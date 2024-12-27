https://ria.ru/20241227/kazan-1991613187.html
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.12.2024
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты с 10.00 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T10:23:00+03:00
2024-12-27T10:23:00+03:00
2024-12-27T10:25:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты с 10.00 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казани с 10.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщает ведомство. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.
https://ria.ru/20241227/samolet-1991588756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, республика татарстан (татарстан)
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Республика Татарстан (Татарстан)
В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты
В Казани с 10:00 мск сняли временные ограничения на работу аэропорта