https://ria.ru/20241227/kazan-1991587322.html

В аэропорту Казани задержали два авиарейса

В аэропорту Казани задержали два авиарейса - РИА Новости, 27.12.2024

В аэропорту Казани задержали два авиарейса

Два авиарейса на вылет задержаны в аэропорту Казани, 12 рейсов на вылет и прилёт перенесены из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:52:00+03:00

2024-12-27T07:52:00+03:00

2024-12-27T07:53:00+03:00

казань

стамбул

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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УФА, 27 дек - РИА Новости. Два авиарейса на вылет задержаны в аэропорту Казани, 12 рейсов на вылет и прилёт перенесены из-за введенных ограничений, следует из данных онлайн-табло авиаузла. Ранее Росавиация сообщила, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Из онлайн-табло аэропорта Казани следует, что на вылет задержаны авиарейсы в Стамбул и Москву. На вылет и прилёт перенесено время 12 авиарейсов.

https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html

https://ria.ru/20241226/aeroport-1991517235.html

казань

стамбул

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, стамбул, москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)