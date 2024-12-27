https://ria.ru/20241227/kazan-1991587322.html
В аэропорту Казани задержали два авиарейса
В аэропорту Казани задержали два авиарейса - РИА Новости, 27.12.2024
В аэропорту Казани задержали два авиарейса
Два авиарейса на вылет задержаны в аэропорту Казани, 12 рейсов на вылет и прилёт перенесены из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:52:00+03:00
2024-12-27T07:52:00+03:00
2024-12-27T07:53:00+03:00
казань
стамбул
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Два авиарейса на вылет задержаны в аэропорту Казани, 12 рейсов на вылет и прилёт перенесены из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Ранее Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Из онлайн-табло аэропорта Казани следует, что на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву. На вылет и прилёт перенесено время 12 авиарейсов.
https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html
https://ria.ru/20241226/aeroport-1991517235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, стамбул, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Стамбул, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Казани задержали два авиарейса
В аэропорту Казани задержали два авиарейса на вылет и 12 рейсов на прилет