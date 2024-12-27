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В Башкирии завершили расследование дела экс-министра транспорта - РИА Новости, 27.12.2024
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01:06 27.12.2024 (обновлено: 01:17 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/klebanov-1991571843.html
В Башкирии завершили расследование дела экс-министра транспорта
В Башкирии завершили расследование дела экс-министра транспорта - РИА Новости, 27.12.2024
В Башкирии завершили расследование дела экс-министра транспорта
Предварительное расследование по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова завершено, указано в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T01:06:00+03:00
2024-12-27T01:17:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предварительное расследование по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова завершено, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемый Клебанов А.В. и его защитники – адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя … предварительное расследование завершено, доказательства собраны … Клебанов А.В. не имеет возможности каким-либо образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", - сказано в документах. Уточняется, что Клебанову предъявлено обвинение в окончательной редакции и он допрошен в указанном статусе. Ему также продлили срок домашнего ареста до 7 марта 2025 года. Ранее в ходе судебного заседания стало известно, что он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. В июне Верховный суд Башкирии перевел его под домашний арест. Позже дело Клебанова передали для расследования в Москву. Кроме того, Басманный суд Москвы 1 октября арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей. Посредником, как сообщало следствие, выступил именно Клебанов. По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог.
https://realty.ria.ru/20241225/ufa-1991291932.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии завершили расследование дела экс-министра транспорта

В Башкирии завершили расследование дела экс-министра транспорта Клебанова

© Фото : Александр Клебанов/TelegramАлександр Клебанов
Александр Клебанов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Александр Клебанов/Telegram
Александр Клебанов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предварительное расследование по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего министра транспорта Башкирии Александра Клебанова завершено, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Обвиняемый Клебанов А.В. и его защитники – адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя … предварительное расследование завершено, доказательства собраны … Клебанов А.В. не имеет возможности каким-либо образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", - сказано в документах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
В Башкирии арестовали экс-чиновника за взятку на строительстве центра Ozon
25 декабря, 16:56
Уточняется, что Клебанову предъявлено обвинение в окончательной редакции и он допрошен в указанном статусе. Ему также продлили срок домашнего ареста до 7 марта 2025 года.
Ранее в ходе судебного заседания стало известно, что он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Клебанов, занимавший пост министра транспорта и дорожного хозяйства региона с 2022 года, был арестован в мае. СК РФ сообщал, что 47-летнего чиновника задержали за взятку в размере 5 миллионов рублей от компании-перевозчика в рамках реконструкции автодороги. По версии следствия, фигурант, будучи членом совета директоров АО "Башкиравтодор", в мае 2023 года угрожал фирме создать искусственные препятствия в получении оплаты за проделанную работу. В июне Верховный суд Башкирии перевел его под домашний арест. Позже дело Клебанова передали для расследования в Москву.
Кроме того, Басманный суд Москвы 1 октября арестовал исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева по делу о получении взятки на 37 миллионов рублей. Посредником, как сообщало следствие, выступил именно Клебанов.
По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере 37 миллионов рублей от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог.
Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Экс-губернатора Рязанской области арестовали за получение взятки
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