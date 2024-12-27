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Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.12.2024
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17:09 27.12.2024 (обновлено: 17:27 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/inoagenty-1991727017.html
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов - РИА Новости, 27.12.2024
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*,... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:09:00+03:00
2024-12-27T17:27:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, также в реестр внесены четыре человека, сообщается на сайте ведомства."Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.В. Беляков*, А.А. Ковалев*, А.Г. Львов*, А.В. Меньшиков*, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, - говорится в сообщении.По информации Минюста, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике."Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"* публиковал фейки о российской армии, выступал против СВО, взаимодействует с изданием, внесенным в перечень нежелательных в РФ НПО.*Организация, признанная иноагентом на территории РФ.*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
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общество, россия
Общество, Россия
Минюст внес два медиа-проекта в реестр иноагентов

Проекты "Страна и мир" и "Трансперенси интернешнл" внесли в реестр иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, также в реестр внесены четыре человека, сообщается на сайте ведомства.
"Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.В. Беляков*, А.А. Ковалев*, А.Г. Львов*, А.В. Меньшиков*, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* и проект "Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"*, - говорится в сообщении.
По информации Минюста, медиа-проект "Страна и мир. Sakharov Review"* принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов, взаимодействовал с организациями, включенными в реестр иноагентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике.
"Трансперенси Интернешнл-Россия в изгнании"* публиковал фейки о российской армии, выступал против СВО, взаимодействует с изданием, внесенным в перечень нежелательных в РФ НПО.
*Организация, признанная иноагентом на территории РФ.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
Россия лишит иноагентов главного
17 ноября, 08:00
 
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