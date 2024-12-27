Еще одна "Азовсталь". В Британии рассказали об очередном "котле" для ВСУ
Меркурис: Кураховская ТЭЦ может стать новой "Азовсталью" для ВСУ
© РИА Новости Российские бойцы уничтожили опорник ВСУ в многоэтажке в Курахово
© РИА Новости
Российские бойцы уничтожили опорник ВСУ в многоэтажке в Курахово. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Кураховская ТЭЦ может стать второй "Азовсталью" для ВСУ, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Появляются сообщения, что сотни украинских военных без какой-либо цели цепляются за эту электростанцию (в Курахово. — Прим. ред.). Есть сообщения, что под ней расположены подземные бункеры, по которым они могут выбраться. Эта ситуация повторяет историю с "Азовсталью", — рассказал аналитик.
По его словам, из-за приказа украинского руководства твердо стоять за конца оборона Курахово станет для ВСУ настоящей катастрофой, из которой они не смогут самостоятельно выбраться.
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"Они окажутся в ловушке. Это просто катастрофа. Нет никакой военной ценности в том, чтобы они удерживали электростанцию", — добавил он.
В среду военно-политический эксперт Ян Гагин сообщил, что практически вся жилая зона города Курахово в ДНР освобождена от ВСУ, кроме территории Кураховской ТЭЦ, которую противник превратил в неприступную крепость, где сосредоточена вся техника и личный состав ВСУ.
Курахово — город в западной части ДНР — имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Металлургический комбинат "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года стал ареной интенсивных боевых действий. Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали под натиском российских военных. Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских боевиков, которые около месяца оставались заблокироваными на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация.