https://ria.ru/20241227/kazan-1991586178.html

На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения

На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.12.2024

На работу аэропорта Казань ввели временные ограничения

Временные ограничения с 06.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропорта Казань, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T07:34:00+03:00

2024-12-27T07:34:00+03:00

2024-12-27T07:37:00+03:00

казань

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Временные ограничения с 06.00 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены на работу аэропорта Казань, сообщили в Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 06:00 мск введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.В Росавиации добавили, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20241227/sochi-1991585795.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

казань, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество