https://ria.ru/20241227/inoagenty-1991727017.html
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.12.2024
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:09:00+03:00
2024-12-27T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, также в реестр внесены четыре человека, сообщается на сайте ведомства."Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.В. Беляков*, А.А. Ковалев*, А.Г. Львов*, А.В. Меньшиков*, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, - говорится в сообщении.По информации Минюста, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике."Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"* публиковал фейки о российской армии, выступал против СВО, взаимодействует с изданием, внесенным в перечень нежелательных в РФ НПО.*Организация, признанная иноагентом на территории РФ.*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
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общество, россия
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов
Проекты "Страна и мир" и "Трансперенси интернешнл" внесли в реестр иноагентов
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, также в реестр внесены четыре человека, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России
в реестр иностранных агентов включены Д.В. Беляков*, А.А. Ковалев*, А.Г. Львов*, А.В. Меньшиков*, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, - говорится в сообщении.
По информации Минюста, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике.
"Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"* публиковал фейки о российской армии, выступал против СВО, взаимодействует с изданием, внесенным в перечень нежелательных в РФ НПО.
*Организация, признанная иноагентом на территории РФ.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.