни американцев, трое человек погибли. Уже после взрыва выяснилось, что ФСБ России за несколько лет до теракта — в 2011 году — предупреждала ФБР о том, что проживающий на территории США Тамерлан Царнаев может иметь связи с вооружёнными исламистскими группировками и придерживаться радикальных взглядов", - добавила Захарова. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что тогда в Штатах таким же образом проигнорировали предостережения, проведя лишь формальную проверку. "А на прямой вопрос российской стороны, понимают ли они в Вашингтоне, что с братьями Царнаевыми не всё чисто, был получен ответ в духе "не берите в голову". Американские дипломаты и спецслужбы занимались "русским вопросом" совсем в другом ключе: Вашингтон окончательно встал на рельсы противостояния с Россией. Были похоронены даже самые невинные обещания "перезагрузки": был принят "Акт Магнитского", продолжала разрушаться система контроля за вооружениями в части работы над ПРО и многое другое. Наши обоснованные опасения о том, что на американской земле может произойти страшный теракт, сами же американцы даже не восприняли всерьёз. Или намеренно его допустили", - написала Захарова. Она заявила, что демонизация России и её граждан совсем не способствует укреплению безопасности. "Терроризм не признаёт ни границ, ни паспортов, игнорирует культурные и религиозные нормы, работает против всех и против каждого. Борьба с ним не может иметь политической или культурно-цивилизационной конъюнктуры. Иначе террористы будут достигать своих целей. А в этом, хочется надеяться, не заинтересован никто. Хотя, судя по тому, сколь рьяно западные страны спонсируют террористский режим Зеленского, как сказал Владимир Владимирович, "значит, это кому-нибудь нужно", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20241221/sholts-1990633902.html
https://ria.ru/20241224/zaveschanie-1990926841.html
https://ria.ru/20241223/zapad-1990704529.html
россия
германия
саксония-анхальт
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990573487_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cce2a2abb3909e02e21d0d89ee144199.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, саксония-анхальт, мария захарова, тамерлан царнаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, теракт в магдебурге, берлин (город)
В мире, Россия, Германия, Саксония-Анхальт, Мария Захарова, Тамерлан Царнаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ФБР, Теракт в Магдебурге, Берлин (город)
Берлин игнорировал предупреждения о теракте в Магдебурге, заявила Захарова

Захарова: МИД ФРГ игнорировал предупреждения о совершившем теракт в Магдебурге

© AP Photo / Ebrahim NorooziСлужбы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Немецкие власти проигнорировали многочисленные предупреждения о том, что совершивший теракт мужчина может иметь экстремистские взгляды, видимо, будучи занятыми поиском "русских хакеров" и борьбой с российскими дипломатами и СМИ, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вечером 20 декабря автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге. По данным премьер-министра федеральной земли Саксония-Анхальт Райнера Хазелоффа, в результате нападения погибли пять человек, более 200 получили ранения. Полиция предполагает, что наезд совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал один. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, подозреваемый был признан беженцем в июле 2016 года. Он также имеет вид на жительство в ФРГ.
Шольца освистали после его речи в Магдебурге - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Шольца освистали на месте теракта в Магдебурге
21 декабря, 19:12
"Когда прошёл первый шок, журналисты и правоохранительные органы начали выяснять причины, побудившие преступника совершить это чудовищное преступление. Всплыли крайне тревожные подробности. Оказывается, после переезда Аль-Абдулмохсена в Германию Саудовская Аравия четырежды направляла официальные дипломатические ноты в МИД ФРГ и спецслужбы о том, что он может иметь экстремистские взгляды. Более того, эти данные поступили и в США", - написала Захарова в Telegram-канале.
По её словам, власти спустили предостережения на региональный уровень, а в Саксонии-Анхальт после проверки решили, что мужчина не представляет никакой угрозы.
"Фактически Берлин не внял, а по сути проигнорировал многочисленные предупреждения. Видимо, были вновь заняты поиском "русских хакеров", тем, что закрывали наши генконсульства, высылали российских дипломатов или боролись с отечественными СМИ", - отметила Захарова.
Она напомнила подобный случай, когда в 2013 году на Бостонском марафоне Тамерлан Царнаев совместно с братом устроили двойной теракт. "Тогда пострадали сотни американцев, трое человек погибли. Уже после взрыва выяснилось, что ФСБ России за несколько лет до теракта — в 2011 году — предупреждала ФБР о том, что проживающий на территории США Тамерлан Царнаев может иметь связи с вооружёнными исламистскими группировками и придерживаться радикальных взглядов", - добавила Захарова.
Службы экстренной помощи работают на оцепленной территории возле рождественской ярмарки после того, как автомобиль въехал в толпу в Магдебурге, Германия - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
СМИ: совершивший теракт на ярмарке в Магдебурге оставил завещание
24 декабря, 05:55
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что тогда в Штатах таким же образом проигнорировали предостережения, проведя лишь формальную проверку.
"А на прямой вопрос российской стороны, понимают ли они в Вашингтоне, что с братьями Царнаевыми не всё чисто, был получен ответ в духе "не берите в голову". Американские дипломаты и спецслужбы занимались "русским вопросом" совсем в другом ключе: Вашингтон окончательно встал на рельсы противостояния с Россией. Были похоронены даже самые невинные обещания "перезагрузки": был принят "Акт Магнитского", продолжала разрушаться система контроля за вооружениями в части работы над ПРО и многое другое. Наши обоснованные опасения о том, что на американской земле может произойти страшный теракт, сами же американцы даже не восприняли всерьёз. Или намеренно его допустили", - написала Захарова.
Она заявила, что демонизация России и её граждан совсем не способствует укреплению безопасности.
"Терроризм не признаёт ни границ, ни паспортов, игнорирует культурные и религиозные нормы, работает против всех и против каждого. Борьба с ним не может иметь политической или культурно-цивилизационной конъюнктуры. Иначе террористы будут достигать своих целей. А в этом, хочется надеяться, не заинтересован никто. Хотя, судя по тому, сколь рьяно западные страны спонсируют террористский режим Зеленского, как сказал Владимир Владимирович, "значит, это кому-нибудь нужно", - заключила Захарова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
"Это другое": Запад нашел плюсы в терроризме
23 декабря, 08:00
 
В миреРоссияГерманияСаксония-АнхальтМария ЗахароваТамерлан ЦарнаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ФБРТеракт в МагдебургеБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала