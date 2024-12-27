Члены Федрезерва США обеспокоены ростом инфляции из-за политики Трампа
WSJ: ФРС обеспокоена, что политика Трампа может усилить инфляционное давление
© AP Photo / Sarah MeyssonnierДональд Трамп
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Члены Федеральной резервной системы США выразили обеспокоенность тем, что экономическая политика избранного президента Дональда Трампа может усилить инфляционное давление, сообщает газета Wall Street Journal.
"Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл балансирует на тонкой грани, стараясь избежать конфронтации с Дональдом Трампом, несмотря на то, что некоторые его коллеги выражают обеспокоенность тем, что политика избранного президента может вновь усилить инфляционное давление", – пишет издание.
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Эксперты указывают, что рост инфляционных ожиданий связан с обещаниями Трампа ввести новые торговые тарифы и ужесточить миграционные законы, что может привести к росту цен и заработных плат.
По данным издания, внутри ФРС сохраняются разногласия: некоторые члены регулятора считают необходимым учитывать риски будущей политики, в то время как Пауэлл призывает избегать публичных комментариев, чтобы не вступать в противостояние с новой администрацией.
Газета подчеркивает, что пересмотренные прогнозы ФРС предполагают всего два снижения процентных ставок в 2025 году вместо четырех, запланированных ранее. Кроме того, ожидаемый уровень инфляции увеличен до 2,5% с прежних 2,2%.
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