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Власти Ингушетии опровергли слухи о заражении воды - РИА Новости, 27.12.2024
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18:50 27.12.2024 (обновлено: 18:51 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/ingushetiya-1991750613.html
Власти Ингушетии опровергли слухи о заражении воды
Власти Ингушетии опровергли слухи о заражении воды - РИА Новости, 27.12.2024
Власти Ингушетии опровергли слухи о заражении воды
Информация о заражении водопроводной воды в Ингушетии не соответствует действительности и является фейком, сообщается в Telegram-канале Центра управления... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:50:00+03:00
2024-12-27T18:51:00+03:00
республика ингушетия
россия
общество
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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Информация о заражении водопроводной воды в Ингушетии не соответствует действительности и является фейком, сообщается в Telegram-канале Центра управления регионом. "В мессенджерах среди жителей республики распространяются сообщения о заражении водопроводной воды. Эта информация не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении. В ведомстве просят жителей региона не паниковать и не распространять непроверенную информацию. "Качество водопроводной воды в нашей республике контролируется ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РИ", которое ежемесячно проводит лабораторные исследования питьевой воды на бактериологический и санитарно-химический анализы. Мы призываем вас быть внимательными и не поддаваться распространению дезинформации", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20241125/voda-1985513087.html
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республика ингушетия, россия, общество
Республика Ингушетия, Россия, Общество
Власти Ингушетии опровергли слухи о заражении воды

Власти Ингушетии опровергли распространяемые в соцсетях слухи о заражении воды

© Михаил ВоскресенскийМагас, Ингушетия
Магас, Ингушетия - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Михаил Воскресенский
Магас, Ингушетия. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Информация о заражении водопроводной воды в Ингушетии не соответствует действительности и является фейком, сообщается в Telegram-канале Центра управления регионом.
"В мессенджерах среди жителей республики распространяются сообщения о заражении водопроводной воды. Эта информация не соответствует действительности и является фейком", - говорится в сообщении.
В ведомстве просят жителей региона не паниковать и не распространять непроверенную информацию.
"Качество водопроводной воды в нашей республике контролируется ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РИ", которое ежемесячно проводит лабораторные исследования питьевой воды на бактериологический и санитарно-химический анализы. Мы призываем вас быть внимательными и не поддаваться распространению дезинформации", - добавляется в сообщении.
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