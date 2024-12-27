https://ria.ru/20241227/inoagenty-1991727017.html

Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов

Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.12.2024

Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*,... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:09:00+03:00

2024-12-27T17:09:00+03:00

2024-12-27T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, также в реестр внесены четыре человека, сообщается на сайте ведомства."Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.В. Беляков*, А.А. Ковалев*, А.Г. Львов*, А.В. Меньшиков*, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, - говорится в сообщении.По информации Минюста, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике."Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"* публиковал фейки о российской армии, выступал против СВО, взаимодействует с изданием, внесенным в перечень нежелательных в РФ НПО.*Организация, признанная иноагентом на территории РФ.*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.

https://ria.ru/20241117/inoagenty-1984163670.html

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