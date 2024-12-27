https://ria.ru/20241227/inflyatsiya-1991670594.html

Члены Федрезерва США обеспокоены ростом инфляции из-за политики Трампа

Члены Федрезерва США обеспокоены ростом инфляции из-за политики Трампа - РИА Новости, 27.12.2024

Члены Федрезерва США обеспокоены ростом инфляции из-за политики Трампа

Члены Федеральной резервной системы США выразили обеспокоенность тем, что экономическая политика избранного президента Дональда Трампа может усилить... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:52:00+03:00

2024-12-27T13:52:00+03:00

2024-12-27T13:52:00+03:00

экономика

сша

дональд трамп

джером пауэлл

федеральная резервная система сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988851474_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_ee4affe0366cedb479d83b0b11d4cd0a.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Члены Федеральной резервной системы США выразили обеспокоенность тем, что экономическая политика избранного президента Дональда Трампа может усилить инфляционное давление, сообщает газета Wall Street Journal. "Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл балансирует на тонкой грани, стараясь избежать конфронтации с Дональдом Трампом, несмотря на то, что некоторые его коллеги выражают обеспокоенность тем, что политика избранного президента может вновь усилить инфляционное давление", – пишет издание. Эксперты указывают, что рост инфляционных ожиданий связан с обещаниями Трампа ввести новые торговые тарифы и ужесточить миграционные законы, что может привести к росту цен и заработных плат. По данным издания, внутри ФРС сохраняются разногласия: некоторые члены регулятора считают необходимым учитывать риски будущей политики, в то время как Пауэлл призывает избегать публичных комментариев, чтобы не вступать в противостояние с новой администрацией. Газета подчеркивает, что пересмотренные прогнозы ФРС предполагают всего два снижения процентных ставок в 2025 году вместо четырех, запланированных ранее. Кроме того, ожидаемый уровень инфляции увеличен до 2,5% с прежних 2,2%.

https://ria.ru/20241209/tramp-1988074083.html

https://ria.ru/20241114/tramp-1983638517.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, сша, дональд трамп, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, в мире