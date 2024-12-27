https://ria.ru/20241227/izrail-1991774321.html

МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы

МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы - РИА Новости, 27.12.2024

МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы

МИД Франции в коммюнике осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T23:52:00+03:00

2024-12-27T23:52:00+03:00

2024-12-27T23:52:00+03:00

в мире

израиль

иерусалим

иордания

биньямин нетаньяху

мид франции‎

армия обороны израиля (цахал)

хамас

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. МИД Франции в коммюнике осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и победу в войне с палестинским движением ХАМАС, заявив о дополнительном риске эскалации. "Франция осуждает вчерашний визит израильского министра национальной безопасности господина Бен-Гвира на Эспланаду мечетей, что является нарушением исторического статус-кво Святых мест в Иерусалиме. В Иерусалиме систематическое подвергание сомнению статуса-кво на Эспланаде мечетей создает риск широкомасштабной эскалации. Оно напоминает о необходимости сохранения исторического статус-кво в Святых местах в Иерусалиме и подчеркивает важность особой роли Иордании в этом отношении", - сообщил МИД. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, отреагировав на заявление Бен-Гвира, поспешила сообщить, что статус-кво в отношении Храмовой горы не изменился. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир известен своими крайне правыми взглядами. К примеру, летом он заявлял, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах иудеев и мусульман. Политик также неоднократно посещал это место, что расценивалось в международном сообществе и среди палестинцев как провокация. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно утверждал, что изменений в статус-кво Храмовой горы "нет и не будет", несмотря на все действия и заявления Бен-Гвира. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования. До 1967 года евреи не имели права подниматься к святыне. Сейчас же представителям любой конфессии разрешено посещать гору, однако молиться вправе только мусульмане. Полиция Израиля не позволяет евреям вносить на территорию святыни предметы религиозного культа из-за опасения нарушения порядка между иудеями и мусульманами.

https://ria.ru/20241227/guterresh-1991575553.html

https://ria.ru/20241227/konflikt-1915630213.html

израиль

иерусалим

иордания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иерусалим, иордания, биньямин нетаньяху, мид франции‎, армия обороны израиля (цахал), хамас