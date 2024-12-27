https://ria.ru/20241227/gruziya-1991623061.html

Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой

Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой - РИА Новости, 27.12.2024

Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:15:00+03:00

2024-12-27T11:15:00+03:00

2024-12-27T11:15:00+03:00

в мире

грузия

саломе зурабишвили

ираклий кобахидзе

михаил кавелашвили

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ТБИЛИСИ, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. "Разыгрывание такого сценария (с выдворением - ред.) означает совершение уголовного преступления, которое влечет за собой многолетнее тюремное заключение не только непосредственно для Саломе Зурабишвили, но и для любого лица, которое будет задействовано в этом сценарии... Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний. Поэтому я не думаю, что Зурабишвили пожертвует собой ради тюрьмы", - заявил Кобахидзе журналистам. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.

https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили