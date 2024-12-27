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В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе - РИА Новости, 27.12.2024
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14:10 27.12.2024 (обновлено: 15:00 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/lift-1991675574.html
В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе
В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе - РИА Новости, 27.12.2024
В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе
Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:10:00+03:00
2024-12-27T15:00:00+03:00
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происшествия
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на улице Кетчерская", — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате жесткого падения пострадали две женщины, им оказывается медицинская помощь.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе

Две женщины пострадали при обрыве кабины лифта в переходе на востоке Москвы

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы
Место происшествия, где произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : соцсети
Место происшествия, где произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на улице Кетчерская", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате жесткого падения пострадали две женщины, им оказывается медицинская помощь.
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