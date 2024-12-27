https://ria.ru/20241227/lift-1991675574.html

В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе

В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе - РИА Новости, 27.12.2024

В Москве два человека пострадали при обрыве кабины лифта в переходе

Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:10:00+03:00

2024-12-27T14:10:00+03:00

2024-12-27T15:00:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при обрыве кабины лифта с уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, произошел обрыв кабины лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на улице Кетчерская", — сказал собеседник агентства.По его словам, в результате жесткого падения пострадали две женщины, им оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20241201/lift-1986731354.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия