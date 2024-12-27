https://ria.ru/20241227/liksutov-1991665998.html

Ликсутов: фабрики Москвы увеличили выпуск елочных игрушек к Новому году

Ликсутов: фабрики Москвы увеличили выпуск елочных игрушек к Новому году - РИА Новости, 27.12.2024

Ликсутов: фабрики Москвы увеличили выпуск елочных игрушек к Новому году

Московские производители изготовили более 31 тысячи елочных игрушек в преддверии новогодних праздников, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:00:00+03:00

2024-12-27T14:00:00+03:00

2024-12-27T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Московские производители изготовили более 31 тысячи елочных игрушек в преддверии новогодних праздников, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Под руководством Сергея Собянина в столице созданы условия для устойчивого развития как предприятий с многолетней историей, так и молодых производителей. Комфортный инвестклимат позволяет компаниям отвечать потребностям рынка и выпускать качественные изделия. К Новому году столичные фабрики изготовили свыше 31 тысячи фарфоровых и ватных елочных украшений", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики ДИПП.На данный момент фабрики Москвы производят широкий ассортимент елочных игрушек. При их производстве используются современные, инновационные технологии, а также техники ручной росписи."Московские производители предлагают украшения в различных исполнениях – от традиционных стеклянных шаров до ватных фигурок, сделанных в авторских техниках. Особое внимание при создании изделий компании уделяют национальной идентичности и выпускают игрушки по мотивам русских сказок, мультфильмов, народных символов, а также бытовых сюжетов", — добавил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.В 2024 году мануфактура "Московская игрушка" произвела более 25 тысяч ватных игрушек, которые выпускают по артельным технологиям 1920-1940 годов. Так, вручную создаются крупные тиражи изделий, максимально приближенные к разработанным художниками образцам.По словам руководителя мануфактуры Олега Моднова, каждая коллекция обладает уникальной художественной ценностью. В ассортименте постоянно представлено более десяти новогодних и Рождественских коллекций. Например, "Зимние забавы", "Новогодние истории", "Первые снежки". При этом, линейка ежегодно расширяется, выпускаются новогодние авторские наборы.Компания "Лефортовский фарфор" с 1991 года выпускает в столице фарфоровые изделия ручной работы. Это елочные игрушки, посуда, статуэтки, картины, вазы и многое другое. Каждый год объем производства превышает 100 тысяч изделий.В свою очередь, заместитель генерального директора предприятия Антон Коган отметил, что в этом году предприятие изготовило более шести тысяч елочных игрушек. Это на 15% больше, чем показатели 2023 года. Изделия выполнены из фарфора и расписаны вручную. В линейке продаж представлены персонажи из любимых всеми мультфильмов и сказок. Например, Чебурашка, Винни Пух, герой из "Ежика в тумане", Мойдодыр, Буратино, Снежная королева и многие другие.Столица является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,5 тысячи промкомпаний, где трудятся 750 тысяч человек. Каждый год открывается 150 малых, средних и крупных предприятий, которые производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.Ранее Ликсутов сообщил, что около 320 предприятий выпускают продукты питания в Москве, в праздничные дни они наращивают выпуск товаров для новогоднего стола.

https://ria.ru/20241226/liksutov-1991408145.html

https://ria.ru/20241225/liksutov-1991142947.html

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