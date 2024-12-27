https://ria.ru/20241227/kazan-1991613187.html

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 27.12.2024

В аэропорту Казани сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты с 10.00 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T10:23:00+03:00

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казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняты с 10.00 мск, сообщила Росавиация. "В аэропорту Казани с 10.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - сообщает ведомство. Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991588756.html

казань

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, республика татарстан (татарстан)