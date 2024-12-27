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В аэропорту Казани задержали два авиарейса - РИА Новости, 27.12.2024
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07:52 27.12.2024 (обновлено: 07:53 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kazan-1991587322.html
В аэропорту Казани задержали два авиарейса
В аэропорту Казани задержали два авиарейса - РИА Новости, 27.12.2024
В аэропорту Казани задержали два авиарейса
Два авиарейса на вылет задержаны в аэропорту Казани, 12 рейсов на вылет и прилёт перенесены из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:52:00+03:00
2024-12-27T07:53:00+03:00
казань
стамбул
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Два авиарейса на вылет задержаны в аэропорту Казани, 12 рейсов на вылет и прилёт перенесены из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Ранее Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Из онлайн-табло аэропорта Казани следует, что на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву. На вылет и прилёт перенесено время 12 авиарейсов.
https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html
https://ria.ru/20241226/aeroport-1991517235.html
казань
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казань, стамбул, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Казань, Стамбул, Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Казани задержали два авиарейса

В аэропорту Казани задержали два авиарейса на вылет и 12 рейсов на прилет

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани
Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пассажиры у стойки регистрации в международном аэропорту в Казани. Архивное фото
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УФА, 27 дек - РИА Новости. Два авиарейса на вылет задержаны в аэропорту Казани, 12 рейсов на вылет и прилёт перенесены из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло авиаузла.
Ранее Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Сочи ввели временные ограничения на работу аэропорта
07:25
Из онлайн-табло аэропорта Казани следует, что на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву.
На вылет и прилёт перенесено время 12 авиарейсов.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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Вчера, 17:59
 
КазаньСтамбулМоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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