https://ria.ru/20241227/inoagent-1991726464.html
Рэпера Лигалайз* внесли в список иноагентов
Рэпера Лигалайз* внесли в список иноагентов - РИА Новости, 27.12.2024
Рэпера Лигалайз* внесли в список иноагентов
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов Андрея Меньшикова*, он же - известный рэп-исполнитель Лигалайз*, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T17:08:00+03:00
2024-12-27T17:08:00+03:00
2024-12-27T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов Андрея Меньшикова*, он же - известный рэп-исполнитель Лигалайз*, сообщается на сайте ведомства."Двадцать седьмого декабря в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… А.В. Меньшиков*", - говорится в сообщении.По информации Минюста, Меньшиков* (Лигалайз) распространял фейки о решениях российских властей и о Вооруженных силах РФ. Выступал против СВО на Украине, негативно высказывался в отношении граждан России. Также он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ. Живет за границей.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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иноагенты, россия, общество, министерство юстиции рф (минюст россии), украина
иноагенты, Россия, Общество, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Украина
Рэпера Лигалайз* внесли в список иноагентов
Минюст внес рэпера Лигалайз в список иноагентов