МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы
МИД Франции осудил визит министра нацбезопасности Израиля на Храмовую гору
© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. МИД Франции в коммюнике осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и победу в войне с палестинским движением ХАМАС, заявив о дополнительном риске эскалации.
"Франция осуждает вчерашний визит израильского министра национальной безопасности господина Бен-Гвира на Эспланаду мечетей, что является нарушением исторического статус-кво Святых мест в Иерусалиме. В Иерусалиме систематическое подвергание сомнению статуса-кво на Эспланаде мечетей создает риск широкомасштабной эскалации. Оно напоминает о необходимости сохранения исторического статус-кво в Святых местах в Иерусалиме и подчеркивает важность особой роли Иордании в этом отношении", - сообщил МИД.
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, отреагировав на заявление Бен-Гвира, поспешила сообщить, что статус-кво в отношении Храмовой горы не изменился.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир известен своими крайне правыми взглядами. К примеру, летом он заявлял, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах иудеев и мусульман. Политик также неоднократно посещал это место, что расценивалось в международном сообществе и среди палестинцев как провокация. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно утверждал, что изменений в статус-кво Храмовой горы "нет и не будет", несмотря на все действия и заявления Бен-Гвира.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.
До 1967 года евреи не имели права подниматься к святыне. Сейчас же представителям любой конфессии разрешено посещать гору, однако молиться вправе только мусульмане. Полиция Израиля не позволяет евреям вносить на территорию святыни предметы религиозного культа из-за опасения нарушения порядка между иудеями и мусульманами.