https://ria.ru/20241227/kazan-1991586178.html
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.12.2024
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
Временные ограничения с 06.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропорта Казань, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T07:34:00+03:00
2024-12-27T07:34:00+03:00
2024-12-27T07:37:00+03:00
казань
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные ограничения с 06.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропорта Казань, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 06:00 мск введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.В Росавиации добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Казань, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения
Аэропорт Казань временно не принимает и не отправляет рейсы