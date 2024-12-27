https://ria.ru/20241227/kallas-1991590038.html

На Украине задали неожиданный вопрос Каллас

На Украине задали неожиданный вопрос Каллас - РИА Новости, 27.12.2024

На Украине задали неожиданный вопрос Каллас

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила главе дипломатии ЕС Кае Каллас о взрыве "Северных потоков". "А как обстоят дела с расследованием... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T08:48:00+03:00

2024-12-27T08:48:00+03:00

2024-12-27T11:07:00+03:00

в мире

балтийское море

финляндия

кайя каллас

евросоюз

северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X напомнила главе дипломатии ЕС Кае Каллас о взрыве "Северных потоков". "А как обстоят дела с расследованием взрыва на газопроводе "Северный поток?" — написала она. Так она отреагировала на пост Каллас, в котором та утверждает, будто инцидент с подводными кабелями в Балтийском море — последний в серии предполагаемых атак на критически важные объекты инфраструктуры. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась в среду, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция, в свою очередь, заявила, что изучает причастность иностранного грузового судна к его отключению. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно.Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20241227/ritter-1991603937.html

https://ria.ru/20241227/vuchich-1991612930.html

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в мире, балтийское море, финляндия, кайя каллас, евросоюз, северный поток, северный поток — 2