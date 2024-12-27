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ВС России нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области
ВС России нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024
ВС России нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T13:48:00+03:00
2024-12-27T13:48:00+03:00
2024-12-27T13:48:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также четырёх в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.
https://ria.ru/20241226/katastrofa-1991360659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области
ВС РФ ударили по силам 14 бригад ВСУ в районах 11 населенных пунктов приграничья