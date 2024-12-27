На Украине задали неожиданный вопрос Каллас
Журналистка Панченко спросила у Каллас о расследовании взрыва "Северного потока"
© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила главе дипломатии ЕС Кае Каллас о взрыве "Северных потоков".
"А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она.
"А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она.
Так она отреагировала на пост Каллас, в котором та утверждает, будто инцидент с подводными кабелями в Балтийском море — последний в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция, в свою очередь, заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция, в свою очередь, заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.