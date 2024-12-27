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Guardian: Киев продвигает изучение украинского вместо русского в Британии - РИА Новости, 27.12.2024
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15:09 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/kiev-1991691566.html
Guardian: Киев продвигает изучение украинского вместо русского в Британии
Guardian: Киев продвигает изучение украинского вместо русского в Британии - РИА Новости, 27.12.2024
Guardian: Киев продвигает изучение украинского вместо русского в Британии
Министерство образования и науки Украины пытается лоббировать изучение украинского языка вместо русского среди покинувших страну детей-беженцев на этапе... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:09:00+03:00
2024-12-27T15:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство образования и науки Украины пытается лоббировать изучение украинского языка вместо русского среди покинувших страну детей-беженцев на этапе получения среднего образования, сообщает в пятницу газета Guardian. Школьники в Англии и Уэльсе получают сертификат о среднем образовании (GCSE) в 16 лет после сдачи ряда экзаменов по предметам, среди которых есть предлагаемый на выбор современный иностранный язык. "Мы глубоко обеспокоены, что ввиду отсутствия GCSE с украинским многие украинские дети подвергаются давлению в своих школах, чтобы сдавать GCSE с русским", - цитирует Guardian письмо украинского минобрнауки, адресованное министру образования Великобритании Бриджет Филлипсон. По данным газеты, представители британского министерства образования согласились встретиться с коллегами из Киева для обсуждения вопроса, однако указали на то, что решение о внедрении украинского языка в программу для получения GCSE является прерогативой аккредитованных экзаменационных панелей. Как напоминает издание, украинский язык был исключен из программы GCSE в 1995 году из-за низкого спроса, при этом с начала кризиса на Украине в страну прибыли около 34 тысяч детей из Украины. Петиция о возвращении украинского языка в программу GCSE была запущена еще в 2022 году на сайте британского парламента. Однако в ее рассмотрении было отказано, поскольку образовательные учреждения обязаны предлагать учащимся по крайней мере один современный иностранный язык для сдачи экзаменов. При этом они не обязаны предлагать определенный язык. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941474945.html
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в мире, украина, англия, уэльс, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Англия, Уэльс, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Guardian: Киев продвигает изучение украинского вместо русского в Британии

Guardian: Киев пытается лоббировать изучение украинского языка

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Министерство образования и науки Украины пытается лоббировать изучение украинского языка вместо русского среди покинувших страну детей-беженцев на этапе получения среднего образования, сообщает в пятницу газета Guardian.
Школьники в Англии и Уэльсе получают сертификат о среднем образовании (GCSE) в 16 лет после сдачи ряда экзаменов по предметам, среди которых есть предлагаемый на выбор современный иностранный язык.
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"Мы глубоко обеспокоены, что ввиду отсутствия GCSE с украинским многие украинские дети подвергаются давлению в своих школах, чтобы сдавать GCSE с русским", - цитирует Guardian письмо украинского минобрнауки, адресованное министру образования Великобритании Бриджет Филлипсон.
По данным газеты, представители британского министерства образования согласились встретиться с коллегами из Киева для обсуждения вопроса, однако указали на то, что решение о внедрении украинского языка в программу для получения GCSE является прерогативой аккредитованных экзаменационных панелей.
Как напоминает издание, украинский язык был исключен из программы GCSE в 1995 году из-за низкого спроса, при этом с начала кризиса на Украине в страну прибыли около 34 тысяч детей из Украины.
Петиция о возвращении украинского языка в программу GCSE была запущена еще в 2022 году на сайте британского парламента. Однако в ее рассмотрении было отказано, поскольку образовательные учреждения обязаны предлагать учащимся по крайней мере один современный иностранный язык для сдачи экзаменов. При этом они не обязаны предлагать определенный язык.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.
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