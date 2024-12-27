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На Украине задали неожиданный вопрос Каллас - РИА Новости, 27.12.2024
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08:48 27.12.2024 (обновлено: 11:07 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/kallas-1991590038.html
На Украине задали неожиданный вопрос Каллас
На Украине задали неожиданный вопрос Каллас - РИА Новости, 27.12.2024
На Украине задали неожиданный вопрос Каллас
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила главе дипломатии ЕС Кае Каллас о взрыве "Северных потоков". "А как обстоят дела с расследованием... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T08:48:00+03:00
2024-12-27T11:07:00+03:00
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кайя каллас
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северный поток — 2
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила главе дипломатии ЕС Кае Каллас о взрыве "Северных потоков". "А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она. Так она отреагировала на пост Каллас, в котором та утверждает, будто инцидент с подводными кабелями в Балтийском море — последний в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция, в свою очередь, заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20241227/ritter-1991603937.html
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в мире, балтийское море, финляндия, кайя каллас, евросоюз, северный поток, северный поток — 2
В мире, Балтийское море, Финляндия, Кайя Каллас, Евросоюз, Северный поток, Северный поток — 2
На Украине задали неожиданный вопрос Каллас

Журналистка Панченко спросила у Каллас о расследовании взрыва "Северного потока"

© AP Photo / Virginia MayoГлава европейской дипломатии Кая Каллас
Глава европейской дипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава европейской дипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила главе дипломатии ЕС Кае Каллас о взрыве "Северных потоков".

"А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она.
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Так она отреагировала на пост Каллас, в котором та утверждает, будто инцидент с подводными кабелями в Балтийском море — последний в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры.

Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция, в свою очередь, заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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В миреБалтийское мореФинляндияКайя КалласЕвросоюзСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
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