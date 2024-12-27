https://ria.ru/20241227/kurskaya-1991669265.html

ВС России нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области

ВС России нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 27.12.2024

ВС России нанесли удары по формированиям 14 бригад ВСУ в Курской области

Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:48:00+03:00

2024-12-27T13:48:00+03:00

2024-12-27T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 14 украинских бригад в районах 11 приграничных населённых пунктов Курской области, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Свердликово и Черкасское Поречное", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области. Отмечается, что авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 11 населенных пунктов Курской области, а также четырёх в Сумской области Украины. ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области, подчеркнули в Минобороны.

https://ria.ru/20241226/katastrofa-1991360659.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф