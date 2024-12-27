https://ria.ru/20241227/kadyrov-1991571061.html

Кадыров прокомментировал покушение на экс-чиновника в Узбекистане

Кадыров прокомментировал покушение на экс-чиновника в Узбекистане - РИА Новости, 27.12.2024

Кадыров прокомментировал покушение на экс-чиновника в Узбекистане

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию вокруг покушения на бывшего чиновника Комила Алламжонова в Узбекистане "прозападным сценарием" и тревожным звонком. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:51:00+03:00

2024-12-27T00:51:00+03:00

2024-12-27T02:24:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 27 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ситуацию вокруг покушения на бывшего чиновника Комила Алламжонова в Узбекистане "прозападным сценарием" и тревожным звонком. Он обратил внимание, что спустя два месяца появилась еще одна "несостоявшаяся жертва" этого инцидента, чиновник Дмитрий Ли."Уверен, что весь этот переполох используется определенной стороной изнутри для каких-то своих далеко идущих закулисных игр. В любом случае настоятельно советую всем заинтересованным не притягивать к разного рода козням чеченский след", — написал Кадыров.Он пояснил, что считает важным тщательно расследовать это происшествие, но также и проверить следователей.По словам главы Чечни, все происходящее — это "первый тревожный и с виду безобидный звонок о том, что готовится вокруг действующего президента Узбекистана" Шавката Мирзиеева. При этом, уверен он, ситуация похожа на типичный сценарий цветных революций, который "всегда начинается с небольших конфликтов"."В этом конкретном случае я отчетливо вижу, как идет информационный удар по преданным президенту людям, по репутации надежных соратников. На фоне возникшего шума касательно "покушения" некоторые СМИ аккуратно запустили еще одну байку о том, что дочь президента и его зять могут претендовать на власть", — считает Кадыров.Глава Чечни предположил, что этот сценарий может угрожать властям страны.Ранее пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщала, что в Ташкентской области ночью 26 октября двое неизвестных обстреляли внедорожник Range Rover. Никто не пострадал. В некоторых интернет-изданиях появились сообщения, что в машине находился Комил Алламжонов, до недавнего времени работавший руководителем департамента информационной политики администрации президента Узбекистана, а ранее — заместителем главы администрации президента, директором агентства информации и массовых коммуникаций и пресс-секретарем президента. В сообщениях говорилось, что в машину стреляли недалеко от дома Алламжонова. Кадыров сообщал о попытках связать данный инцидент с чеченцами и назвал его "провокационным вбросом", притянутым "за уши" прозападными СМИ.

https://ria.ru/20241218/kirillov-1989955570.html

https://ria.ru/20241026/vnedorozhnik-1980196717.html

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Дарья Буймова

узбекистан, ташкентская область, рамзан кадыров, шавкат мирзиеев, в мире