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В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе
В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе - РИА Новости, 27.12.2024
В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе
Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:10:00+03:00
2024-12-27T14:10:00+03:00
2024-12-27T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на улице Кетчерская", — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате жесткого падения пострадали две женщины, им оказывается медицинская помощь.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе
Две женщины пострадали при обрыве кабины лифта в переходе на востоке Москвы
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Предварительно, произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на улице Кетчерская", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате жесткого падения пострадали две женщины, им оказывается медицинская помощь.