Рейтинг@Mail.ru
Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/gruziya-1991623061.html
Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой
Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой - РИА Новости, 27.12.2024
Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T11:15:00+03:00
2024-12-27T11:15:00+03:00
в мире
грузия
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
михаил кавелашвили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980581788_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2745a2f372016e75da2fe95a46d2852f.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря. "Разыгрывание такого сценария (с выдворением - ред.) означает совершение уголовного преступления, которое влечет за собой многолетнее тюремное заключение не только непосредственно для Саломе Зурабишвили, но и для любого лица, которое будет задействовано в этом сценарии... Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний. Поэтому я не думаю, что Зурабишвили пожертвует собой ради тюрьмы", - заявил Кобахидзе журналистам. Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря. В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.
https://ria.ru/20241226/zurabishvili-1991356145.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980581788_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_ad7fb46a3fb8436106b549fd6d94d191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, Михаил Кавелашвили
Кобахидзе выразил надежду, что Зурабишвили не придется выдворять силой

Кобахидзе надеется, что Зурабишвили сама покинет президентскую резиденцию

© AP Photo / Zurab TsertsvadzeПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 27 дек - РИА Новости. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе надеется, что президента Саломе Зурабишвили не придется силой выдворять из президентской резиденции и она по доброй воле покинет здание после истечения срока своих полномочий 29 декабря.
"Разыгрывание такого сценария (с выдворением - ред.) означает совершение уголовного преступления, которое влечет за собой многолетнее тюремное заключение не только непосредственно для Саломе Зурабишвили, но и для любого лица, которое будет задействовано в этом сценарии... Будет очень плохая картина, если нам придется силой выводить ее из резиденции и переводить в учреждение исполнения наказаний. Поэтому я не думаю, что Зурабишвили пожертвует собой ради тюрьмы", - заявил Кобахидзе журналистам.
Ранее он заявил, что Зурабишвили будет привлечена к уголовной ответственности в двух случаях - если она назначит новые парламентские выборы и если не покинет резиденцию после инаугурации нового главы государства 29 декабря.
В парламенте Грузии 14 декабря прошли выборы нового президента. ЦИК объявил, что им избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Михаил Кавелашвили, который получил 224 голоса из 300.
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
"Позорно и жалко": Зурабишвили поставили на место за дерзкие слова о Грузии
Вчера, 05:04
 
В миреГрузияСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеМихаил Кавелашвили
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала