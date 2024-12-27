Рейтинг@Mail.ru
МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:52 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/izrail-1991774321.html
МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы
МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы - РИА Новости, 27.12.2024
МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы
МИД Франции в коммюнике осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T23:52:00+03:00
2024-12-27T23:52:00+03:00
в мире
израиль
иерусалим
иордания
биньямин нетаньяху
мид франции‎
армия обороны израиля (цахал)
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925735577_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d22a16e2818c970b3b45fdbe571f996a.jpg
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. МИД Франции в коммюнике осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и победу в войне с палестинским движением ХАМАС, заявив о дополнительном риске эскалации. "Франция осуждает вчерашний визит израильского министра национальной безопасности господина Бен-Гвира на Эспланаду мечетей, что является нарушением исторического статус-кво Святых мест в Иерусалиме. В Иерусалиме систематическое подвергание сомнению статуса-кво на Эспланаде мечетей создает риск широкомасштабной эскалации. Оно напоминает о необходимости сохранения исторического статус-кво в Святых местах в Иерусалиме и подчеркивает важность особой роли Иордании в этом отношении", - сообщил МИД. Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, отреагировав на заявление Бен-Гвира, поспешила сообщить, что статус-кво в отношении Храмовой горы не изменился. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир известен своими крайне правыми взглядами. К примеру, летом он заявлял, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах иудеев и мусульман. Политик также неоднократно посещал это место, что расценивалось в международном сообществе и среди палестинцев как провокация. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно утверждал, что изменений в статус-кво Храмовой горы "нет и не будет", несмотря на все действия и заявления Бен-Гвира. Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования. До 1967 года евреи не имели права подниматься к святыне. Сейчас же представителям любой конфессии разрешено посещать гору, однако молиться вправе только мусульмане. Полиция Израиля не позволяет евреям вносить на территорию святыни предметы религиозного культа из-за опасения нарушения порядка между иудеями и мусульманами.
https://ria.ru/20241227/guterresh-1991575553.html
https://ria.ru/20241227/konflikt-1915630213.html
израиль
иерусалим
иордания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/06/1925735577_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2013926a311774bb82958133de54055e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иерусалим, иордания, биньямин нетаньяху, мид франции‎, армия обороны израиля (цахал), хамас
В мире, Израиль, Иерусалим, Иордания, Биньямин Нетаньяху, МИД Франции‎, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС
МИД Франции осудил посещение израильским министром Храмовой горы

МИД Франции осудил визит министра нацбезопасности Израиля на Храмовую гору

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Итамар Бен-Гвир
 Итамар Бен-Гвир - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Итамар Бен-Гвир. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. МИД Франции в коммюнике осудил визит министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору, куда он прибыл, чтобы помолиться за солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и победу в войне с палестинским движением ХАМАС, заявив о дополнительном риске эскалации.
"Франция осуждает вчерашний визит израильского министра национальной безопасности господина Бен-Гвира на Эспланаду мечетей, что является нарушением исторического статус-кво Святых мест в Иерусалиме. В Иерусалиме систематическое подвергание сомнению статуса-кво на Эспланаде мечетей создает риск широкомасштабной эскалации. Оно напоминает о необходимости сохранения исторического статус-кво в Святых местах в Иерусалиме и подчеркивает важность особой роли Иордании в этом отношении", - сообщил МИД.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Генсек ООН осудил эскалацию между Йеменом и Израилем
Вчера, 02:14
Канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, отреагировав на заявление Бен-Гвира, поспешила сообщить, что статус-кво в отношении Храмовой горы не изменился.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир известен своими крайне правыми взглядами. К примеру, летом он заявлял, что построил бы синагогу на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима, чтобы уравнять в правах иудеев и мусульман. Политик также неоднократно посещал это место, что расценивалось в международном сообществе и среди палестинцев как провокация. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно утверждал, что изменений в статус-кво Храмовой горы "нет и не будет", несмотря на все действия и заявления Бен-Гвира.
Храмовая гора расположена с восточной стороны Старого города. Здесь находился Первый, а затем и Второй Иерусалимский храм. Здесь же, согласно иудейской традиции, будет стоять Третий храм. В настоящее время на горе расположены две особо чтимые мусульманские святыни - мечети Аль-Акса и Купол Скалы. Статус Храмовой горы и Иерусалима в целом является одной из острейших проблем палестино-израильского урегулирования.
До 1967 года евреи не имели права подниматься к святыне. Сейчас же представителям любой конфессии разрешено посещать гору, однако молиться вправе только мусульмане. Полиция Израиля не позволяет евреям вносить на территорию святыни предметы религиозного культа из-за опасения нарушения порядка между иудеями и мусульманами.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильИерусалимИорданияБиньямин НетаньяхуМИД Франции‎Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала